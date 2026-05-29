Nhận định Nice vs Saint Etienne - Ligue 1: Allianz Riviera là điểm tựa Nice đang nắm giữ lợi thế đối đầu áp đảo trước Saint Etienne khi bước vào cuộc chạm trán tại Allianz Riviera trong bối cảnh cả hai đội đều khủng hoảng nhân sự.

Trận đấu giữa Nice và Saint Etienne sẽ diễn ra vào lúc 01h45 ngày 30/05/2026 tại sân vận động Allianz Riviera. Đây là thời điểm quan trọng để đội chủ nhà tận dụng ưu thế sân bãi nhằm cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng Ligue 1 khi đối thủ đang gặp tổn thất nghiêm trọng về lực lượng.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Nice hiện đang đứng ở vị trí thứ 16 với 32 điểm sau 35 vòng đấu. Phong độ của đội chủ nhà trong 5 trận gần nhất khá bế tắc khi họ có 4 trận hòa và 1 trận thua. Tính từ đầu mùa giải, Nice giành được 7 chiến thắng, 12 trận hòa và để thua 16 trận. Tuy nhiên, Allianz Riviera vẫn là nơi họ kiếm điểm tốt nhất với 4 chiến thắng và 8 trận hòa.

Phía bên kia chiến tuyến, Saint Etienne mới chỉ ghi nhận 2 trận đấu trong hệ thống dữ liệu với kết quả 1 thắng và 1 hòa. Đội khách đang duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ khi chưa để lọt lưới bàn nào, nhưng thử thách tại Nice sẽ rất khác biệt do danh sách chấn thương kéo dài của họ.

Lịch sử đối đầu: Ưu thế tuyệt đối cho Nice

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần đây nhất đang nghiêng hoàn toàn về phía Nice. Đội chủ sân Allianz Riviera đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận trước Saint Etienne. Đáng chú ý, Nice từng có chiến thắng áp đảo với tỷ số 8-0 vào tháng 09/2024.

Ngày đối đầu Trận đấu Tỷ số 27/05/2026 Saint Etienne vs Nice 0 - 0 21/12/2025 Nice vs Saint Etienne 2 - 1 01/03/2025 Saint Etienne vs Nice 1 - 3 21/09/2024 Nice vs Saint Etienne 8 - 0 12/05/2022 Nice vs Saint Etienne 4 - 2

Tình hình lực lượng và đội hình

Nice

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với nhiều tổn thất đáng kể. M. Dupe, T. Ndombele và E. Pereira chắc chắn vắng mặt, trong đó Pereira gặp chấn thương mắt cá. Ngoài ra, khả năng ra sân của M. Bombito (chấn thương chân) và H. Boudaoui vẫn còn bỏ ngỏ. Sự thiếu vắng của Ndombele sẽ là bài toán khó cho tuyến giữa của Nice.

Saint Etienne

Đội khách đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân sự thật sự. Danh sách vắng mặt bao gồm N. El Jamali (chấn thương đầu gối), P. Eymard (chấn thương bàn chân), M. Jaber (phẫu thuật), B. Old (chấn thương đùi) cùng nhiều cầu thủ khác không thể thi đấu. Tiền đạo I. Cardona cũng đang trong tình trạng bỏ ngỏ khả năng ra sân do chấn thương.

Nhận định và dự đoán kết quả

Mặc dù phong độ gần đây của Nice không quá cao, nhưng lịch sử đối đầu và lợi thế sân nhà là những yếu tố quyết định. Tỷ lệ dự đoán cho thấy Nice có 45% khả năng giành chiến thắng và 45% khả năng hai đội sẽ chia điểm. Với hiệu suất ghi bàn trung bình 1.1 bàn/trận của Nice và lối chơi thực dụng của Saint Etienne, trận đấu nhiều khả năng sẽ có ít bàn thắng.

Dự đoán: Nice thắng hoặc hòa.

Số bàn thắng: Dưới 2.5 bàn.