Nhận định New England Revolution vs New York Red Bulls: Hứa hẹn màn đôi công Các cuộc đối đầu gần đây giữa New England Revolution và New York Red Bulls thường có nhiều bàn thắng. Trận đấu lúc 06:30 ngày 29/10/2026 tại Boston Stadium có chủ nhà hạng 2, đội khách hạng 9.

Các cuộc đối đầu gần đây giữa New England Revolution và New York Red Bulls thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu lúc 06:30 ngày 29/10/2026 tại Boston Stadium có thể tiếp tục mạch đó. Chủ nhà đang ở nhóm đầu bảng xếp hạng, trong khi đội khách cần những kết quả tốt hơn để cải thiện vị thế.

Thế đối đầu cân bằng, xu hướng nhiều bàn thắng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, New England Revolution thắng 2 trận, New York Red Bulls thắng 3 trận và không có trận hòa nào. Cả hai đội đều biết cách thắng ở loạt đối đầu này, nên cục diện hiếm khi nghiêng hẳn về một bên.

Việc không có trận hòa nào cho thấy các cuộc chạm trán thường được giải quyết bằng thế trận cởi mở. Hai đội không ngại tấn công, và đó là lý do trận đấu này được kỳ vọng sẽ là một màn đôi công.

New England Revolution: Đà hưng phấn trước khi vào sân nhà

New England Revolution đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 55 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận và thua 2 trận. Ba trận thắng đến ở những lượt đấu mới nhất, sau hai thất bại trước đó.

Chuỗi ba trận thắng liên tiếp giúp chủ nhà đón trận này với tinh thần tốt. Việc được thi đấu trên sân nhà Boston Stadium cũng là lợi thế để họ chủ động triển khai lối chơi tấn công.

New York Red Bulls: Phong độ chưa ổn định

New York Red Bulls xếp thứ 9 với 39 điểm, kém đối thủ 16 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận và thua 3 trận. Kết quả mới nhất là một chiến thắng, nhưng trước đó họ có hai trận thua liên tiếp, rồi xen kẽ một trận thắng và một trận thua.

Phong độ lên xuống khiến đội khách khó tạo được nhịp ổn định. Tuy nhiên, thành tích đối đầu 3 thắng trong 5 lần gần nhất cho thấy họ không phải đối thủ dễ chịu với chủ nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách trên bảng xếp hạng nghiêng về New England Revolution, và phong độ gần đây cũng ủng hộ đội chủ nhà. Ngược lại, lịch sử đối đầu lại thiên về New York Red Bulls. Sự đan xen này là yếu tố khiến trận đấu khó đoán.

Nếu chủ nhà duy trì đà hưng phấn, họ sẽ chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Trong khi đó, New York Red Bulls có thể dựa vào thành tích đối đầu tích cực để chơi thoải mái hơn. Hai lối tiếp cận này khó tạo ra một trận đấu chặt chẽ, và khả năng cao là cả hai khung thành đều phải làm việc nhiều.

Nhận định

New England Revolution nhỉnh hơn về vị trí trên bảng và phong độ gần đây, nhưng New York Red Bulls có lịch sử đối đầu đáng gờm. Nhìn chung, các cuộc chạm trán gần đây thường có nhiều bàn thắng, và trận đấu tại Boston Stadium hứa hẹn tiếp tục diễn ra với nhịp độ cao, nhiều pha tấn công từ cả hai phía.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 2 thắng 0 hòa New York Red Bulls · 3 thắng New York Red Bulls 1 - 0 New England Revolution NYR New York Red Bulls 5 - 3 New England Revolution NYR New England Revolution 2 - 1 New York Red Bulls NER New England Revolution 1 - 0 New York Red Bulls NER New York Red Bulls 4 - 2 New England Revolution NYR

New England Revolution 5 trận gần nhất T T T B B 31 Trận 17-4-10 T-H-B 51 Ghi (TB 1.6) 42 Thủng lưới New York Red Bulls 5 trận gần nhất T B B T B 31 Trận 11-6-14 T-H-B 41 Ghi (TB 1.3) 56 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 31 21 7 3 +43 70 T H T T T 2 New England Revolution 31 17 4 10 +9 55 T T T B B 3 Inter Miami 31 15 10 6 +20 55 B T T T B … 8 FC Cincinnati 31 11 9 11 -7 42 T T B B T 9 New York Red Bulls 31 11 6 14 -15 39 T B B T B 10 Columbus Crew 31 11 5 15 +1 38 T T T B T …

Tình hình lực lượng New England Revolution ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ W. Sands (Leg Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ W. Sands (Leg Injury) New York Red Bulls ✚ J. Bazan (Yellow Cards) ✚ J. Che (Knee Injury) ✚ J. Bazan (Yellow Cards) ✚ J. Che (Knee Injury)