Nhận định Nottingham Forest vs Burnley - Đại chiến trụ hạng tại Premier League Cuộc đối đầu trên sân City Ground lúc 20h00 ngày 19/04/2026 mang tính chất quyết định cho hy vọng trụ hạng của Burnley khi phải đối đầu chủ nhà Nottingham Forest.

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Burnley tại vòng 33 Premier League diễn ra trong bối cảnh cả hai đội đều đang nỗ lực tối đa để trụ lại sân chơi cao nhất nước Anh. Với lợi thế sân nhà City Ground, Nottingham Forest có cơ hội lớn để gia tăng khoảng cách với nhóm cầm đèn đỏ, trong khi Burnley buộc phải giành điểm nếu không muốn lún sâu hơn vào khủng hoảng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Hiện tại, Nottingham Forest đang xếp thứ 16 trên bảng xếp hạng với 33 điểm sau 32 trận đã đấu. Phong độ trong 5 trận gần nhất của đội chủ sân City Ground tương đối ổn định với 1 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ để thua 1 trận. Đặc biệt, khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Forest khá tốt khi họ đã giành được 6 trận hòa và 3 chiến thắng tại đây mùa này.

Ngược lại, Burnley đang đối mặt với nguy cơ xuống hạng rõ rệt khi đứng ở vị trí thứ 19 với vỏn vẹn 20 điểm. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội khách chỉ giành được 2 trận hòa và để thua tới 3 trận. Thống kê sân khách của Burnley cũng không khả quan khi họ đã để thua 11 trong tổng số 32 trận đã chơi từ đầu mùa.

Đội bóng Vị trí Điểm Phong độ (5 trận) Nottingham Forest 16 33 1 thắng, 3 hòa, 1 thua Burnley 19 20 0 thắng, 2 hòa, 3 thua

Phân tích hiệu số và lịch sử đối đầu

Hàng thủ đang là tử huyệt của Burnley khi họ đã để thủng lưới tới 63 bàn, trung bình nhận 2 bàn thua mỗi trận. Trong khi đó, hàng công của cả hai đội đều có hiệu suất tương đồng với trung bình 1.0 bàn/trận. Nottingham Forest có phần nhỉnh hơn về khả năng phòng ngự khi chỉ để lọt lưới trung bình 1.4 bàn/trận.

Lịch sử đối đầu trong 4 trận gần nhất cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc:

20/09/2025: Burnley 1 - 1 Nottingham Forest

19/05/2024: Burnley 1 - 2 Nottingham Forest

19/09/2023: Nottingham Forest 1 - 1 Burnley

31/08/2023: Nottingham Forest 0 - 1 Burnley

Có thể thấy, các cuộc chạm trán giữa hai đội thường kết thúc với tỷ số sát nút hoặc chia điểm, cho thấy sự thận trọng trong lối chơi của cả hai bên.

Tình hình lực lượng và đội hình dự kiến

Cả hai huấn luyện viên đều đang đau đầu với bài toán nhân sự do chấn thương hành hạ. Nottingham Forest chắc chắn thiếu vắng W. Boly, N. Savona và John Victor do chấn thương đầu gối, cùng với C. Hudson-Odoi chưa rõ ngày trở lại. Khả năng ra sân của tiền đạo chủ lực C. Wood và trung vệ Murillo vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía đội khách Burnley, danh sách vắng mặt bao gồm J. Beyer và H. Mejbri (chấn thương gân kheo), J. Cullen (chấn thương đầu gối) và C. Roberts (chấn thương cơ). Sự thiếu vắng các trụ cột ở hàng tiền vệ và hậu vệ sẽ là thách thức lớn cho Burnley trong việc đứng vững tại City Ground.

Nhận định và dự đoán kết quả

Dựa trên các số liệu thống kê và lợi thế sân bãi, Nottingham Forest được đánh giá cao hơn với 45% cơ hội giành chiến thắng. Tuy nhiên, khả năng hai đội chia điểm cũng được đặt ở mức 45%, phản ánh tính chất căng thẳng của một trận chung kết ngược. Burnley chỉ có khoảng 10% cơ hội tạo nên bất ngờ trên sân khách.

Nhìn chung, với hàng thủ lỏng lẻo của đội khách, Nottingham Forest có thể sẽ chủ động tấn công để tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, một kết quả hòa hoặc thắng sát nút cho đội chủ nhà là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Dự đoán: Nottingham Forest thắng hoặc hòa.