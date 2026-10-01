Nhận định Nashville SC vs Sporting Kansas City: Điểm tựa sân nhà Nashville SC chơi rất tốt trên sân nhà và bước vào cuộc tiếp đón Sporting Kansas City tại Geodis Park với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Nashville SC được đánh giá cao khi tiếp Sporting Kansas City tại Geodis Park. Đội chủ nhà đang có phong độ tốt, từng thắng nhiều hơn trong các lần đối đầu gần đây và có lợi thế quen thuộc của sân nhà. Trận đấu bắt đầu lúc 07:30 ngày 15/10/2026.

Nashville SC mang đà hưng phấn về Geodis Park

Trong 5 trận gần nhất, Nashville SC thắng 3, hòa 1 và thua 1. Đáng chú ý, cả 3 chiến thắng đến ở những trận mới nhất, cho thấy đội bóng đang ở chu kỳ phong độ đi lên.

Chuỗi kết quả này tạo nền tảng tâm lý vững vàng cho đội chủ nhà. Khi được thi đấu trước khán giả quen thuộc ở Geodis Park, một đội bóng đang thắng liên tiếp thường tự tin kiểm soát nhịp độ và chủ động tạo thế trận.

Sporting Kansas City chưa có sự ổn định

Phong độ của Sporting Kansas City thiếu nhất quán hơn nhiều. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2, hòa 1 và thua 2, với kết quả đan xen giữa thắng, thua và hòa. Trận gần nhất của họ là một trận hòa, sau đó là một trận thua và một chiến thắng.

Trên bảng xếp hạng, Sporting Kansas City đứng hạng 15 với 22 điểm. Vị trí này phản ánh một mùa giải chưa thực sự thuận lợi, và việc phải hành quân đến sân của đối thủ đang hưng phấn càng khiến nhiệm vụ của đội khách thêm khó khăn.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nashville SC thắng 3 trận, Sporting Kansas City thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lợi thế thuộc về đội chủ nhà, nhưng cách biệt không lớn. Điều đó cho thấy Sporting Kansas City hoàn toàn có khả năng gây khó khăn nếu tận dụng tốt cơ hội.

Việc cả 5 trận đối đầu gần nhất đều có người thắng cũng cho thấy cặp đấu này hiếm khi kết thúc trong sự nhạt nhòa. Hai đội thường chọn cách chơi đủ quyết liệt để tìm kiếm kết quả.

Điểm then chốt của trận đấu

Với phong độ và lợi thế sân nhà, Nashville SC nhiều khả năng sẽ chủ động nắm thế trận ngay từ đầu. Nếu giữ được sự ổn định như ba trận gần nhất, họ có cơ sở để kiểm soát cuộc chơi trước một đối thủ đang dao động về phong độ.

Ngược lại, Sporting Kansas City cần sự kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội, vì họ từng thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất. Nhìn chung, Nashville SC vẫn là bên được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ, thành tích đối đầu và điểm tựa sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nashville SC · 3 thắng 0 hòa Sporting Kansas City · 2 thắng Nashville SC 2 - 1 Sporting Kansas City NS Sporting Kansas City 0 - 3 Nashville SC NS Nashville SC 1 - 2 Sporting Kansas City SKC Sporting Kansas City 1 - 2 Nashville SC NS Sporting Kansas City 2 - 1 Nashville SC SKC

Nashville SC 5 trận gần nhất T T T H B 28 Trận 19-6-3 T-H-B 59 Ghi (TB 2.1) 22 Thủng lưới Sporting Kansas City 5 trận gần nhất H B T B T 28 Trận 6-4-18 T-H-B 35 Ghi (TB 1.3) 68 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T … 14 Minnesota United FC 28 7 9 12 -9 30 H B B B B 15 Sporting Kansas City 28 6 4 18 -33 22 H B T B T

Tình hình lực lượng Nashville SC Không có thông tin Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) ✚ J. Davis (Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ O. Wolff (Muscle Injury) ✚ L. Johnsen (Hamstring Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury)