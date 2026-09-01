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Nhận định New England Revolution vs Orlando City SC: Màn so tài của hai đội vào phom

Văn Thể20/09/2026 01:36

Cuộc đọ sức tại Gillette Stadium giữa New England Revolution và Orlando City SC hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì phong độ thi đấu ấn tượng.

Trận đấu giữa New England Revolution và Orlando City SC diễn ra lúc 06:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Gillette Stadium. Cả hai đội bóng bước vào cuộc so tài này trong bối cảnh đều đang duy trì phong độ thi đấu rất cao ở những vòng đấu vừa qua.

Điểm tựa phong độ của hai câu lạc bộ

New England Revolution đang thể hiện chuỗi màn trình diễn tích cực. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định này giúp họ tích lũy điểm số đều đặn và duy trì vị thế vững chắc ở nhóm dẫn đầu.

Ở bên kia chiến tuyến, Orlando City SC thậm chí còn sở hữu thành tích ấn tượng hơn trong giai đoạn gần đây. Đại diện đến từ bang Florida đạt thành tích bất bại qua 5 trận gần nhất với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Đội khách cho thấy lối chơi gắn kết và khả năng tích lũy điểm số tối đa rất đáng nể.

Cục diện bảng xếp hạng và lợi thế đối đầu

Trên bảng xếp hạng, New England Revolution hiện đứng ở vị trí thứ 3 với 43 điểm. Trong khi đó, Orlando City SC đang nắm giữ vị trí thứ 6 với 34 điểm, kém đối thủ 9 điểm. Khoảng cách điểm số phản ánh nỗ lực bám đuổi của đội khách trước đội chủ sân Gillette Stadium.

Dù xếp sau về thứ hạng, Orlando City SC lại chiếm ưu thế áp đảo về thành tích chạm trán trực tiếp. Trong 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, Orlando City SC giành tới 4 chiến thắng và hòa 1 trận, trong khi New England Revolution chưa có được lần nào ca khúc khải hoàn.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân nhà Gillette Stadium cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, New England Revolution nắm trong tay cơ hội thuận lợi để tìm kiếm kết quả tích cực nhằm phá dớp đối đầu. Tuy nhiên, phong độ bất bại 5 trận vừa qua cùng sự tự tin từ quá khứ đối đầu sẽ là điểm tựa lớn để Orlando City SC gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà trong cuộc đọ sức này.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
New England Revolution · 0 thắng1 hòaOrlando City SC · 4 thắng
30/04/2026
Vòng 1/8
New England Revolution
3 - 4
Orlando City SC
OCS
20/07/2025
New England Revolution
1 - 2
Orlando City SC
OCS
11/05/2025
Orlando City SC
3 - 3
New England Revolution
Hòa
15/09/2024
Orlando City SC
3 - 0
New England Revolution
OCS
14/07/2024
New England Revolution
1 - 3
Orlando City SC
OCS
New England Revolution
5 trận gần nhất
TTBTH
25
Trận
13-4-8
T-H-B
41
Ghi (TB 1.6)
31
Thủng lưới
Orlando City SC
25
Trận
10-4-11
T-H-B
44
Ghi (TB 1.8)
56
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Nashville SC251663+2954HBHTT
2Inter Miami251294+1545HHHTB
3New England Revolution251348+1043TTBTH
4Charlotte251177+940HTHTT
5Chicago Fire241167+1039BHHHH
6Orlando City SC2510411-1234TTTHT
7Philadelphia Union259610+733TTTTH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định New England Revolution vs Orlando City SC: Màn so tài của hai đội vào phom
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