Nhận định Napoli vs Bodo/Glimt: Khách tiếp tục bay cao? Bodo/Glimt đang thắng liên tiếp 4 trận gần nhất và muốn kéo dài mạch trận khi làm khách của Napoli tại Maradona Stadium lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Bodo/Glimt đang có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp và muốn kéo dài mạch trận khi đến sân Maradona Stadium làm khách của Napoli. Chủ nhà đang đi ngược chiều với 2 trận thua gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 21/10/2026.

Mạch thắng giúp Bodo/Glimt giữ tinh thần hưng phấn

Trong 5 trận gần nhất, Bodo/Glimt thắng 4 trận và thua 1 trận. Trận thua này là trận xa nhất trong chuỗi, còn 4 trận sau đó đều kết thúc bằng chiến thắng. Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách đang vận hành ổn định và có niềm tin lớn vào cách chơi của mình.

Trên bảng xếp hạng, Bodo/Glimt đang đứng hạng 24 với 3 điểm. Mạch thắng gần đây là lý do để họ không ngại đối thủ có tên tuổi lớn.

Napoli đang tìm lại sự ổn định

Ngược lại, Napoli thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, 2 trận thua nằm ở những lần ra sân mới nhất, nên đội chủ nhà đang cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.

Vị trí của Napoli trên bảng xếp hạng cũng chưa khả quan. Họ đang đứng hạng 32 và chưa có điểm nào. Vì vậy, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để Napoli thay đổi hình ảnh và lấy lại sự tự tin.

Điểm then chốt của trận đấu

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội cần phản ứng. Bodo/Glimt sẽ muốn giữ nhịp độ đã giúp họ thắng liên tiếp, trong khi Napoli phải sớm tạo ra thế trận chủ động để tránh bị cuốn vào tâm lý lo lắng.

Yếu tố tinh thần có thể đóng vai trò lớn. Nếu Bodo/Glimt tiếp tục chơi tự tin, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Ngược lại, nếu Napoli sớm tìm được bàn thắng, áp lực sẽ chuyển sang phía đội khách.

Nhận định

Xét về phong độ, Bodo/Glimt đang nhỉnh hơn nhờ chuỗi 4 trận thắng gần nhất. Napoli có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, nhưng họ bước vào trận với 2 thất bại liên tiếp và vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng.

Câu hỏi đặt ra là liệu Bodo/Glimt có tiếp tục bay cao hay Napoli sẽ chấm dứt đà thăng hoa của đối thủ ngay trên sân nhà.

Napoli 5 trận gần nhất B B T H T 2 Trận 0-0-2 T-H-B 1 Ghi (TB 0.5) 4 Thủng lưới Bodo/Glimt 5 trận gần nhất T T T T B 6 Trận 4-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 2 2 0 0 +7 6 T T 2 Barcelona 2 2 0 0 +7 6 T T 3 Aston Villa 2 2 0 0 +7 6 T T … 8 Real Madrid 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Real Betis 2 2 0 0 +2 6 T T … 23 Feyenoord 2 1 0 1 -3 3 T B 24 Bodo/Glimt 2 1 0 1 -4 3 T B 25 AS Roma 2 0 1 1 -1 1 B H … 31 Slavia Praha 2 0 0 2 -3 0 B B 32 Napoli 2 0 0 2 -3 0 B B 33 Lask Linz 2 0 0 2 -4 0 B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ David Neres (Thigh Injury) ✚ C. Favasuli (Thigh Injury) ✚ L. Marianucci (Off the roster) ✚ A. Vergara (Calf Injury) ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) Bodo/Glimt ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ M. Riisnaes (Knee Injury) ✚ I. Sjong (Injury) ✚ H. Evjen (Knee Injury) ✚ A. Mikkelsen (Groin Injury) ✚ M. Riisnaes (Knee Injury) ✚ I. Sjong (Injury)