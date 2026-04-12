Nhận định Nottingham Forest vs Aston Villa - Premier League Aston Villa nỗ lực bảo vệ vị trí trong top 4 khi hành quân tới City Ground, trong khi Nottingham Forest đang chật vật tìm kiếm điểm số để trụ hạng.

Trận đối đầu giữa Nottingham Forest và Aston Villa diễn ra vào lúc 20:00 ngày 12/04/2026 tại sân vận động City Ground. Đây là thời điểm nhạy cảm của mùa giải khi cả hai đội đều đang theo đuổi những mục tiêu trái ngược nhau: một bên tranh vé dự Champions League và một bên nỗ lực trụ lại giải đấu cao nhất nước Anh.

Bối cảnh và cục diện bảng xếp hạng

Aston Villa hiện đang giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu, trong khi Nottingham Forest vẫn chưa thể thoát khỏi nhóm có nguy cơ xuống hạng. Khoảng cách về điểm số phản ánh rõ rệt sự chênh lệch về phong độ của hai câu lạc bộ tính đến thời điểm hiện tại.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Aston Villa 4 54 1 thắng, 1 hòa, 3 thua Nottingham Forest 16 32 1 thắng, 2 hòa, 2 thua

Phân tích phong độ và thống kê chuyên môn

Nottingham Forest: Điểm tựa sân nhà City Ground

Đội chủ nhà Nottingham Forest đang trải qua một mùa giải đầy khó khăn với 15 trận thua sau 31 vòng đấu. Tuy nhiên, khả năng tận dụng lợi thế sân nhà là yếu tố giúp họ duy trì hy vọng. Trong số 8 chiến thắng từ đầu mùa, có 3 trận được thực hiện tại City Ground. Hiệu suất ghi bàn của đội bóng đạt trung bình 1.0 bàn/trận, nhưng hàng thủ lại đang là nỗi lo lớn khi để thủng lưới trung bình 1.4 bàn mỗi trận.

Aston Villa: Bản lĩnh của ứng viên Top 4

Trái ngược với đối thủ, Aston Villa đang có một mùa giải thăng hoa với 16 chiến thắng, giữ vững vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Dù phong độ trong 5 trận gần nhất có dấu hiệu chững lại, bản lĩnh sân khách của thầy trò HLV Aston Villa vẫn rất đáng nể với 6 chiến thắng xa nhà. Với hiệu suất 1.4 bàn thắng mỗi trận, hàng công của Villa được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sóng gió trước hàng thủ lỏng lẻo của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu gần đây

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Aston Villa đang chiếm ưu thế nhẹ với 3 chiến thắng, trong khi Nottingham Forest có 2 lần ca khúc khải hoàn. Đáng chú ý, các trận đấu giữa hai đội thường xuyên có kết quả phân định rõ ràng và giàu tính cống hiến:

03/01/2026: Aston Villa 3 - 1 Nottingham Forest

05/04/2025: Aston Villa 2 - 1 Nottingham Forest

15/12/2024: Nottingham Forest 2 - 1 Aston Villa

24/02/2024: Aston Villa 4 - 2 Nottingham Forest

05/11/2023: Nottingham Forest 2 - 0 Aston Villa

Tình hình lực lượng và đội hình

Cả hai đội đều đang đối mặt với những tổn thất về nhân sự do chấn thương, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến toan tính chiến thuật của các huấn luyện viên.

Danh sách vắng mặt

W. Boly, John Victor và N. Savona chắc chắn vắng mặt do chấn thương đầu gối. Trường hợp của Cunha (chấn thương bàn chân) vẫn đang bỏ ngỏ khả năng ra sân. Aston Villa: B. Kamara không thể thi đấu vì chấn thương đầu gối. C. Brannigan và J. Sancho (chấn thương vai) chưa rõ khả năng góp mặt trong đội hình xuất phát.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các chỉ số thống kê và vị thế hiện tại, Aston Villa được đánh giá cao hơn về khả năng giành điểm. Tuy nhiên, với tỷ lệ dự đoán 45% cho cửa thắng của khách và 45% cho một kết quả hòa, trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng giằng co. Nottingham Forest với 10% cơ hội thắng sẽ phải nỗ lực gấp bội nếu muốn tạo nên bất ngờ.

Kịch bản khả dĩ nhất là một trận đấu chặt chẽ với ít hơn 2.5 bàn thắng cho mỗi đội. Lựa chọn an toàn được đưa ra là cơ hội kép dành cho kết quả hòa hoặc Aston Villa giành chiến thắng.