Nhận định New England Revolution vs Seattle Sounders: Hứa hẹn màn đôi công Seattle Sounders duy trì chuỗi 5 trận bất bại khi làm khách trước New England Revolution có phong độ ổn định, hứa hẹn tạo nên màn so tài đôi công kịch tính.

Cuộc đối đầu giữa New England Revolution và Seattle Sounders diễn ra lúc 06:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Boston Stadium thu hút sự chú ý khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ tấn công hiệu quả. Với những kết quả tích cực thời gian qua, màn chạm trán này được kỳ vọng sẽ mang đến thế trận cởi mở và giàu tính cống hiến.

Sự tự tin từ phong độ của hai hàng công

New England Revolution bước vào trận đấu với điểm tựa sân nhà Boston Stadium cùng khả năng ghi bàn đáng ghi nhận. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 3 trận thắng và để thua 2 trận. Dù vừa trải qua kết quả thất bại ở trận đấu gần nhất, chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó cho thấy hàng công của New England Revolution luôn duy trì sức ép lớn lên khung thành đối phương.

Ở bên kia chiến tuyến, Seattle Sounders đang thể hiện phong độ rất ổn định với chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp, bao gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa gần nhất. Sự vững vàng trong lối chơi cùng hiệu suất tấn công đều đặn giúp Seattle Sounders tích lũy 38 điểm và tạm đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Cục diện chặt chẽ từ lịch sử đối đầu

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ phản ánh thế trận tương đối cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Seattle Sounders giành 1 trận thắng, trong khi hai đội bất phân thắng bại với 3 trận hòa và New England Revolution chưa có được chiến thắng nào.

Khoảng cách về chuyên môn không quá lớn giữa đôi bên khiến mỗi lần chạm trán đều diễn ra kịch tính. Việc hai đội thường xuyên chia điểm trong quá khứ càng thúc đẩy quyết tâm dâng cao tấn công ở lần tái đấu này.

Kỳ vọng thế trận cởi mở tại Boston Stadium

Với phong độ bất bại của Seattle Sounders cùng sự bùng nổ mà New England Revolution từng thể hiện qua 3 chiến thắng trong 5 lần ra sân gần đây, cả hai câu lạc bộ đều có đủ cơ sở để triển khai lối chơi chủ động. Một thế trận đôi công tốc độ cao nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc trên sân Boston Stadium.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New England Revolution · 0 thắng 3 hòa Seattle Sounders · 1 thắng Seattle Sounders 2 - 0 New England Revolution SS New England Revolution - Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 3 - 3 New England Revolution Hòa New England Revolution 0 - 0 Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 3 - 3 New England Revolution Hòa

New England Revolution 5 trận gần nhất B T T T B 27 Trận 14-4-9 T-H-B 45 Ghi (TB 1.7) 36 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất T T T H H 27 Trận 10-8-9 T-H-B 35 Ghi (TB 1.3) 35 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 27 15 5 7 +31 50 B H T B T 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T … 6 Los Angeles FC 28 11 8 9 +13 41 B H B T H 7 Seattle Sounders 27 10 8 9 0 38 T T T H H 8 Colorado Rapids 27 11 3 13 0 36 B H T H B …

Tình hình lực lượng New England Revolution ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) ✚ M. Fofana (Lower-Body Injury) ✚ J. Harrison (Lower-Body Injury) ✚ A. Yusuf (Muscle Injury) ✚ L. Campana (Hamstring Injury) Seattle Sounders ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ J. Ferreira (Muscle Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ J. Ferreira (Muscle Injury)