Nhận định Newcastle vs Arsenal: Đội khách tiếp tục duy trì ưu thế? Arsenal thường gây khó cho Newcastle trong các lần chạm trán, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội đối đầu lúc 00h30 ngày 22/11/2026 tại St James' Park.

Arsenal thường gây khó cho Newcastle trong các lần chạm trán. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội khách thắng 4 trận, còn Newcastle chỉ thắng 1 trận và không có trận hòa nào. Khi hai đội gặp nhau lúc 00h30 ngày 22/11/2026 trên sân St James' Park, câu hỏi đặt ra là chủ nhà có phá được thế bất lợi này hay không.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Arsenal

Trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 4 trận, Newcastle thắng 1 trận và không có trận nào kết thúc với tỷ số hòa. Kết quả luôn ngã ngũ, nên mỗi lần gặp nhau đều có người thắng, kẻ thua rõ ràng.

Điều này mang lại lợi thế tâm lý cho Arsenal khi họ đến St James' Park. Ngược lại, Newcastle cần chứng minh họ có thể thay đổi cục diện sau chuỗi đối đầu kém thuận lợi.

Phong độ: Arsenal ổn định, Newcastle thiếu nhất quán

Arsenal đang có phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định của đội khách ở cả những trận cần tính toán lẫn những trận cần bứt tốc.

Trong khi đó, Newcastle trải qua giai đoạn khó khăn hơn. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 3 trận. Trận gần nhất của chủ nhà kết thúc với tỷ số hòa, nhưng trước đó họ có hai trận thua liên tiếp.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Vị trí hiện tại của hai đội phản ánh rõ khoảng cách về phong độ. Arsenal đang đứng thứ 1 với 27 điểm, còn Newcastle xếp thứ 12 với 12 điểm. Hai đội cách nhau 15 điểm.

Chênh lệch này khiến Arsenal được đánh giá cao hơn khi bước vào trận đấu. Tuy vậy, được chơi trên sân nhà là yếu tố Newcastle có thể tận dụng để khiến đối thủ khó chịu.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Arsenal, thử thách nằm ở việc giữ nhịp độ và sự chắc chắn mà họ đã thể hiện trong các trận gần đây. Một khởi đầu thận trọng, kiểm soát được thế trận có thể giúp đội khách tiếp tục khai thác điểm yếu của đối thủ.

Newcastle cần một trận đấu kỷ luật hơn so với chuỗi kết quả vừa qua. Nếu muốn tạo bất ngờ, họ phải hạn chế sai sót ở giai đoạn đầu và tận dụng bầu không khí trên sân nhà để thu hẹp khoảng cách về tâm lý.

Nhận định

Tổng hợp từ thế đối đầu, phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Arsenal là bên chiếm ưu thế rõ rệt. Họ thắng 4 trong 5 lần gặp Newcastle gần nhất, đang dẫn đầu bảng và có phong độ vượt trội.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có thể tạo ra bất ngờ, nhất là khi Newcastle được thi đấu trên sân nhà. Dù vậy, xu hướng hiện tại cho thấy Arsenal có nhiều lý do để tin rằng họ sẽ tiếp tục duy trì ưu thế trước Newcastle.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Newcastle · 1 thắng 0 hòa Arsenal · 4 thắng Arsenal 1 - 0 Newcastle ARS Newcastle 1 - 2 Arsenal ARS Arsenal 3 - 2 Newcastle ARS Arsenal 1 - 0 Newcastle ARS Newcastle 2 - 0 Arsenal NEW

Newcastle 5 trận gần nhất H B B T B 10 Trận 3-3-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 16 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T T T H T 10 Trận 9-0-1 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Brighton 10 7 1 2 +19 22 T T B T T 3 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T … 11 Tottenham 10 3 3 4 -1 12 B T T T H 12 Newcastle 10 3 3 4 -3 12 H B T B B 13 Hull City 10 2 5 3 0 11 B H H B H …

Tình hình lực lượng Newcastle ✚ E. Jaouen (Muscle Injury) ✚ Joelinton (Muscle Injury) Arsenal ✚ M. Dowman (Red Card) ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ M. Zubimendi (Muscle Injury)