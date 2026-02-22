Nhận định Nottingham Forest vs Liverpool - Vòng đấu kịch tính tại Premier League Liverpool hành quân đến City Ground với mục tiêu củng cố vị trí trong top 6, đối đầu với một Nottingham Forest đang nỗ lực bứt phá khỏi nhóm cuối bảng Premier League.

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Liverpool diễn ra vào lúc 21:00 ngày 22/02/2026 tại sân vận động City Ground. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quan trọng đối với cả hai đội trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Trong khi Liverpool cần điểm để bám đuổi nhóm dự Champions League, đội chủ nhà Nottingham Forest lại đang rất cần điểm để đảm bảo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng.

Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Liverpool hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 42 điểm sau 26 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng vùng Merseyside có sự biến động khi chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Hiệu suất ghi bàn của Liverpool đạt trung bình 1.6 bàn/trận, tuy nhiên hàng thủ vẫn để lọt lưới 1.3 bàn mỗi trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest đang xếp ở vị trí thứ 17 với 27 điểm. Đội chủ nhà có phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Với hiệu số ghi bàn chỉ đạt 1.0 bàn/trận và để thủng lưới tới 1.5 bàn/trận, Nottingham Forest đang đối mặt với áp lực rất lớn trước hàng công mạnh mẽ của đội khách.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Liverpool 6 42 Thắng, Thua, Thắng, Thua, Hòa Nottingham Forest 17 27 Hòa, Thua, Thua, Thắng, Hòa

Lịch sử đối đầu: Sự khó chịu của chủ nhà

Mặc dù Liverpool được đánh giá cao hơn về danh tiếng, nhưng lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Nottingham Forest một cách bất ngờ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nottingham Forest đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa trước Liverpool.

22/11/2025: Liverpool 0 - 3 Nottingham Forest

15/01/2025: Nottingham Forest 1 - 1 Liverpool

14/09/2024: Liverpool 0 - 1 Nottingham Forest

02/03/2024: Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool

29/10/2023: Liverpool 3 - 0 Liverpool

Đáng chú ý, trận thắng đậm 3-0 ngay tại Anfield vào tháng 11 năm 2025 cho thấy Nottingham Forest hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ nếu Liverpool thi đấu chủ quan.

Tình hình lực lượng và nhân sự

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng do chấn thương. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sơ đồ chiến thuật của các huấn luyện viên.

Nottingham Forest

Đội chủ nhà vắng mặt hàng loạt trụ cột ở hàng thủ và hàng công:

W. Boly, John Victor và C. Wood: vắng mặt do chấn thương đầu gối.

M. Sels: vắng mặt do chấn thương vùng bẹn.

N. Savona: đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề ở đầu gối.

Liverpool

The Kop cũng không khá khẩm hơn khi mất nhiều cầu thủ chủ chốt:

A. Isak: vắng mặt dài hạn do gãy chân.

S. Bajcetic: vắng mặt do chấn thương gân kheo.

C. Bradley và G. Leoni: vắng mặt do chấn thương đầu gối.

W. Endo và J. Frimpong: vắng mặt do các chấn thương khác.

Nhận định và dự đoán kết quả

Xét về thực lực tổng thể, Liverpool vẫn là đội được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, khả năng một trận hòa cũng chiếm tỷ lệ tương đương (45%), trong khi cơ hội thắng của đội chủ nhà chỉ được đánh giá ở mức 10%.

Dựa trên phong độ và tổn thất lực lượng của cả hai bên, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Liverpool có thể sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Nottingham Forest sẽ tận dụng lợi thế sân nhà City Ground để chơi phòng ngự phản công, lối đá từng giúp họ đánh bại Liverpool trong quá khứ. Các chuyên gia dự đoán Liverpool từ hòa đến thắng là lựa chọn an toàn nhất cho cuộc đối đầu này.

Cập nhật đội hình lúc 20:31 22/02/2026

Đội hình chính thức

Nottingham Forest

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Vitor Pereira

Đội hình xuất phát:

27. Stefan Ortega (G)

34. Ola Aina (D)

31. Nikola Milenković (D)

5. Murillo (D)

3. Neco Williams (D)

6. Ibrahim Sangaré (M)

8. Elliot Anderson (M)

21. Omari Hutchinson (M)

10. Morgan Gibbs-White (M)

7. Callum Hudson-Odoi (M)

19. Igor Jesus (F)

Dự bị:

18. Angus Gunn

4. Morato

23. Jair

14. Dan Ndoye

22. Ryan Yates

24. James McAtee

29. Dilane Bakwa

16. Nicolás Domínguez

20. Lorenzo Lucca

Liverpool

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Arne Slot

Đội hình xuất phát:

1. Alisson (G)

8. Dominik Szoboszlai (D)

5. Ibrahima Konaté (D)

4. Virgil van Dijk (D)

6. Miloš Kerkez (D)

38. Ryan Gravenberch (M)

10. Alexis Mac Allister (M)

11. Mohamed Salah (M)

7. Florian Wirtz (M)

18. Cody Gakpo (M)

22. Hugo Ekitiké (F)

Dự bị: