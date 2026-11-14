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Nhận định Nhật Bản vs Brazil: Màn so tài của hai đội vào phom

Văn Thể14/11/2026 12:13

Cả hai đội đều đang có phong độ cao, cùng thắng 3, hòa 1, thua 1 ở 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 17:15 ngày 14/11/2026 tại National Stadium.

Nhật Bản và Brazil gặp nhau trong thế cân bằng về phong độ: cả hai đều thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 17:15 ngày 14/11/2026 trên sân National Stadium.

Hai đội cùng mang phong độ cao

Nhật Bản đến trận này với mạch kết quả khá tích cực. Họ thắng trận gần nhất, trước đó hòa một trận, rồi thắng tiếp hai trận liền. Lần thua duy nhất trong chuỗi 5 trận nằm ở cuối chuỗi, tức là trận xa nhất tính từ hiện tại.

Brazil cũng có thành tích tương tự về tổng số trận thắng, hòa, thua. Tuy nhiên, đà đi lên của họ rất rõ: Brazil thắng hai trận gần nhất, trước đó hòa một trận, thua một trận rồi thắng trận xa nhất trong chuỗi.

Thế đối đầu nghiêng về Brazil

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Brazil thắng 4 trận và Nhật Bản thắng 1 trận. Hai đội không có trận hòa nào. Con số này cho thấy các cuộc chạm trán gần đây thường có người thắng rõ ràng, và phần nhiều thuộc về đội bóng Nam Mỹ.

Dù vậy, Nhật Bản không phải đội chưa từng thắng Brazil. Một chiến thắng trong chuỗi 5 trận cho thấy họ có thể gây khó khăn khi vào đúng nhịp thi đấu. Với phong độ hiện tại, đội bóng châu Á có lý do để bước vào trận đấu với sự tự tin.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi hai đội có phong độ gần như tương đương, các chi tiết nhỏ thường quyết định cục diện. Nhật Bản có thể dựa vào sự ổn định từ chuỗi kết quả gần đây và tinh thần sau trận thắng gần nhất. Brazil lại có lợi thế tâm lý từ thế đối đầu thuận lợi và đà thắng hai trận liên tiếp.

Vì vậy, khả năng giữ nhịp độ và hạn chế sai lầm ở những khoảnh khắc đầu tiên có thể mang tính quyết định. Đội nào sớm kiểm soát được thế trận sẽ có cơ hội chi phối diễn biến phần còn lại.

Nhận định

Trận đấu hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa hai đội đang thi đấu tốt. Nhật Bản có lý do để lạc quan nhờ mạch kết quả tích cực, trong khi Brazil sở hữu lợi thế rõ rệt ở các lần gặp nhau gần đây. Cuộc so tài tại National Stadium vì thế đáng chú ý bởi sự cân bằng giữa phong độ hiện tại và truyền thống đối đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Nhật Bản · 1 thắng0 hòaBrazil · 4 thắng
30/06/2026
Vòng 1/16
Brazil
2 - 1
Nhật Bản
BRA
14/10/2025
Nhật Bản
3 - 2
Brazil
NB
06/06/2022
Nhật Bản
0 - 1
Brazil
BRA
10/11/2017
Nhật Bản
1 - 3
Brazil
BRA
16/06/2013
Brazil
3 - 0
Nhật Bản
BRA
Nhật Bản
5 trận gần nhất
THTTB
5
Trận
5-0-0
T-H-B
8
Ghi (TB 1.6)
2
Thủng lưới
Brazil
5 trận gần nhất
TTHBT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
21
Ghi (TB 3.0)
9
Thủng lưới

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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