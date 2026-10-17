Nhận định NEOM vs Al-Ettifaq: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 16 điểm, hạng 5, hơn Al-Ettifaq 4 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 22h40 ngày 17/10/2026 tại King Khalid Sport City Stadium.

NEOM đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi tiếp Al-Ettifaq lúc 22h40 ngày 17/10/2026 tại King Khalid Sport City Stadium. Đội bóng này đứng hạng 5 với 16 điểm, hơn đối thủ 2 bậc và 4 điểm trên bảng xếp hạng.

NEOM bám sát nhóm đầu bằng chuỗi phong độ ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, NEOM thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Trận đấu gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang vào cuộc đua tốp đầu với tinh thần tốt.

Sự ổn định này giúp NEOM tích lũy đủ điểm để giữ vị trí thứ 5 với 16 điểm. Với những gì thể hiện gần đây, đội chủ nhà có lý do để tin vào khả năng tiếp tục bám sát nhóm đầu.

Al-Ettifaq bất bại nhưng thiếu những chiến thắng

Al-Ettifaq cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Họ vừa có một chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 trận hòa liên tiếp trước đó.

Con số này cho thấy Al-Ettifaq có khả năng giữ vững hàng thủ và hạn chế sai sót. Tuy nhiên, việc hòa nhiều hơn thắng cũng khiến họ chưa thể bứt lên trên bảng xếp hạng. Đội đang đứng thứ 7 với 12 điểm, kém NEOM 4 điểm.

Hai lần gặp nhau gần nhất đều kết thúc hòa

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, NEOM và Al-Ettifaq đều chia điểm. Cả hai chưa đội nào giành chiến thắng, cho thấy sự cân bằng đáng kể khi hai đội đối mặt.

Kết quả này khiến cuộc đối đầu sắp tới càng thêm khó đoán. Với phong độ bất bại của cả hai bên, một trận đấu chặt chẽ, nhiều giằng co là kịch bản dễ xảy ra.

Cuộc đua vị trí và điểm mấu chốt của trận đấu

Khoảng cách 4 điểm là điều khiến trận đấu này đáng chú ý. NEOM có thể nới rộng cách biệt nếu giành chiến thắng. Ngược lại, Al-Ettifaq sẽ thu hẹp khoảng cách và gây áp lực lên nhóm phía trên nếu thắng.

Về mặt chiến thuật, NEOM cần duy trì sự tự tin từ chuỗi trận tốt để chủ động kiểm soát nhịp độ. Trong khi đó, Al-Ettifaq nhiều khả năng sẽ tìm cách giữ sự chắc chắn và chờ cơ hội để chuyển hóa thành những chiến thắng còn thiếu.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, NEOM nhỉnh hơn nhờ thắng nhiều trận hơn và đang xếp trên đối thủ. Tuy nhiên, Al-Ettifaq cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất và hai đội từng chia điểm ở cả hai lần gặp nhau gần nhất. Vì thế, trận đấu hứa hẹn cân bằng, và chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả cuối cùng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất NEOM · 0 thắng 2 hòa Al-Ettifaq · 0 thắng NEOM 1 - 1 Al-Ettifaq Hòa Al-Ettifaq 0 - 0 NEOM Hòa

NEOM 5 trận gần nhất T H T T T 8 Trận 5-1-2 T-H-B 14 Ghi (TB 1.8) 7 Thủng lưới Al-Ettifaq 5 trận gần nhất T H H H T 8 Trận 3-3-2 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al-Qadisiyah FC 9 7 1 1 +14 22 T T H T T 2 Al-Hilal Saudi FC 8 7 0 1 +19 21 T T B T T 3 Al-Nassr 8 6 1 1 +12 19 T H T B T 4 Al-Ittihad FC 8 5 2 1 +5 17 B T T T H 5 NEOM 8 5 1 2 +7 16 H T T T B 6 Al-Ahli Jeddah 8 5 0 3 +10 15 T T B T B 7 Al-Ettifaq 8 3 3 2 0 12 H H H T B 8 Al Kholood 9 3 3 3 -4 12 B B B T H …