Thể thao Nhận định New Zealand vs Bỉ: De Bruyne mở khóa khối phòng ngự của đại diện châu Đại Dương New Zealand vs Bỉ tại Vancouver Stadium là trận đấu mà Quỷ đỏ châu Âu cần biến ưu thế kiểm soát bóng thành chiến thắng để tự quyết vé đi tiếp ở bảng G World Cup 2026.

Cục diện bảng G

Bỉ có 2 điểm sau hai trận hòa. Đây không phải vị trí lý tưởng, nhưng đại diện châu Âu vẫn nắm quyền tự quyết nếu thắng New Zealand ở lượt cuối.

New Zealand có 1 điểm và buộc phải giành chiến thắng. Điều này khiến trận đấu có thể xuất hiện thế trận thú vị: Bỉ cần tấn công để thắng, nhưng New Zealand cũng không thể chỉ co cụm chờ thời.

Nhận định chiến thuật New Zealand vs Bỉ

Bỉ nhiều khả năng là đội kiểm soát bóng vượt trội. Quỷ đỏ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình khoảng 70%, tung ra 19 cú sút mỗi trận và tạo 82 pha tấn công nguy hiểm/trận. Những chỉ số này cho thấy họ có khả năng áp đặt thế trận rất tốt.

Tuy nhiên, vấn đề của Bỉ ở World Cup 2026 là khả năng chuyển ưu thế thành chiến thắng. Hai trận hòa trước Iran và Ai Cập khiến De Bruyne cùng các đồng đội không còn quyền phung phí cơ hội.

Khi Doku chấn thương, Bỉ cần tìm phương án tấn công khác ở biên. Trossard và Saelemaekers có thể đảm nhận vai trò kéo giãn hàng thủ New Zealand. Castagne hỗ trợ từ cánh phải, còn Theate giúp giữ sự cân bằng ở cánh đối diện.

De Bruyne sẽ là chìa khóa chiến thuật. Nếu anh có khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng thủ New Zealand, Bỉ có thể tạo ra nhiều pha chọc khe cho Lukaku hoặc các đường chuyền đảo cánh để kéo giãn đối phương.

New Zealand nhiều khả năng chọn khối phòng ngự thấp. Họ cần hạn chế khoảng trống trước vòng cấm, tránh để De Bruyne nhận bóng trong tư thế thuận lợi. Chris Wood là điểm đến quan trọng trong các pha bóng dài, đặc biệt khi New Zealand cần thoát pressing.

Cacace, Bell và Garbett sẽ có vai trò lớn trong việc hỗ trợ phòng ngự biên. Nếu New Zealand không chặn được các pha tấn công từ hai cánh, Bỉ sẽ liên tục tạo cơ hội bằng tạt bóng, căng ngang hoặc bóng hai.

Trận đấu có thể được quyết định bởi bàn mở tỷ số. Nếu Bỉ ghi bàn sớm, New Zealand buộc phải dâng cao và thế trận sẽ trở nên thuận lợi hơn cho Quỷ đỏ. Nếu New Zealand giữ sạch lưới trong hiệp một, áp lực tâm lý sẽ tăng lên với đại diện châu Âu.

Dự đoán số bàn thắng New Zealand vs Bỉ

Bỉ ghi 33 bàn trong 10 trận gần nhất, trung bình 3,3 bàn/trận. Quỷ đỏ có 70% số trận gần đây kết thúc với từ 3 bàn trở lên.

New Zealand ghi nhiều bàn trước World Cup, nhưng chất lượng đối thủ tại khu vực châu Đại Dương không thể so với Bỉ. Khi phải chống đỡ sức ép lớn, hàng thủ New Zealand dễ bị kéo giãn.

Dự đoán: Trên 2,5 bàn thắng.

Lực lượng New Zealand vs Bỉ

New Zealand có lực lượng mạnh nhất. Chris Wood tiếp tục là đầu tàu trên hàng công.

Bỉ thiếu Doku vì chấn thương. De Bruyne, Lukaku, Trossard, Tielemans và Onana nhiều khả năng giữ vai trò chính trong đội hình xuất phát.

Phong độ New Zealand vs Bỉ

New Zealand chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, còn Bỉ bất bại 5 trận gần đây. Quỷ đỏ cũng không thua 10 trận liên tiếp trên mọi đấu trường.

Đối đầu New Zealand vs Bỉ

New Zealand và Bỉ chưa từng gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Xét theo bảng xếp hạng FIFA, Bỉ đứng thứ 9, còn New Zealand xếp hạng 85.

Đội hình dự kiến New Zealand vs Bỉ

New Zealand: Crocombe; Payne, Boxall, Pijnaker, Cacace; Bell, Garbett, Old; Barbarouses, Wood, Just.

Bỉ: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Onana, Tielemans; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; Lukaku.

Dự đoán tỷ số New Zealand vs Bỉ

New Zealand có thể gây khó bằng khối phòng ngự thấp và các pha bóng bổng cho Chris Wood. Dù vậy, Bỉ có quá nhiều phương án tấn công và cần chiến thắng để tự quyết.

Nếu De Bruyne chơi đúng tầm, Quỷ đỏ nhiều khả năng vượt qua đại diện châu Đại Dương.

Dự đoán: New Zealand 1-3 Bỉ.