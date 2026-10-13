Nhận định Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Gamba Osaka còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang giữ hạng 2 với 3 điểm. Newcastle Jets đứng hạng 16, chưa có điểm nào, đón khách lúc 14:45 ngày 13/10/2026.

Gamba Osaka bước vào trận làm khách trước Newcastle Jets với một lợi thế rõ ràng trên bảng xếp hạng: đội đang đứng thứ 2 với 3 điểm và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Trận đấu diễn ra lúc 14:45 ngày 13/10/2026 trên sân McDonald Jones Stadium.

Gamba Osaka đứng thứ 2, chủ nhà còn trắng điểm

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá lớn. Gamba Osaka đang ở nhóm đầu với vị trí thứ 2 và 3 điểm. Newcastle Jets xếp hạng 16 và chưa có điểm nào.

Với đội khách, mỗi trận đấu lúc này là cơ hội để giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu và áp sát ngôi đầu. Với đội chủ nhà, việc ghi điểm đầu tiên là nhu cầu rất rõ ràng.

Phong độ: hai đội cùng chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Newcastle Jets thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất đều là thất bại, còn chiến thắng duy nhất nằm ở trận cũ nhất trong chuỗi này.

Gamba Osaka cũng chưa có phong độ thật sự thuyết phục. Đội thắng 2 trận và thua 3 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 2 thất bại liên tiếp ở các trận mới nhất. Tuy nhiên, hai chiến thắng của đội đến ở trận thứ 3 và thứ 5 tính từ trận gần nhất trở về trước, cho thấy Gamba Osaka vẫn có khả năng cải thiện kết quả sau những trận thua.

Điểm then chốt của trận đấu

Cả hai đội đều đang mang theo chuỗi 2 trận thua liên tiếp, nên yếu tố tâm lý sẽ có vai trò lớn. Đội nào sớm lấy lại sự tự tin, hạn chế sai sót và chơi chắc chắn từ đầu trận sẽ có lợi thế.

Newcastle Jets được thi đấu trên sân nhà McDonald Jones Stadium, một điểm tựa quan trọng khi đội đang xếp ở nhóm cuối bảng. Ngược lại, Gamba Osaka cần giữ kỷ luật và thể hiện bản lĩnh của đội đang nằm trong nhóm đầu để không bỏ lỡ cơ hội bám đuổi.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, Gamba Osaka được đánh giá nhỉnh hơn với vị thế đội xếp thứ 2. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội khách chưa thật ổn định, trong khi Newcastle Jets có lý do để nỗ lực tìm điểm số đầu tiên trên sân nhà.

Một trận đấu giằng co ở giai đoạn đầu là khả năng dễ xảy ra. Gamba Osaka sẽ có cơ hội tiến gần hơn tới ngôi đầu nếu tận dụng tốt lợi thế về vị trí và giải quyết trận đấu hiệu quả.

Newcastle Jets 5 trận gần nhất B B H H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới Gamba Osaka 5 trận gần nhất B B T B T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T … 15 Công an Hà Nội 1 0 0 1 -3 0 B T 16 Newcastle Jets 1 0 0 1 -6 0 B