Nhận định Newcastle vs Everton - Premier League: Cuộc đối đầu cân não tại St. James' Park Everton (hạng 9) và Newcastle (hạng 11) bước vào cuộc chạm trán trực tiếp với mục tiêu bứt phá trên bảng xếp hạng Premier League vào lúc 22h00 ngày 28/02/2026.

Vòng đấu tới của Premier League sẽ chứng kiến màn so tài đầy kịch tính giữa Newcastle và Everton tại sân vận động St. James' Park. Đây là trận cầu mang tính quyết định đến thứ hạng ở khu vực giữa bảng, khi hai đội chỉ đang hơn kém nhau đúng 1 điểm.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Everton đang tạm xếp ở vị trí thứ 9 với 37 điểm, trong khi đội chủ nhà Newcastle đứng thứ 11 với 36 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến cuộc đối đầu trực tiếp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai câu lạc bộ trong việc duy trì hy vọng cạnh tranh các vị trí cao hơn.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Everton 9 37 Thua 2, Thắng 1, Hòa 2 Newcastle 11 36 Thắng 1, Thua 4

Phân tích phong độ và thống kê chuyên môn

Newcastle: Tìm lại niềm tin tại thánh địa St. James' Park

Đội bóng của vùng Tyneside đang trải qua giai đoạn khó khăn với phong độ khá thấp khi để thua tới 4 trong 5 trận đấu gần đây nhất. Tuy nhiên, sân nhà vẫn là điểm tựa vững chắc cho Newcastle. Trong tổng số 10 chiến thắng từ đầu mùa, có đến 7 trận được thực hiện tại St. James' Park.

Hàng công của Newcastle duy trì hiệu suất trung bình 1.4 bàn mỗi trận (ghi 38 bàn sau 27 trận). Tuy nhiên, hàng thủ cũng đang để lọt lưới với tỷ lệ tương đương, khiến họ chưa thể có được những kết quả ổn định hơn.

Everton: Bản lĩnh trong những chuyến làm khách

Mặc dù vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp, Everton vẫn cho thấy họ là một đối thủ cực kỳ khó chịu khi phải thi đấu xa nhà. Đội bóng vùng Merseyside đã giành được 6 chiến thắng trên sân khách mùa này, chiếm phần lớn tổng số trận thắng của họ (10 trận).

Lối chơi của Everton có xu hướng thực dụng và chặt chẽ hơn với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.1 bàn/trận và cũng chỉ để lọt lưới 1.1 bàn/trận. Điều này dự báo một trận đấu không có quá nhiều bàn thắng được ghi.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Everton đang nhỉnh hơn với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đáng chú ý, ở trận lượt đi mùa này vào cuối tháng 11 năm 2025, Newcastle đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 ngay trên sân của Everton.

Danh sách chấn thương

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất nghiêm trọng về nhân sự:

Newcastle: Vắng mặt Bruno Guimaraes (chấn thương cơ), E. Krafth (chấn thương đầu gối), V. Livramento (chấn thương gân kheo) và F. Schar (chấn thương mắt cá chân). Khả năng ra sân của L. Miley vẫn còn bỏ ngỏ.

Vắng mặt Bruno Guimaraes (chấn thương cơ), E. Krafth (chấn thương đầu gối), V. Livramento (chấn thương gân kheo) và F. Schar (chấn thương mắt cá chân). Khả năng ra sân của L. Miley vẫn còn bỏ ngỏ. Everton: Jack Grealish chắc chắn vắng mặt do chấn thương bàn chân. Trường hợp của C. Alcaraz đang được theo dõi thêm.

Dự đoán kịch bản trận đấu

Với việc Newcastle mất đi nhiều trụ cột nơi hàng thủ như Schar hay Livramento, đây sẽ là thử thách lớn để họ ngăn chặn các đợt phản công của Everton. Ngược lại, Everton với lối chơi kỷ luật thường xuyên gây khó khăn cho các đội chủ nhà.

Các chuyên gia dự báo một kết quả hòa hoặc thắng cho đội khách Everton là khả quan nhất, với khả năng trận đấu sẽ có ít hơn 2.5 bàn thắng. Tỷ lệ dự đoán cho kết quả hòa và đội khách thắng đang cân bằng ở mức 45% cho mỗi trường hợp.