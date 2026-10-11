Nhận định Nice vs Strasbourg: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 7 điểm, trong khi Nice xếp thứ 15 với 5 điểm và quyết tâm giành trọn vẹn điểm số tại sân Allianz Riviera.

Strasbourg đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và hướng tới chuyến làm khách đầy thử thách trên sân Allianz Riviera vào lúc 20:00 ngày 11/10/2026. Cuộc so tài giữa Nice và Strasbourg mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc định hình cục diện nhóm giữa và nửa trên bảng xếp hạng, nơi khoảng cách giữa hai câu lạc bộ hiện chỉ là 2 điểm mong manh.

Khát khao bứt phá của Strasbourg và vị thế hai đội

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Strasbourg đang giữ vị trí thứ 10 với 7 điểm tích lũy được. Đội khách cho thấy quyết tâm duy trì áp lực lên các vị trí phía trên để tiếp tục hành trình bám đuổi tấm vé tham dự đấu trường châu lục. Một kết quả thuận lợi trên sân khách sẽ giúp họ củng cố vững chắc mục tiêu này.

Ở chiều ngược lại, Nice tạm thời đứng ở vị trí thứ 15 với 5 điểm. Đội chủ nhà hiểu rằng việc được thi đấu tại thánh địa Allianz Riviera là cơ hội tốt để thu hẹp khoảng cách và vượt lên, tránh bị tụt lại sâu hơn trong cuộc đua điểm số đầy khốc liệt.

Tương quan phong độ và lợi thế đối đầu

Xét về màn trình diễn trong 5 trận đấu gần nhất, Strasbourg sở hữu thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Sự đan xen giữa những thắng lợi và thất bại cho thấy lối chơi của đội khách có những thời điểm thăng hoa rõ rệt, dù họ vừa phải nhận một kết quả không như ý ở lần ra sân gần nhất.

Trong khi đó, Nice trải qua chuỗi ngày thi đấu khó khăn hơn khi chỉ có được 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua trong 5 trận gần đây. Đại diện vùng Côte d'Azur đang gặp đôi chút trục trặc trong việc duy trì tính ổn định, khiến họ thường xuyên rơi vào cảnh chia điểm hoặc trắng tay.

Dẫu vậy, điểm tựa lớn nhất của Nice lại nằm ở tiếng nói lịch sử. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Nice chiếm ưu thế rõ nét với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để thua đúng 1 trận trước Strasbourg. Thành tích đối đầu vượt trội này mang lại sự tự tin đáng kể cho đội bóng áo đỏ đen trước giờ bóng lăn.

Kịch bản giằng co tại Allianz Riviera

Với tương quan hiện tại, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co và toan tính chặt chẽ. Strasbourg sở hữu sự hưng phấn từ việc theo sát nhóm đầu, nhưng Nice lại nắm trong tay lợi thế sân bãi cùng thành tích đối đầu ủng hộ. Cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ được định đoạt bởi sự tập trung ở những khoảnh khắc quyết định nơi mặt sân Allianz Riviera.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Nice · 2 thắng 2 hòa Strasbourg · 1 thắng Strasbourg 0 - 2 Nice NIC Strasbourg 3 - 1 Nice STR Nice 1 - 1 Strasbourg Hòa Strasbourg 2 - 2 Nice Hòa Nice 2 - 1 Strasbourg NIC

Nice 5 trận gần nhất T B H B H 5 Trận 1-2-2 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 6 Thủng lưới Strasbourg 5 trận gần nhất B H T T B 5 Trận 2-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Monaco 6 4 2 0 +5 14 H T H T T 2 Lille 6 4 1 1 +5 13 T B T T H 3 Lyon 6 3 2 1 +7 11 B T H T H … 9 Lens 6 2 1 3 +1 7 T B H B B 10 Strasbourg 5 2 1 2 0 7 B H T T B 11 Angers 6 2 1 3 -3 7 B T H B T … 14 Auxerre 5 2 0 3 -5 6 T T B B B 15 Nice 5 1 2 2 -3 5 T B H B H 16 Estac Troyes 5 1 1 3 -7 4 B B B T H …

Tình hình lực lượng Nice ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Knee Injury) ✚ L. Abergel (Knee Injury) ✚ M. Bombito (Leg Injury) ✚ A. Mendy (Knee Injury) ✚ M. Sanson (Knee Injury) Strasbourg ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ I. Doukoure (Inactive) ✚ M. Godo (Muscle Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury)