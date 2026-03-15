Nhận định Nottingham Forest vs Fulham - Premier League Nottingham Forest đối mặt thử thách cực đại trong cuộc đua trụ hạng khi tiếp đón Fulham, đội bóng chiếm ưu thế tuyệt đối về lịch sử đối đầu và lực lượng.

Cuộc đối đầu giữa Nottingham Forest và Fulham vào lúc 21:00 ngày 15/03/2026 tại sân vận động City Ground mang ý nghĩa trái ngược cho cả hai đội. Trong khi đội chủ nhà đang vật lộn trong nhóm cầm đèn đỏ, Fulham lại duy trì một vị trí tương đối an toàn ở khu vực giữa bảng xếp hạng Premier League.

Vị thế trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Fulham 12 40 Thắng 2, thua 3 Nottingham Forest 18 28 Hòa 2, thua 3

Nottingham Forest bước vào vòng đấu này với áp lực nghẹt thở từ vị trí thứ 18. Sau 29 trận đã đấu, đội chủ sân City Ground mới chỉ giành được 7 chiến thắng. Hiệu suất ghi bàn thấp (trung bình 1.0 bàn/trận) cùng hàng thủ để lọt lưới 43 bàn là nguyên nhân chính khiến họ rơi vào vòng xoáy xuống hạng.

Ngược lại, Fulham đang đứng thứ 12 với 40 điểm. Dù phong độ gần đây có phần bất ổn với 2 chiến thắng và 3 trận thua trong 5 trận gần nhất, đội khách vẫn duy trì được khả năng tấn công đều đặn hơn với trung bình 1.4 bàn thắng mỗi trận.

Lịch sử đối đầu nghiêng hẳn về đội khách

Lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ hoàn toàn Fulham. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, đội bóng thành London đã giành tới 4 chiến thắng và chỉ để thua một trận duy nhất vào tháng 4 năm 2024.

23/12/2025: Fulham 1 - 0 Nottingham Forest

27/07/2025: Fulham 3 - 1 Nottingham Forest

15/02/2025: Fulham 2 - 1 Nottingham Forest

28/09/2024: Nottingham Forest 0 - 1 Fulham

03/04/2024: Nottingham Forest 3 - 1 Fulham

Đáng chú ý, Fulham đã giành chiến thắng trong cả hai lần làm khách gần nhất tại City Ground, tạo ra một rào cản tâm lý cực lớn cho các cầu thủ Nottingham Forest trước trận đấu này.

Tình hình lực lượng: Bão chấn thương bủa vây chủ nhà

Nottingham Forest đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Hàng loạt trụ cột như W. Boly, John Victor, N. Savona và chân sút chủ lực C. Wood đều chắc chắn vắng mặt do chấn thương đầu gối. Thêm vào đó, S. Ortega gặp vấn đề ở bắp chân, trong khi khả năng ra sân của Cunha và D. Ndoye vẫn còn bỏ ngỏ.

Bên phía Fulham, tình hình khả quan hơn rất nhiều. Đội khách chỉ thiếu vắng duy nhất Kevin do chấn thương, cho phép huấn luyện viên có nhiều phương án xoay tua và triển khai chiến thuật.

Phân tích chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà, Nottingham Forest buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng, nhưng lỗ hổng do các trụ cột hàng thủ để lại sẽ là cơ hội cho các đợt phản công từ Fulham. Dữ liệu cho thấy xác suất giành chiến thắng của Nottingham Forest chỉ ở mức 10%, trong khi khả năng Fulham thắng hoặc một kết quả hòa đều ở mức 45%.

Nhiều khả năng Fulham sẽ tận dụng sự nôn nóng của đội chủ nhà để ra về với điểm số trong tay. Một kết quả hòa hoặc chiến thắng sát nút cho đội khách là kịch bản dễ xảy ra nhất tại City Ground lần này.