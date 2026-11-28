Nhận định Nice vs Estac Troyes: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 17 điểm, hơn Estac Troyes 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 02h45 ngày 29/11/2026 trên sân Allianz Riviera.

Nice đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 17 điểm. Trận tiếp đón Estac Troyes trên sân Allianz Riviera lúc 02h45 ngày 29/11/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị trí đó, trong khi đối thủ đang đứng thứ 14 và cần thêm điểm số để rút ngắn khoảng cách.

Nice giữ vị thế bám đuổi nhóm đầu

Với 17 điểm, Nice hiện hơn Estac Troyes đúng 6 điểm và đứng trên 7 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy chủ nhà đang có lợi thế rõ rệt về thành tích tích lũy.

Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội bóng thành phố biển không hoàn toàn trọn vẹn. Trong 5 trận gần nhất, Nice thắng 3 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa thua ở trận mới nhất, sau chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Vì vậy, trận đấu này mang ý nghĩa lớn với Nice: lấy lại nhịp thắng để không bị tụt khỏi nhóm đang cạnh tranh suất dự cúp châu lục.

Estac Troyes giữ phong độ thất thường

Estac Troyes đang đứng thứ 14 với 11 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.

Điểm tích cực là họ vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất. Tuy vậy, chuỗi kết quả xen kẽ thắng và thua cho thấy đội bóng chưa tạo được sự ổn định cần thiết. Việc có thêm điểm số trên sân khách sẽ là phép thử với khả năng duy trì mạch kết quả tích cực của họ.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Lịch sử đối đầu 5 lần gần nhất đang nghiêng hẳn về phía Nice: 4 trận thắng, không trận hòa và chỉ thua 1 trận trước Estac Troyes. Đây là lợi thế tâm lý đáng kể cho đội chủ nhà khi bước vào trận đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Nice có thứ hạng cao hơn, thành tích đối đầu tốt hơn và lợi thế sân nhà. Vì vậy, họ nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ đầu để giành lại mạch thắng sau trận thua gần nhất.

Ngược lại, Estac Troyes cần giữ sự chắc chắn và tận dụng đà từ chiến thắng vừa có. Một kết quả tích cực trên sân Allianz Riviera sẽ giúp đội khách thu hẹp khoảng cách 6 điểm với đối thủ.

Nhận định

Xét về vị trí trên bảng xếp hạng, phong độ 5 trận gần nhất và lịch sử đối đầu, Nice là bên được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, cú trượt chân ở trận gần nhất cho thấy đội chủ nhà không thể chủ quan trước một Estac Troyes vừa có chiến thắng. Trận đấu hứa hẹn là phép thử cho tham vọng bám sát nhóm đầu của Nice.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 4 thắng 0 hòa Estac Troyes · 1 thắng Estac Troyes 0 - 1 Nice NIC Nice 3 - 2 Estac Troyes NIC Nice 1 - 0 Estac Troyes NIC Estac Troyes 1 - 0 Nice ET Estac Troyes 0 - 2 Nice NIC

Nice 5 trận gần nhất B T T T B 11 Trận 5-2-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 15 Thủng lưới Estac Troyes 5 trận gần nhất T B T H B 11 Trận 3-2-6 T-H-B 10 Ghi (TB 0.9) 18 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 11 8 2 1 +13 26 T T T T T 2 Paris FC 12 7 2 3 +10 23 B T T T B 3 Stade Brestois 29 12 6 3 3 +8 21 T T T T B … 6 Marseille 11 6 0 5 +7 18 B T T T T 7 Nice 11 5 2 4 +2 17 B T T T B 8 Monaco 11 4 5 2 +2 17 H H B H B … 13 Le Mans 11 2 5 4 -6 11 T H B H B 14 Estac Troyes 11 3 2 6 -8 11 T B T H B 15 Auxerre 11 3 2 6 -11 11 H B B H T …

Tình hình lực lượng Nice ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) Estac Troyes ✚ N. Donkor (Injury) ✚ P. Gozzi (Hamstring Injury) ✚ Y. Kone (Knee Injury) ✚ Y. Titi (Muscle Injury) ✚ M. Ifnaoui (Injury)