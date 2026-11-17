Nhận định Nga vs Venezuela: Chuyến đi nhiều thử thách Venezuela thi đấu chưa tốt khi xa nhà, với 5 trận gần nhất chỉ thắng 1, hòa 2, thua 2. Họ sẽ gặp Nga lúc 23h00 ngày 17/11/2026 tại sân vận động Ozon Arena.

Venezuela thi đấu chưa tốt khi xa nhà, và chuyến làm khách trước Nga lúc 23h00 ngày 17/11/2026 tại Ozon Arena hứa hẹn là một bài kiểm tra khó. Trong 5 trận gần nhất, đội khách chỉ thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Ở chiều ngược lại, Nga bước vào cuộc đối đầu với phong độ ổn định hơn rõ rệt.

Venezuela: chuỗi kết quả thiếu thuyết phục

Nhìn vào 5 trận gần đây, Venezuela đang ở trạng thái chưa thể hiện được sự chắc chắn. Họ thua trận gần nhất, trước đó hòa liên tiếp 2 trận, rồi lại nếm thêm một thất bại. Chiến thắng duy nhất nằm ở trận xa nhất trong chuỗi này.

Điều đó cho thấy đội khách khó duy trì mạch kết quả tích cực. Với một đội bóng cần sự cân bằng giữa phòng ngự và tấn công khi xa nhà, việc chỉ thắng 1 trong 5 trận là tín hiệu đáng lo ngại trước một chuyến đi nhiều thử thách.

Nga: phong độ vượt trội trước thềm trận đấu

Nga có chuỗi kết quả tốt hơn hẳn. Đội chủ nhà thắng 4 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và chưa phải nếm mùi thất bại. Đáng chú ý, họ thắng trận gần đây nhất, nên tinh thần đang rất hưng phấn.

Một chuỗi không thua kéo dài thường mang lại sự tự tin và nền tảng ổn định về tổ chức. Khi thi đấu trên sân nhà, đó là lợi thế đáng kể để Nga chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với phong độ hiện tại, Venezuela nhiều khả năng phải đặt sự chắc chắn lên hàng đầu ngay từ đầu trận. Nếu để Nga sớm vượt lên, áp lực sẽ đè nặng lên một đội bóng vốn chưa tìm được sự tự tin trong những chuyến làm khách.

Ngược lại, Nga có thể tận dụng bầu không khí sân nhà để gây sức ép từ sớm và giữ thế chủ động. Điều đáng theo dõi là cách Venezuela phản ứng khi bị dồn ép, bởi các trận hòa và thua gần đây cho thấy họ chưa dễ vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Nhận định

Xét về xu hướng phong độ, Nga đang chiếm ưu thế trước một Venezuela còn nhiều trăn trở. Dù vậy, một trận đấu bóng đá luôn có những biến số, và đội khách vẫn có cơ hội nếu tổ chức chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống hiếm hoi. Tuy nhiên, với những gì cả hai thể hiện gần đây, chuyến đi này vẫn là thử thách lớn đối với Venezuela.

Nga 5 trận gần nhất T H T T T 9 Trận 6-2-1 T-H-B 23 Ghi (TB 2.6) 7 Thủng lưới Venezuela 5 trận gần nhất B H H B T 6 Trận 1-2-3 T-H-B 4 Ghi (TB 0.7) 5 Thủng lưới