Nhận định Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol: Chủ nhà tìm lại chiến thắng Newcastle Jets cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Kashiwa Reysol, đội đứng hạng 4. Trận đấu diễn ra lúc 14:45 ngày 24/11/2026 tại Polytec Stadium.

Newcastle Jets cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Kashiwa Reysol lúc 14:45 ngày 24/11/2026 trên sân Polytec Stadium. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để tìm lại niềm tin sau chuỗi kết quả đáng thất vọng. Trong khi đó, Kashiwa Reysol đến đây với vị thế của đội bóng đang xếp cao hơn hẳn trên bảng xếp hạng.

Newcastle Jets mang theo áp lực của chuỗi không thắng

Phong độ gần đây của Newcastle Jets là điểm đáng lo ngại nhất. Đội bóng này thua 4 trận liên tiếp gần nhất và hòa 1 trận trước đó, tức là chưa có chiến thắng nào trong 5 lần ra sân gần đây.

Trên bảng xếp hạng, Newcastle Jets đang đứng hạng 16 với 0 điểm. Vì vậy, bất kỳ kết quả tích cực nào trên sân nhà cũng mang ý nghĩa lớn về mặt tinh thần và về điểm số.

Kashiwa Reysol vững vàng dù vừa nếm thất bại

Kashiwa Reysol có phong độ tốt hơn rõ rệt. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất, nhưng thua ở trận mới đây nhất. Hiện họ đứng hạng 4 với 7 điểm.

Thất bại gần nhất có thể khiến Kashiwa Reysol muốn nhanh chóng lấy lại nhịp thắng. Tuy nhiên, chuỗi 4 trận thắng trước đó cho thấy đây vẫn là đội bóng có nền tảng ổn định.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng khá lớn: hạng 4 so với hạng 16, 7 điểm so với 0 điểm. Newcastle Jets vì thế thường phải làm quen với vai trò đội dưới cơ, song lợi thế sân nhà có thể giúp họ chơi tự tin hơn.

Điều quan trọng nhất với đội chủ nhà là giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự để tránh thêm một thất bại, từ đó mới có cơ sở tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Ngược lại, Kashiwa Reysol cần giữ sự tập trung để không để chủ nhà có cơ hội lấy lại tinh thần.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Kashiwa Reysol đang ở thế thuận lợi hơn. Dù vậy, Newcastle Jets có động lực rất lớn để chấm dứt chuỗi trận không thắng, nên trận đấu hứa hẹn là màn so tài giữa đội cần khởi sắc và đội muốn củng cố vị trí trong nhóm đầu.

Newcastle Jets 5 trận gần nhất B B B B H 4 Trận 0-0-4 T-H-B 6 Ghi (TB 1.5) 19 Thủng lưới Kashiwa Reysol 5 trận gần nhất B T T T T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 8 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T 4 Kashiwa Reysol 4 2 1 1 +5 7 T H T B 5 SHANGHAI SIPG 4 2 1 1 +3 7 T B H T … 15 Pohang Steelers 4 0 1 3 -7 1 H B B B 16 Newcastle Jets 4 0 0 4 -13 0 B B B B