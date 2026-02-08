Nhận định Nice vs Monaco - Ligue 1: Căng thẳng tại Allianz Riviera Nice tiếp đón Monaco vào lúc 21h00 ngày 08/02/2026 trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực tìm lại phong độ ổn định để bứt phá trên bảng xếp hạng Ligue 1.

Trận derby vùng Cote d'Azur giữa Nice và Monaco tại vòng đấu này mang ý nghĩa quan trọng đối với tham vọng của cả hai câu lạc bộ. Hiện tại, Monaco đang đứng thứ 10 với 27 điểm, trong khi Nice xếp vị trí thứ 13 với 22 điểm. Khoảng cách 5 điểm khiến trận đấu tại Allianz Riviera trở thành cơ hội để Nice thu hẹp cách biệt, hoặc để Monaco củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Cả Nice và Monaco đều đang trải qua giai đoạn khó khăn về mặt phong độ. Đội chủ nhà Nice chỉ giành được 1 chiến thắng trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 2). Điểm yếu lớn nhất của đội bóng này nằm ở hàng phòng ngự khi đã để thủng lưới tới 38 bàn sau 20 trận, trung bình 1.9 bàn/trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Monaco cũng không khá khẩm hơn khi để thua 3 trong 5 trận gần nhất (thắng 1, hòa 1). Mặc dù có hàng công khá ổn định với hiệu suất 1.6 bàn/trận, khả năng phòng ngự của đội bóng công quốc vẫn là dấu hỏi lớn khi họ đã nhận 33 bàn thua kể từ đầu mùa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Monaco 10 27 Thắng 1, Hòa 1, Thua 3 Nice 13 22 Thắng 1, Hòa 2, Thua 2

Lịch sử đối đầu cân bằng

Số liệu thống kê từ 5 lần chạm trán gần nhất cho thấy sự cân bằng tuyệt đối giữa hai đội. Cụ thể, mỗi đội đều có 2 chiến thắng và hòa nhau 1 trận. Trong lần gặp nhau gần nhất vào tháng 10/2025, hai đội đã chia điểm trong trận hòa kịch tính với tỷ số 2-2.

05/10/2025: Monaco 2 - 2 Nice

30/03/2025: Monaco 2 - 1 Nice

27/10/2024: Nice 2 - 1 Monaco

12/02/2024: Nice 2 - 3 Monaco

23/09/2023: Monaco 0 - 1 Nice

Khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với danh sách bệnh binh kéo dài, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chất lượng chuyên môn của trận đấu.

Danh sách vắng mặt của Nice

Đội chủ nhà thiếu vắng các trụ cột như M. Abdelmonem và Y. Ndayishimiye do chấn thương đầu gối, cùng M. Bombito gặp vấn đề ở chân. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của một loạt cầu thủ như M. Bard (vùng bẹn), H. Boudaoui (lưng), M. Cho (cơ) và Kevin (mắt cá) vẫn còn bỏ ngỏ.

Tình hình nhân sự của Monaco

Đội khách thậm chí còn đối mặt với tình trạng tồi tệ hơn khi mất hàng loạt cái tên quan trọng. P. Cabral, A. Fati gặp chấn thương cơ; L. Hradecky, T. Minamino và M. Salisu đều gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối. K. Ouattara và P. Pogba cũng vắng mặt vì chấn thương bắp chân, trong khi khả năng thi đấu của W. Faes vẫn chưa chắc chắn.

Nhận định chuyên môn và dự đoán

Xét về thực lực và phong độ sân khách, Monaco được đánh giá cao hơn một chút so với Nice. Đội khách có 45% tỷ lệ giành chiến thắng, tương đương với tỷ lệ một trận hòa. Trong khi đó, khả năng Nice giữ lại 3 điểm trên sân nhà chỉ được đánh giá ở mức 10%.

Với hàng thủ không quá chắc chắn của cả hai bên, trận đấu có thể diễn ra cởi mở nhưng khó có nhiều bàn thắng đột biến do thiếu vắng nhiều nhân sự chủ chốt trên hàng công. Lựa chọn an toàn cho trận đấu này có thể là một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút nghiêng về phía Monaco.

Dự đoán kết quả: Hòa hoặc Monaco thắng.