Nhận định NEC Nijmegen vs PSV Eindhoven: Màn so tài của hai đội vào phom Cả hai đội đang có phong độ cao: NEC Nijmegen và PSV Eindhoven cùng thắng 3 trong 5 trận gần nhất trước trận đấu lúc 22h30 ngày 21/11 tại Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen và PSV Eindhoven bước vào cuộc gặp lúc 22h30 ngày 21/11/2026 tại Stadion de Goffert với tinh thần hưng phấn như nhau. Mỗi đội đều thắng 3 trong 5 trận gần nhất, nên trận đấu hứa hẹn là màn so tài giữa hai tập thể đang vào phom.

Hai chuỗi phong độ gần như song song

NEC Nijmegen thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đội chủ nhà thắng hai trận mới nhất, trước đó có một trận thua và một trận hòa, rồi mới tìm lại mạch thắng ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

PSV Eindhoven cũng có thành tích 3 thắng, 1 hòa, 1 thua. Tuy nhiên, nhịp độ của đội khách xen kẽ hơn: thắng ở trận gần nhất, thua ngay trận kế tiếp, sau đó thắng, hòa rồi thắng. Dù vậy, cả hai đều thắng nhiều hơn tổng số trận hòa và thua cộng lại.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Về vị trí, PSV Eindhoven đang đứng thứ nhất với 26 điểm. NEC Nijmegen xếp thứ 11 với 14 điểm, kém đội khách 12 điểm.

Khoảng cách này cho thấy PSV có lợi thế về sự ổn định trong cả mùa giải. Tuy nhiên, phong độ 5 trận gần nhất của NEC Nijmegen không thua kém, nên đội chủ nhà có đủ lý do để tự tin khi đón tiếp đội dẫn đầu.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 1 trận và PSV Eindhoven thắng 2 trận. Thành tích này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội khá cân bằng, và vị trí cách biệt trên bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh đầy đủ những gì diễn ra trên sân.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng đang thăng hoa, chi tiết nhỏ thường quyết định kết quả. NEC Nijmegen có lợi thế sân nhà và mạch hai trận thắng gần nhất. PSV Eindhoven mang theo vị thế đội đầu bảng cùng khả năng giữ nhịp thắng khi vừa thắng trận mới nhất.

Bên nào duy trì được sự ổn định và hạn chế sai sót trong những thời điểm then chốt sẽ có nhiều cơ hội giành điểm hơn. Với hai chuỗi phong độ gần như tương đồng, một trận đấu giằng co là kịch bản dễ hình dung.

Nhận định

Xét tổng thể, PSV Eindhoven nhỉnh hơn về vị trí và điểm số. Dù vậy, phong độ gần đây tương đương, thế đối đầu cân bằng và lợi thế sân nhà của NEC Nijmegen khiến cuộc đối đầu này khó ngã ngũ sớm. Đây là trận đấu đáng chú ý giữa hai đội đang chơi tốt.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất NEC Nijmegen · 2 thắng 1 hòa PSV Eindhoven · 2 thắng PSV Eindhoven 2 - 3 NEC Nijmegen NN NEC Nijmegen 3 - 2 PSV Eindhoven NN NEC Nijmegen 3 - 5 PSV Eindhoven PE NEC Nijmegen 3 - 3 PSV Eindhoven Hòa PSV Eindhoven 2 - 0 NEC Nijmegen PE

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất T T B H T 12 Trận 3-5-4 T-H-B 20 Ghi (TB 1.7) 21 Thủng lưới PSV Eindhoven 5 trận gần nhất T B T H T 12 Trận 8-2-2 T-H-B 40 Ghi (TB 3.3) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 12 8 2 2 +25 26 T T H B T 2 Feyenoord 12 7 4 1 +19 25 B H H T T 3 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H … 10 Cambuur 12 4 3 5 -2 15 B T T H T 11 NEC Nijmegen 12 3 5 4 -1 14 T B H H H 12 Sparta Rotterdam 12 3 3 6 -8 12 B T B T H …

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ E. Mor (Groin Injury) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ D. Geiger (Injury) ✚ P. Schuurs (Injury) PSV Eindhoven ✚ A. Nagalo (Injury) ✚ S. Ouaissa (Muscle Injury) ✚ A. Plea (Surgery) ✚ J. Schouten (Knee Injury) ✚ S. Dest (Injury) ✚ P. Wanner (Foot Injury)