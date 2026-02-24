Nhận định Newcastle vs Qarabag - UEFA Champions League Newcastle hướng tới mục tiêu củng cố vị trí trên bảng xếp hạng UEFA Champions League khi tiếp đón Qarabag tại sân nhà, sau chiến thắng hủy diệt ở lượt đi.

Vào lúc 03:00 ngày 25/02/2026, Newcastle sẽ có cuộc tái đấu với Qarabag trong khuôn khổ vòng bảng UEFA Champions League. Sau chiến thắng cách biệt 6-1 ở trận lượt đi diễn ra vào giữa tháng 2, đội bóng nước Anh đang tràn đầy tự tin để giành trọn 3 điểm, bất chấp những tổn thất đáng kể về mặt lực lượng.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Newcastle đang đứng ở vị trí thứ 12 với 14 điểm sau 9 trận đấu. Phong độ của đội chủ nhà trong 5 trận gần nhất khá ổn định với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đặc biệt, hiệu suất tấn công của họ rất đáng nể với trung bình 2,6 bàn mỗi trận.

Ngược lại, Qarabag đang xếp ở vị trí thứ 22 với 10 điểm. Phong độ của đại diện đến từ Azerbaijan trong chuỗi 5 trận gần đây tương đối thấp khi chỉ thắng 1 trận, hòa 1 trận và để thua tới 3 trận. Hàng thủ đang là điểm yếu chí tử của Qarabag khi họ đã để lọt lưới trung bình tới 2,1 bàn/trận mùa này.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Newcastle 12 14 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Qarabag 22 10 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3

Sức mạnh từ thánh địa sân nhà

Trong 9 trận đã chơi mùa này, Newcastle giành được 5 chiến thắng, trong đó có 3 trận thắng diễn ra tại sân nhà. Với hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (ghi 23 bàn, thủng lưới 8 bàn), thầy trò đội chủ nhà cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Khả năng kiểm soát trận đấu tại sân nhà sẽ là chìa khóa để họ khuất phục đối thủ thêm một lần nữa.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lần chạm trán gần nhất giữa hai đội vào ngày 19/02/2026 đã kết thúc với tỷ số kinh hoàng 6-1 nghiêng về phía Newcastle. Điều này tạo ra một rào cản tâm lý cực lớn cho Qarabag trong chuyến làm khách lần này. Thống kê cho thấy Qarabag dù đã chơi 15 trận mùa này nhưng đã để thủng lưới tổng cộng 32 bàn, một con số báo động khi phải đối đầu với hàng công đang thăng hoa của Newcastle.

Tình hình lực lượng: Cơn khủng hoảng nhân sự tại Newcastle

Dù được đánh giá cao hơn về chuyên môn, Newcastle lại đang phải đối mặt với danh sách chấn thương và vắng mặt dài dặc. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng xoay tua đội hình của họ.

Danh sách vắng mặt của Newcastle:

Bruno Guimaraes: Chấn thương cơ

Chấn thương cơ F. Schar: Chấn thương mắt cá chân

Chấn thương mắt cá chân V. Livramento: Chấn thương gân kheo

Chấn thương gân kheo E. Krafth & L. Miley: Chấn thương đầu gối

Chấn thương đầu gối M. Thiaw: Treo giò do nhận đủ thẻ vàng

Treo giò do nhận đủ thẻ vàng M. Gillespie: Không thi đấu

Không thi đấu S. Botman & Y. Wissa: Đang bỏ ngỏ khả năng ra sân

Danh sách vắng mặt của Qarabag:

S. Mahammadaliyev & B. Mustafazada: Chấn thương

Chấn thương J. Gnali, A. Rzayev & R. Sheydayev: Không thi đấu

Dự đoán chiến thuật và kết quả

Mặc dù thiếu vắng nhiều trụ cột, đặc biệt là ở hàng phòng ngự với sự vắng mặt của Schar và Thiaw, Newcastle vẫn được dự đoán sẽ làm chủ thế trận nhờ đẳng cấp vượt trội. Qarabag nhiều khả năng sẽ chơi lùi sâu để hạn chế bàn thua, nhưng với hàng thủ đã để lọt lưới trung bình hơn 2 bàn mỗi trận, rất khó để họ đứng vững.

Các chuyên gia dự báo Newcastle có 50% cơ hội chiến thắng, trong khi khả năng một trận hòa cũng được đánh giá ở mức 50%. Với hiệu suất ghi bàn của hai đội, kịch bản trận đấu có từ 1,5 bàn thắng trở lên là rất khả thi. Một chiến thắng nhẹ nhàng cho đội chủ nhà là kết quả được nhiều người chờ đợi.

Cập nhật đội hình lúc 02:30 25/02/2026

Đội hình chính thức

Newcastle

Sơ đồ: 4-4-2

HLV: Eddie Howe

Đội hình xuất phát:

32. Aaron Ramsdale (G)

2. Kieran Trippier (D)

4. Sven Botman (D)

33. Dan Burn (D)

37. Alex Murphy (D)

23. Jacob Murphy (M)

8. Sandro Tonali (M)

7. Joelinton (M)

11. Harvey Barnes (M)

27. Nick Woltemade (F)

18. William Osula (F)

Dự bị:

1. Nick Pope

26. John Ruddy

58. Aidan Harris

3. Lewis Hall

61. Leo Shahar

28. Joe Willock

20. Anthony Elanga

10. Anthony Gordon

9. Yoane Wissa

62. Sean Neave

Qarabag

Sơ đồ: 3-4-2-1

HLV: Qurban Qurbanov

Đội hình xuất phát:

99. Mateusz Kochalski (G)

2. Matheus Silva (D)

55. Bədavi Hüseynov (D)

81. Kevin Medina (D)

18. Dani Bolt (M)

35. Pedro Bicalho (M)

8. Marko Janković (M)

44. Elvin Jafarguliyev (M)

9. Joni Montiel (F)

10. Abdellah Zoubir (F)

17. Camilo Durán (F)

Dự bị: