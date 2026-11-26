Nhận định NEC Nijmegen vs Rennes: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, hạng 12, hơn Rennes một điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Stadion de Goffert.

NEC Nijmegen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 12 với 7 điểm. Họ đón Rennes, đội xếp hạng 17 với 6 điểm, trên sân Stadion de Goffert lúc 03:00 ngày 27/11/2026. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một điểm, nên kết quả trận này có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

NEC Nijmegen: phong độ có thăng trầm nhưng vẫn ở nửa trên

Trong 5 trận gần nhất, NEC Nijmegen thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ có hai chiến thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này cho thấy NEC Nijmegen chưa thật sự ổn định, song vẫn đủ để giữ họ ở hạng 12.

Với 7 điểm, NEC Nijmegen đứng trên Rennes năm bậc. Lợi thế thi đấu trên sân nhà là yếu tố đáng cân nhắc đối với một đội đang muốn bám đuổi nhóm phía trên.

Rennes: nhiều trận hòa, thiếu những chiến thắng

Rennes có 5 trận gần nhất gồm 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa. Trước đó, đội khách thua một trận, hòa một trận, rồi lại thua một trận, và chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi.

Hiện Rennes đứng hạng 17 với 6 điểm. Với một đội đang ở nửa dưới bảng xếp hạng, những trận hòa kéo dài chưa giúp họ tạo ra bước tiến rõ rệt. Một kết quả tích cực trên sân khách sẽ mang ý nghĩa lớn về tinh thần.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách chỉ một điểm khiến cuộc đối đầu này mang tính cạnh tranh trực tiếp. Nếu NEC Nijmegen giành chiến thắng, họ sẽ củng cố vị trí của mình ở nửa trên. Ngược lại, Rennes cần một kết quả tốt để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên.

Xét phong độ, NEC Nijmegen có nhiều trận thắng hơn trong 5 lần ra sân gần nhất, trong khi Rennes có nhiều trận hòa hơn. Tuy nhiên, thất bại ở trận mới nhất của đội chủ nhà khiến họ không thể chủ quan trước một đối thủ vừa tránh được thất bại.

Nhận định

Nhìn chung, NEC Nijmegen nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và lợi thế sân nhà. Tuy vậy, phong độ chập chờn của cả hai đội cho thấy trận đấu có thể diễn ra khá cân bằng. Đội nào nắm bắt tốt hơn những khoảnh khắc quyết định sẽ có cơ hội rút ngắn hoặc nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng.

NEC Nijmegen 5 trận gần nhất B T T B H 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 9 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất H B H B T 4 Trận 1-3-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 11 Sunderland 4 2 1 1 0 7 B H T T 12 NEC Nijmegen 4 2 1 1 -1 7 T T H B 13 Lyon 4 2 1 1 -1 7 H B T T … 16 OFI 4 2 0 2 +1 6 T B B T 17 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H 18 Omonia Nicosia 4 2 0 2 -1 6 B B T T … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng NEC Nijmegen ✚ M. Bakker (Off the roster) ✚ I. Hansen-Aaroen (Off the roster) ✚ B. Nuytinck (Ankle Injury) ✚ P. Sandler (Inactive) ✚ A. Tahaui (Off the roster) ✚ D. Geiger (Inactive) ✚ Y. Moslih (Inactive) ✚ P. Schuurs (Injury) Rennes ✚ M. Camara (Injury) ✚ P. Frankowski (Muscle Injury) ✚ V. Rongier (Thigh Injury) ✚ A. Sishuba (Off the roster)