Thể thao Nhận định Nhật Bản vs Thụy Điển hôm nay 26/6: Samurai xanh đứng trước cơ hội lớn Nhật Bản vs Thụy Điển diễn ra lúc 6h00 ngày 26/6 tại AT&T Stadium, Dallas. Trận đấu thuộc lượt cuối bảng F World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTVgo.

Thông tin nhanh Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản đang có 4 điểm sau 2 lượt trận, bằng Hà Lan nhưng kém hiệu số. Thụy Điển xếp phía sau với 3 điểm. Vì vậy, đây là trận đấu có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Một chiến thắng sẽ giúp Nhật Bản sớm vào vòng 1/16. Thụy Điển cũng cần kết quả tích cực để tránh bị đẩy vào thế bất lợi.

Nhận định Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản đang chơi rất ổn định tại World Cup 2026. Họ hòa Hà Lan 2-2 ở trận ra quân, sau đó thắng Tunisia 4-0. Sau 2 trận, Samurai xanh ghi 6 bàn và chỉ nhận 2 bàn thua.

Điểm mạnh của Nhật Bản nằm ở sự tổ chức và khả năng chuyển trạng thái. Họ pressing tầm trung tốt, giữ đội hình gọn và phản công nhanh khi có khoảng trống.

Thụy Điển lại có phong độ thất thường. Họ thắng Tunisia 5-1 nhưng thua Hà Lan 1-5. Hàng công có Viktor Gyokeres là điểm tựa, nhưng hàng thủ đã để lộ nhiều vấn đề.

Trong 5 trận gần nhất, Thụy Điển ghi 12 bàn nhưng thủng lưới tới 13 lần. Đây là con số đáng lo khi đối thủ là một Nhật Bản có tốc độ tấn công cao.

Nhật Bản mất Kubo vì chấn thương, nhưng lối chơi của họ không phụ thuộc hoàn toàn vào một cầu thủ. Samurai xanh vẫn có đủ cơ sở để hướng tới 3 điểm.

Tình hình lực lượng

Nhật Bản: Kubo chấn thương.

Thụy Điển: Có lực lượng mạnh nhất.

Phong độ Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Họ ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.

Thụy Điển thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần đây. Đội bóng Bắc Âu ghi 12 bàn nhưng nhận tới 13 bàn thua.

Lịch sử đối đầu Nhật Bản vs Thụy Điển

Hai đội từng gặp nhau 4 lần. Thụy Điển bất bại trước Nhật Bản với 1 chiến thắng và 3 trận hòa.

Đội hình dự kiến Nhật Bản vs Thụy Điển

Đội hình dự kiến Nhật Bản: Đang cập nhật.

Đội hình dự kiến Thụy Điển: Đang cập nhật.

Thống kê đáng chú ý

Nhật Bản bất bại hiệp 1 trong 18 trận liên tiếp.

Nhật Bản bất bại 30/34 trận gần nhất.

Nhật Bản ghi 6 bàn sau 2 trận tại World Cup 2026.

Nhật Bản chỉ thủng lưới 2 bàn sau 2 lượt trận.

Thụy Điển thủng lưới 13 bàn trong 5 trận gần nhất.

Thụy Điển bất bại 4 lần gặp Nhật Bản trước đây.

Nhật Bản có trung bình 7 quả phạt góc/trận.

Thụy Điển nhận trung bình 1,3 thẻ vàng/trận.

Dự đoán tỷ số Nhật Bản vs Thụy Điển

Nhật Bản ổn định hơn, phòng ngự chắc hơn và có khả năng khai thác khoảng trống tốt hơn. Thụy Điển vẫn nguy hiểm ở hàng công, nhưng hàng thủ là điểm yếu lớn.

Dự đoán: Nhật Bản 2-1 Thụy Điển.