Nhận định Nottingham Forest vs Aston Villa - UEFA Europa League Aston Villa hành quân đến sân City Ground với phong độ hủy diệt cùng chuỗi 5 trận toàn thắng, trong khi Nottingham Forest đối mặt bài toán lực lượng nghiêm trọng.

Vào lúc 02h00 ngày 01/05/2026, sân vận động City Ground sẽ chứng kiến cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa Nottingham Forest và Aston Villa trong khuôn khổ giải UEFA Europa League. Trong khi đội khách đang bay cao ở nhóm đầu bảng xếp hạng, đội chủ nhà lại đang chật vật tìm kiếm sự ổn định trong bối cảnh danh sách chấn thương kéo dài.

Vị thế chênh lệch trên bảng xếp hạng

Aston Villa đang cho thấy sự vượt trội tại đấu trường châu lục mùa này. Với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và 21 điểm sau 12 trận, đoàn quân của huấn luyện viên hiện tại đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng với 5 trận thắng liên tiếp. Hiệu suất ghi bàn của đội khách cũng rất đáng nể với trung bình 2 bàn mỗi trận và chỉ để thủng lưới 7 lần từ đầu mùa.

Ngược lại, Nottingham Forest hiện đang đứng thứ 13 với 14 điểm. Dù có phong độ không quá tệ trong 5 trận gần nhất với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, đội chủ nhà vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì sự ổn định, đặc biệt là khi phải tiếp đón các đối thủ mạnh trên sân nhà.

Đội bóng Vị trí Điểm số Phong độ 5 trận gần nhất Aston Villa 2 21 5 trận toàn thắng Nottingham Forest 13 14 3 thắng, 1 hòa, 1 thua

Lịch sử đối đầu và thống kê chuyên môn

Lịch sử đối đầu trong 5 trận gần nhất đang nghiêng về phía Aston Villa. Đội khách đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua 1 trận trước Nottingham Forest. Đáng chú ý, các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có nhiều bàn thắng được ghi, với tỷ số 4-2 hoặc 3-1 xuất hiện trong các mùa giải gần đây.

Về thống kê mùa này, Aston Villa thể hiện bản lĩnh xa nhà rất tốt khi thắng 5 trong tổng số 6 trận sân khách. Trong khi đó, Nottingham Forest chỉ giành được 4 chiến thắng trên sân nhà sau 7 lần đón khách, một con số chưa đủ để tạo nên sự an tâm cho người hâm mộ tại City Ground.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều đang chịu tổn thất về nhân sự, nhưng Nottingham Forest là đội chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Danh sách vắng mặt của đội chủ nhà kéo dài với những cái tên quan trọng như T. Awoniyi, W. Boly (chấn thương đầu gối), C. Hudson-Odoi và John Victor. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của ngôi sao Cunha và hậu vệ Murillo vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương cơ.

Phía bên kia chiến tuyến, Aston Villa sẽ thiếu vắng Alysson, R. Barkley và B. Kamara (chấn thương đầu gối). Tiền vệ A. Onana cũng đang trong quá trình theo dõi chấn thương và chưa rõ khả năng thi đấu. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình hiện tại, Aston Villa vẫn được đánh giá cao hơn trong việc triển khai thế trận kiểm soát.

Dự đoán kết quả

Dựa trên các phân tích về phong độ và lực lượng, Aston Villa được dự đoán có 50% khả năng giành chiến thắng và 50% khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Với hàng thủ chắc chắn của đội khách (chỉ thủng lưới trung bình 0.6 bàn/trận), Nottingham Forest sẽ gặp rất nhiều thách thức trong việc tìm kiếm đường vào khung thành đối phương.