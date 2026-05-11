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Nhận định NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể05/11/2026 19:45

NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia 2 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 00:45 ngày 06/11/2026 trên sân Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Omonia Nicosia đúng 2 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu tại Stadion de Goffert lúc 00:45 ngày 06/11/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang đứng trên mình.

Khoảng cách điểm số hẹp, thứ hạng chênh lệch

Omonia Nicosia hiện đứng hạng 11 với 6 điểm. NEC Nijmegen xếp hạng 20 với 4 điểm, cách đối thủ 9 bậc nhưng chỉ kém 2 điểm.

Bảng xếp hạng đang rất sít sao. Một chiến thắng có thể thay đổi đáng kể vị thế của đội thắng, còn đội thua sẽ phải chịu thêm áp lực ở những vòng tiếp theo.

Phong độ: NEC Nijmegen khó thắng, Omonia Nicosia thất thường

Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 1 trận, hòa 3 trận và thua 1 trận. Trận thua là trận gần đây nhất. Đội chủ nhà ít thua nhưng cũng khó ghi trọn điểm, khi có tới 3 trận hòa trong chuỗi này.

Omonia Nicosia có chuỗi kết quả thiếu ổn định hơn: thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội khách thắng ở trận gần nhất, nhưng trước đó đã có hai trận thua liên tiếp. Họ đang đi vào trận này với tinh thần khá tích cực.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với NEC Nijmegen, bài toán lớn nhất là biến những trận hòa thành điểm số trọn vẹn. Chơi trên sân nhà, đội bóng có lý do để chủ động hơn, nhưng cũng cần cẩn trọng sau trận thua gần nhất.

Omonia Nicosia nhiều khả năng sẽ tìm cách tận dụng đà thắng ở trận vừa qua. Do phong độ lên xuống, sự kiên nhẫn và kỷ luật trong khâu phòng ngự sẽ quyết định việc họ có mang được điểm từ chuyến làm khách hay không.

Nhận định

Hai đội cách nhau chỉ 2 điểm, và phong độ gần đây của cả hai chưa có điểm nào đủ vượt trội. Đây là trận đấu có nhiều khả năng giằng co, nơi chi tiết nhỏ ở hai đầu sân có thể định đoạt kết quả.

NEC Nijmegen có động lực lớn để bám sát nhóm dự cúp châu lục. Omonia Nicosia lại muốn củng cố vị trí hiện tại và nới rộng khoảng cách với đối thủ. Chính bối cảnh đó làm nên sức nóng của cuộc đối đầu này.

NEC Nijmegen
5 trận gần nhất
BHTHH
3
Trận
1-1-1
T-H-B
5
Ghi (TB 1.7)
8
Thủng lưới
Omonia Nicosia
5 trận gần nhất
TBBHT
7
Trận
4-1-2
T-H-B
11
Ghi (TB 1.6)
8
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Olympiakos Piraeus4310+310HTTT
2Benfica3300+89TTT
3Bayer Leverkusen3300+89TTT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
10AZ Alkmaar3201+46TTB
11Omonia Nicosia3201+16BTT
12Rennes4130+16HHTH
19Sturm Graz3111-24TBH
20NEC Nijmegen3111-34THB
21Red Bull Salzburg3111-34HBT
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
NEC Nijmegen
M. Bakker (Off the roster)
D. Geiger (Injury)
I. Hansen-Aaroen (Off the roster)
E. Mor (Groin Injury)
B. Nuytinck (Ankle Injury)
P. Sandler (Injury)
D. Tadic (Calf Injury)
A. Tahaui (Off the roster)
Omonia Nicosia
C. Eiting (Knee Injury)
F. Kitsos (Inactive)
L. Nego (Muscle Injury)
C. Eiting (Knee Injury)
F. Kitsos (Inactive)
L. Nego (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định NEC Nijmegen vs Omonia Nicosia: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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