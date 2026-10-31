Nhận định New York City FC vs CF Montreal: Cả hai cùng khát thắng Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý khi New York City FC gặp CF Montreal lúc 01h00 ngày 01/11/2026 tại Citi Field.

New York City FC và CF Montreal bước vào trận đấu lúc 01h00 ngày 01/11/2026 tại Citi Field với cùng một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Mỗi đội mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều cần một kết quả tích cực để lấy lại sự tự tin.

Phong độ: hai đội cùng thiếu những chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, New York City FC chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là trận thắng ở lần ra sân gần nhất, sau hai trận hòa liên tiếp. Hai trận thua nằm ở giai đoạn sớm hơn của chuỗi này, nên đội bóng đang có ba trận liền không thua.

Ở chiều ngược lại, CF Montreal có quãng thời gian khó khăn hơn. Họ chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, với 3 trận thua và 2 trận hòa. Đáng chú ý, đội khách thua cả hai trận gần đây nhất, nên cần một kết quả tích cực để chặn đà đi xuống.

Thế đối đầu nghiêng về CF Montreal

Dù phong độ không mấy ấn tượng, CF Montreal lại có lịch sử gặp New York City FC khá thuận lợi. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, họ thắng 4 trận, còn New York City FC thắng 1 trận và không có trận hòa nào.

Con số này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có người thắng, người thua rõ ràng. Tuy nhiên, thành tích đối đầu chỉ là một lát cắt. Phong độ hiện tại của CF Montreal chưa có trận thắng nào, nên lợi thế tâm lý từ quá khứ chưa chắc đã chuyển thành điểm số.

Vị trí trên bảng xếp hạng

New York City FC đang xếp hạng 12 với 38 điểm, còn CF Montreal đứng hạng 15 với 25 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 13 điểm, một chênh lệch khá rõ về thành tích cả mùa.

Vì vậy, New York City FC có lý do để kỳ vọng nhiều hơn khi nhìn vào bảng điểm. Trong khi đó, CF Montreal đang ở nhóm thấp hơn và rất cần điểm số để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Với New York City FC, vấn đề nằm ở sự ổn định. Đội có 3 trận không thua gần đây nhưng mới thắng 1 trong 5 trận, nên bài toán là biến những trận hòa thành chiến thắng. Một khởi đầu tốt sẽ giúp họ giữ nhịp từ trận thắng gần nhất.

Với CF Montreal, thử thách là phá vỡ chuỗi không thắng. Hai trận thua gần nhất cho thấy đội cần sự chắc chắn hơn trong từng pha bóng. Thế đối đầu thuận lợi là điểm tựa tinh thần, nhưng họ cần chuyển hóa nó thành hiệu quả trên sân.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội cùng muốn kết thúc những ngày không như ý. New York City FC nhỉnh hơn về vị trí, điểm số và đang có 3 trận không thua. CF Montreal lại có thành tích đối đầu vượt trội trong 5 lần gần nhất.

Khi cả hai cùng khát một chiến thắng, trận đấu nhiều khả năng sẽ giằng co và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Đội nào kiểm soát tốt áp lực và tận dụng cơ hội hiệu quả hơn sẽ có lợi thế để rời Citi Field với kết quả tích cực.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất New York City FC · 1 thắng 0 hòa CF Montreal · 4 thắng CF Montreal 1 - 0 New York City FC CM CF Montreal 1 - 0 New York City FC CM New York City FC 0 - 1 CF Montreal CM CF Montreal 2 - 0 New York City FC CM New York City FC 2 - 0 CF Montreal NYC

New York City FC 5 trận gần nhất T H H B B 32 Trận 9-11-12 T-H-B 47 Ghi (TB 1.5) 44 Thủng lưới CF Montreal 5 trận gần nhất B B H H B 32 Trận 6-7-19 T-H-B 36 Ghi (TB 1.1) 66 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 32 21 8 3 +43 71 H T H T T 2 New England Revolution 32 18 4 10 +10 58 T T T T B 3 Inter Miami 32 15 11 6 +20 56 H B T T T … 11 Toronto FC 32 9 12 11 -10 39 T B T H T 12 New York City FC 32 9 11 12 +3 38 T H H B B 13 DC United 32 7 12 13 -18 33 B B B B T 14 Atlanta United FC 32 8 6 18 -16 30 B B B T B 15 CF Montreal 32 6 7 19 -30 25 B B H B B

Tình hình lực lượng New York City FC ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Leg Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) ✚ K. Trewin (Ankle Injury) ✚ A. Martinez (Thigh Injury) ✚ D. Baiera (Knee Injury) ✚ A. Farnos (Leg Injury) ✚ M. Moralez (Knee Injury) CF Montreal ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury) ✚ J. Neal (Lower-Body Injury) ✚ P. Owusu (Lower-Body Injury) ✚ B. Ceballos (Lower-Body Injury) ✚ T. Gillier (Upper-Body Injury) ✚ B. Hidalgo (Groin Injury)