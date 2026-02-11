Nhận định NEC Nijmegen vs Utrecht - Eredivisie NEC Nijmegen đứng trước cơ hội củng cố vị trí trong top 3 khi tiếp đón một Utrecht đang khủng hoảng về lực lượng và phong độ tại sân Goffertstadion.

Vào lúc 03:00 ngày 12/02/2026, NEC Nijmegen sẽ có cuộc đối đầu với Utrecht trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie). Đây là trận đấu có sự chênh lệch lớn về vị thế khi đội chủ nhà đang bay cao ở nhóm dẫn đầu, trong khi đội khách chật vật ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

NEC Nijmegen đang trải qua một mùa giải ấn tượng khi xếp thứ 3 với 41 điểm sau 21 vòng đấu. Đội bóng chủ sân Goffertstadion duy trì phong độ cực kỳ ổn định với chuỗi 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, NEC Nijmegen sở hữu hàng công mạnh mẽ với hiệu suất trung bình 2.7 bàn mỗi trận.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) NEC Nijmegen 3 41 Thắng 4, Hòa 1 Utrecht 13 24 Hòa 1, Thua 4

Ngược lại, Utrecht đang ở trong giai đoạn khó khăn khi chỉ xếp thứ 13. Đội khách chỉ giành được 1 điểm duy nhất trong 5 trận gần đây (thua 4 trận). Khả năng thi đấu xa nhà của Utrecht cũng là dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ có 1 chiến thắng trên sân khách kể từ đầu mùa.

Thống kê chuyên môn và lịch sử đối đầu

Hàng công của NEC Nijmegen đã ghi tới 56 bàn thắng sau 21 trận, cho thấy sức mạnh hỏa lực đáng gờm, đặc biệt là khi được thi đấu tại Goffertstadion – nơi họ đã giành tới 7 chiến thắng. Utrecht có hàng thủ tương đối ổn định với 28 bàn thua, nhưng hàng công mới ghi được 30 bàn là rào cản khiến họ không có kết quả tốt.

Kết quả đối đầu gần đây

02/11/2025: Utrecht 1 - 0 NEC Nijmegen

15/03/2025: Utrecht 0 - 1 NEC Nijmegen

24/11/2024: NEC Nijmegen 1 - 2 Utrecht

17/03/2024: Utrecht 1 - 0 NEC Nijmegen

23/09/2023: NEC Nijmegen 3 - 0 Utrecht

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Utrecht nhỉnh hơn với 3 chiến thắng, tuy nhiên bối cảnh hiện tại đã thay đổi rất nhiều khi NEC Nijmegen đang có phong độ vượt trội.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Khó khăn chồng chất cho Utrecht khi họ hành quân đến sân của NEC Nijmegen với danh sách bệnh binh dày đặc. Đội khách sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Sebastian Haller (chấn thương xương sườn), M. Eerdhuijzen, V. Jensen (chấn thương đầu gối) và D. Min (chấn thương mắt cá chân). Ngoài ra, M. Rodriguez chắc chắn vắng mặt do án treo giò sau khi nhận thẻ đỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, NEC Nijmegen chỉ thiếu vắng duy nhất F. Entius do chấn thương đầu gối. Sự ổn định về nhân sự cho phép đội chủ nhà triển khai lối chơi tấn công áp đặt quen thuộc.

Dự đoán kết quả

Với lợi thế sân nhà, phong độ thăng hoa và đội hình gần như mạnh nhất, NEC Nijmegen được đánh giá có 45% cơ hội giành chiến thắng. Tỷ lệ hòa cũng ở mức 45%, trong khi khả năng gây bất ngờ của Utrecht chỉ là 10%.

Dự báo đây sẽ là một trận đấu mà NEC Nijmegen làm chủ thế trận, trong khi Utrecht buộc phải lùi sâu phòng ngự nhằm tìm kiếm một điểm trong bối cảnh thiếu vắng quá nhiều trụ cột.