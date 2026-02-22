Nhận định Nottingham Forest vs Liverpool - Vòng đấu kịch tính tại Premier League
Liverpool hành quân đến City Ground với mục tiêu củng cố vị trí trong top 6, đối đầu với một Nottingham Forest đang nỗ lực bứt phá khỏi nhóm cuối bảng Premier League.
Trận đấu giữa Nottingham Forest và Liverpool diễn ra vào lúc 21:00 ngày 22/02/2026 tại sân vận động City Ground. Đây là cuộc đối đầu mang tính chất quan trọng đối với cả hai đội trong bối cảnh mùa giải đang đi vào giai đoạn quyết liệt. Trong khi Liverpool cần điểm để bám đuổi nhóm dự Champions League, đội chủ nhà Nottingham Forest lại đang rất cần điểm để đảm bảo khoảng cách an toàn với nhóm xuống hạng.
Vị trí trên bảng xếp hạng và phong độ hiện tại
Liverpool hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League với 42 điểm sau 26 vòng đấu. Phong độ gần đây của đội bóng vùng Merseyside có sự biến động khi chỉ giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Hiệu suất ghi bàn của Liverpool đạt trung bình 1.6 bàn/trận, tuy nhiên hàng thủ vẫn để lọt lưới 1.3 bàn mỗi trận.
Phía bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest đang xếp ở vị trí thứ 17 với 27 điểm. Đội chủ nhà có phong độ thiếu ổn định khi chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Với hiệu số ghi bàn chỉ đạt 1.0 bàn/trận và để thủng lưới tới 1.5 bàn/trận, Nottingham Forest đang đối mặt với áp lực rất lớn trước hàng công mạnh mẽ của đội khách.
|Đội
|Vị trí
|Điểm
|Phong độ
|Liverpool
|6
|42
|Thắng, Thua, Thắng, Thua, Hòa
|Nottingham Forest
|17
|27
|Hòa, Thua, Thua, Thắng, Hòa
Lịch sử đối đầu: Sự khó chịu của chủ nhà
Mặc dù Liverpool được đánh giá cao hơn về danh tiếng, nhưng lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng về phía Nottingham Forest một cách bất ngờ. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Nottingham Forest đã giành được 2 chiến thắng và 1 trận hòa trước Liverpool.
- 22/11/2025: Liverpool 0 - 3 Nottingham Forest
- 15/01/2025: Nottingham Forest 1 - 1 Liverpool
- 14/09/2024: Liverpool 0 - 1 Nottingham Forest
- 02/03/2024: Nottingham Forest 0 - 1 Liverpool
- 29/10/2023: Liverpool 3 - 0 Liverpool
Đáng chú ý, trận thắng đậm 3-0 ngay tại Anfield vào tháng 11 năm 2025 cho thấy Nottingham Forest hoàn toàn có khả năng gây bất ngờ nếu Liverpool thi đấu chủ quan.
Tình hình lực lượng và nhân sự
Cả hai đội đều đang phải đối mặt với cơn khủng hoảng nhân sự trầm trọng do chấn thương. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến sơ đồ chiến thuật của các huấn luyện viên.
Nottingham Forest
Đội chủ nhà vắng mặt hàng loạt trụ cột ở hàng thủ và hàng công:
- W. Boly, John Victor và C. Wood: vắng mặt do chấn thương đầu gối.
- M. Sels: vắng mặt do chấn thương vùng bẹn.
- N. Savona: đang bỏ ngỏ khả năng ra sân vì vấn đề ở đầu gối.
Liverpool
The Kop cũng không khá khẩm hơn khi mất nhiều cầu thủ chủ chốt:
- A. Isak: vắng mặt dài hạn do gãy chân.
- S. Bajcetic: vắng mặt do chấn thương gân kheo.
- C. Bradley và G. Leoni: vắng mặt do chấn thương đầu gối.
- W. Endo và J. Frimpong: vắng mặt do các chấn thương khác.
Nhận định và dự đoán kết quả
Xét về thực lực tổng thể, Liverpool vẫn là đội được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng. Tuy nhiên, khả năng một trận hòa cũng chiếm tỷ lệ tương đương (45%), trong khi cơ hội thắng của đội chủ nhà chỉ được đánh giá ở mức 10%.
Dựa trên phong độ và tổn thất lực lượng của cả hai bên, trận đấu được dự báo sẽ diễn ra chặt chẽ. Liverpool có thể sẽ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Nottingham Forest sẽ tận dụng lợi thế sân nhà City Ground để chơi phòng ngự phản công, lối đá từng giúp họ đánh bại Liverpool trong quá khứ. Các chuyên gia dự đoán Liverpool từ hòa đến thắng là lựa chọn an toàn nhất cho cuộc đối đầu này.
Cập nhật đội hình lúc 20:31 22/02/2026
Đội hình chính thức
Nottingham Forest
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Vitor Pereira
Đội hình xuất phát:
- 27. Stefan Ortega (G)
- 34. Ola Aina (D)
- 31. Nikola Milenković (D)
- 5. Murillo (D)
- 3. Neco Williams (D)
- 6. Ibrahim Sangaré (M)
- 8. Elliot Anderson (M)
- 21. Omari Hutchinson (M)
- 10. Morgan Gibbs-White (M)
- 7. Callum Hudson-Odoi (M)
- 19. Igor Jesus (F)
Dự bị:
- 18. Angus Gunn
- 4. Morato
- 23. Jair
- 14. Dan Ndoye
- 22. Ryan Yates
- 24. James McAtee
- 29. Dilane Bakwa
- 16. Nicolás Domínguez
- 20. Lorenzo Lucca
Liverpool
Sơ đồ: 4-2-3-1
HLV: Arne Slot
Đội hình xuất phát:
- 1. Alisson (G)
- 8. Dominik Szoboszlai (D)
- 5. Ibrahima Konaté (D)
- 4. Virgil van Dijk (D)
- 6. Miloš Kerkez (D)
- 38. Ryan Gravenberch (M)
- 10. Alexis Mac Allister (M)
- 11. Mohamed Salah (M)
- 7. Florian Wirtz (M)
- 18. Cody Gakpo (M)
- 22. Hugo Ekitiké (F)
Dự bị:
- 25. Giorgi Mamardashvili
- 2. Joe Gomez
- 26. Andrew Robertson
- 47. Calvin Ramsay
- 17. Curtis Jones
- 42. Trey Nyoni
- 68. Kieran Morrison
- 14. Federico Chiesa
- 73. Rio Ngumoha