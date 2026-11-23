Nhận định Neftchi vs Al-Hilal Saudi FC: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Al-Hilal Saudi FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 9 điểm, trước trận gặp Neftchi lúc 20:45 ngày 23/11/2026 tại Istiqlol Stadium.

Al-Hilal Saudi FC bước vào trận gặp Neftchi với cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng. Họ đang đứng hạng 2 với 9 điểm và mang theo phong độ tốt: thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 20:45 ngày 23/11/2026 trên sân Istiqlol Stadium.

Al-Hilal Saudi FC giữ nhịp tốt ở nhóm đầu

Hạng 2 với 9 điểm cho thấy Al-Hilal Saudi FC đang bám sát nhóm dẫn đầu. Chuỗi 5 trận gần nhất của đội gồm 4 trận thắng và 1 trận thua. Đáng chú ý, họ thắng liền hai trận gần đây nhất, sau đó thua một trận rồi thắng tiếp hai trận trước đó.

Chuỗi kết quả này cho thấy đội khách có sự ổn định đáng kể. Một trận thua trong 5 lần ra sân chưa đủ để làm gián đoạn mạch thắng, và đây là nền tảng để Al-Hilal Saudi FC tiếp tục bám đuổi trên bảng xếp hạng.

Neftchi cần sự ổn định hơn

Neftchi hiện đứng hạng 9 với 4 điểm, kém Al-Hilal Saudi FC 5 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng lưu ý, trận gần nhất của họ kết thúc bằng thất bại, sau đó là hai chiến thắng liên tiếp, một trận hòa và một trận thua ở thời điểm xa hơn.

Phong độ lên xuống khiến Neftchi khó tạo được mạch kết quả liền mạch. Chủ nhà thi đấu trên sân Istiqlol Stadium và cần tận dụng lợi thế này để thu hẹp khoảng cách với đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 5 điểm trên bảng xếp hạng và sự chênh lệch về phong độ nghiêng về phía Al-Hilal Saudi FC. Đội khách có chuỗi kết quả vững vàng hơn và đang đứng cao hơn bảng xếp hạng. Neftchi từng có hai trận thắng liên tiếp trong 5 trận gần nhất, nên không thể xem nhẹ.

Điều quan trọng với Al-Hilal Saudi FC là duy trì sự ổn định để giữ nhịp bám đuổi ngôi đầu. Với Neftchi, họ cần chấm dứt thất bại ở trận gần nhất và chứng minh khả năng cạnh tranh ngay trên sân nhà.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Al-Hilal Saudi FC được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Neftchi vẫn có những chuỗi kết quả tích cực và lợi thế thi đấu trên sân nhà, nên cuộc đối đầu vẫn hứa hẹn sự cạnh tranh.

Neftchi 5 trận gần nhất B T T H B 4 Trận 1-1-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Al-Hilal Saudi FC 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 1.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 4 4 0 0 +11 12 T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T 3 Esteghlal FC 4 3 0 1 +3 9 T B T T … 8 Al Shamal 4 1 2 1 +1 5 B T H H 9 Neftchi 4 1 1 2 -2 4 H B B T 10 Al-Ittihad FC 4 1 1 2 -3 4 B T B H T …