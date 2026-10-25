Nhận định NEC Nijmegen vs Groningen: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 8 với 14 điểm. Họ làm khách của NEC Nijmegen trên sân Stadion de Goffert lúc 20h30 ngày 25/10/2026.

Groningen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 8 và 14 điểm, trong khi NEC Nijmegen đứng thứ 13 với 10 điểm. Hai đội gặp nhau tại Stadion de Goffert lúc 20h30 ngày 25/10/2026. Khoảng cách 4 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng khiến trận đấu này trở thành phép thử đáng chú ý cho cả hai.

Groningen áp sát nhóm dẫn đầu

Với 14 điểm, Groningen đang đứng ở nửa trên bảng xếp hạng và nằm sát nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu lục. Mỗi trận đấu lúc này đều có ý nghĩa lớn với đội khách, bởi chỉ một vài điểm cũng đủ làm thay đổi vị trí.

Phong độ gần đây của Groningen khá đa dạng. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Trận thua nằm ở lượt đấu mới nhất, nên đội cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà đã tạo ra trước đó, khi có 2 chiến thắng và 2 trận hòa liền trước.

NEC Nijmegen bền bỉ nhưng thiếu chiến thắng

Ở chiều ngược lại, NEC Nijmegen đang đứng thứ 13 với 10 điểm, kém Groningen 4 điểm. Chủ nhà chưa thua trong 5 trận gần nhất, nhưng chỉ thắng 1 trận và hòa tới 4 trận. Chiến thắng gần nhất cho thấy đội đã có bước tiến, song chuỗi các trận hòa trước đó vẫn là điểm cần cải thiện.

Đội chủ nhà gặp vấn đề ở khâu chuyển hòa thành thắng, nên lợi thế trên sân Stadion de Goffert sẽ cần được tận dụng triệt để. Nếu giữ được sự chắc chắn như chuỗi trận không thua vừa qua và tăng hiệu quả ở khâu dứt điểm, NEC Nijmegen hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về NEC Nijmegen

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, NEC Nijmegen thắng 3 trận, Groningen thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có người thắng rõ ràng, ít khi kết thúc với một điểm chia đều.

Đáng chú ý, thế đối đầu này khá cân bằng. Dù NEC Nijmegen nhỉnh hơn, Groningen vẫn thắng 2 trong 5 lần gần nhất, nên đội khách không phải bước vào trận với tâm lý lép vế.

Điểm then chốt của trận đấu

Câu chuyện của trận đấu xoay quanh hai hướng đi khác nhau. Groningen cần tận dụng vị thế của đội đang ở nửa trên bảng để giữ khoảng cách với nhóm dự cúp châu lục. NEC Nijmegen lại cần biến sự ổn định thành chiến thắng để thoát khỏi nhóm giữa bảng.

Chủ nhà có lợi thế về thành tích đối đầu và chuỗi trận không thua, còn đội khách mạnh hơn ở vị trí và số điểm hiện có. Một trận đấu chặt chẽ, nơi từng pha xử lý đều có thể tạo khác biệt, là kịch bản dễ xảy ra.

Nhận định

Nhìn chung, Groningen có lợi thế về thứ hạng và số điểm, nhưng thành tích đối đầu lại ủng hộ NEC Nijmegen. Khi hai yếu tố này đối nghịch nhau, trận đấu tại Stadion de Goffert hứa hẹn cạnh tranh sòng phẳng. Đội nào giữ được sự ổn định và tận dụng tốt cơ hội sẽ có nhiều khả năng giành điểm quan trọng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất NEC Nijmegen · 3 thắng 0 hòa Groningen · 2 thắng Groningen 2 - 1 NEC Nijmegen GRO NEC Nijmegen 2 - 0 Groningen NN Groningen 1 - 2 NEC Nijmegen NN Groningen 2 - 1 NEC Nijmegen GRO NEC Nijmegen 6 - 0 Groningen NN

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất T H H H H 9 Trận 2-4-3 T-H-B 15 Ghi (TB 1.7) 16 Thủng lưới Groningen 5 trận gần nhất B T T H H 9 Trận 4-2-3 T-H-B 22 Ghi (TB 2.4) 19 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T … 7 Heerenveen 10 4 3 3 +5 15 T T B T H 8 Groningen 9 4 2 3 +3 14 B T T H H 9 GO Ahead Eagles 10 3 5 2 0 14 T B H H H … 12 Excelsior 9 3 2 4 -2 11 B B H B H 13 NEC Nijmegen 9 2 4 3 -1 10 H H H B H 14 Sparta Rotterdam 9 2 3 4 -6 9 T H B B H …

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ Y. Moslih (Inactive) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Injury) ✚ D. Tadic (Calf Injury) Groningen ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury) ✚ M. Jeng (Leg Injury) ✚ T. Mercera (Injury) ✚ E. van der Laan (Injury)