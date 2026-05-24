Nhận định Napoli vs Udinese - Serie A: Quyết tâm giữ vững ngôi Á quân Napoli bước vào vòng đấu cuối với mục tiêu bảo vệ vị trí thứ hai, trong khi Udinese nỗ lực tìm kiếm một kết quả khả quan để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 10.

Vào lúc 23:00 ngày 24/05/2026, Napoli sẽ tiếp đón Udinese trên sân nhà Stadio Diego Armando Maradona. Trận đấu này có ý nghĩa quan trọng với đội chủ nhà trong việc bảo vệ vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A, khi họ đang sở hữu 73 điểm sau 37 vòng đấu.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Napoli hiện đang đứng ở vị trí thứ 2, duy trì khoảng cách an toàn với các đội bám đuổi nhờ thành tích 22 chiến thắng kể từ đầu mùa. Trong khi đó, Udinese đang đứng ở vị trí thứ 10 với 50 điểm, một vị trí tương đối an toàn ở giữa bảng xếp hạng.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Napoli 2 73 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 Udinese 10 50 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2

Dù phong độ trong 5 trận gần nhất của hai đội khá tương đồng, Napoli vẫn được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế sân nhà. Tại Stadio Diego Armando Maradona mùa này, Napoli đã giành được 12 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận.

Lực lượng: Tổn thất nặng nề cho hàng công Napoli

Cả hai đội đều đang đối mặt với những khó khăn về nhân sự trước thềm trận đấu cuối. Đặc biệt, Napoli sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực do chấn thương.

Danh sách vắng mặt của Napoli:

R. Lukaku: Vắng mặt do chấn thương hông.

David Neres: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương cổ chân.

Danh sách vắng mặt của Udinese:

H. Kamara: Vắng mặt do đã nhận đủ số thẻ vàng (án treo giò).

N. Zaniolo: Vắng mặt do chấn thương lưng.

A. Zanoli: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

J. Ekkelenkamp: Khả năng ra sân còn bỏ ngỏ do chấn thương chân.

Lịch sử đối đầu và nhận định chuyên sâu

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Napoli chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, ở trận lượt đi diễn ra vào tháng 12/2025, Udinese đã gây bất ngờ khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà.

Kết quả 5 trận đối đầu gần đây:

14/12/2025: Udinese 1 - 0 Napoli

10/02/2025: Napoli 1 - 1 Udinese

15/12/2024: Udinese 1 - 3 Napoli

07/05/2024: Udinese 1 - 1 Napoli

28/09/2023: Napoli 4 - 1 Udinese

Thống kê cho thấy Napoli ghi trung bình 1.5 bàn mỗi trận, trong khi Udinese để thủng lưới trung bình 1.3 bàn mỗi trận. Việc thiếu vắng Lukaku có thể khiến hiệu suất ghi bàn của đội chủ nhà giảm sút, nhưng sự vững chãi của hàng thủ (chỉ lọt lưới 1.0 bàn/trận) sẽ là điểm tựa cho thầy trò đội chủ sân Maradona.

Các chuyên gia nhận định khả năng thắng của Napoli là 45%, tỷ lệ hòa cũng ở mức 45%, và chỉ có 10% cơ hội thắng dành cho đội khách Udinese. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này là cơ hội kép dành cho Napoli (thắng hoặc hòa).