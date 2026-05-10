Nhận định Nottingham Forest vs Newcastle - Premier League: City Ground chờ đợi bước ngoặt Nottingham Forest đang nắm giữ phong độ thăng hoa sẽ tận dụng lợi thế sân nhà City Ground để đối đầu với một Newcastle đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng trong cuộc chiến cải thiện vị trí tại Premier League.

Vào lúc 20:00 ngày 10/05/2026, Nottingham Forest sẽ có cuộc tiếp đón Newcastle tại thánh địa City Ground. Đây là trận đấu mang tính chất sống còn đối với cả hai đội khi mùa giải Premier League đang dần đi đến những vòng đấu cuối cùng. Trong khi đội chủ nhà đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ, Newcastle lại cho thấy sự sa sút đáng báo động về mặt phong độ.

Bối cảnh và phong độ hiện tại

Dù đang đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng với 42 điểm, Nottingham Forest lại là đội có phong độ ấn tượng hơn trong thời gian gần đây. Đội quân tại City Ground đang sở hữu chuỗi 5 trận đấu vô cùng tích cực với 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự ổn định này giúp họ thu hẹp khoảng cách đáng kể với các đội xếp trên và tạo ra tâm lý hưng phấn trước cuộc tiếp đón đối thủ vùng Đông Bắc.

Ngược lại, Newcastle đang trải qua giai đoạn tồi tệ nhất mùa giải. Dù xếp thứ 13 với 45 điểm, Chích chòe đã để thua tới 4 trong 5 trận gần nhất (thắng 1, thua 4). Việc liên tục đánh rơi điểm số đã khiến đội bóng của HLV Eddie Howe dần mất đi vị thế ở nửa trên bảng xếp hạng và đang phải đối mặt với áp lực cực lớn từ người hâm mộ.

Bảng xếp hạng hiện tại

Đội Vị trí Điểm Phong độ Newcastle 13 45 Thắng 1, Thua 4 Nottingham Forest 16 42 Thắng 4, Hòa 1

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Mặc dù phong độ hiện tại nghiêng về phía đội chủ nhà, nhưng lịch sử đối đầu lại đang đứng về phía Newcastle. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Newcastle chiếm ưu thế tuyệt đối với 4 chiến thắng và chỉ để hòa 1 trận. Đáng chú ý, trận đấu gần nhất vào tháng 10/2025, Newcastle đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nottingham Forest.

Về khả năng ghi bàn, cả hai đội đều có hiệu suất khá tương đồng. Nottingham Forest ghi trung bình 1,3 bàn/trận, trong khi con số này của Newcastle là 1,4. Tuy nhiên, hàng thủ của đội khách đang là điểm yếu lớn khi đã để lọt lưới 51 bàn sau 35 trận (trung bình 1,5 bàn/trận), cao hơn so với 46 bàn thua của đội chủ nhà.

Tình hình lực lượng: Bão chấn thương càn quét

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đau đầu với danh sách bệnh binh kéo dài, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến khả năng triển khai chiến thuật của hai đội.

Nottingham Forest

Vắng mặt: W. Boly, John Victor và N. Savona (chấn thương đầu gối); C. Hudson-Odoi (chấn thương).

W. Boly, John Victor và N. Savona (chấn thương đầu gối); C. Hudson-Odoi (chấn thương). Khả năng ra sân bỏ ngỏ: M. Gibbs-White (chấn thương vùng đầu), Murillo (chấn thương cơ), Z. Abbott (chấn động não) và O. Aina.

Newcastle

Vắng mặt: E. Krafth (chấn thương đầu gối), V. Livramento (chấn thương đùi), L. Miley (gãy chân), F. Schar (chấn thương mắt cá).

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Với lợi thế sân nhà và phong độ đang lên cao, Nottingham Forest được dự đoán sẽ chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Việc Newcastle thiếu vắng các trụ cột ở hàng phòng ngự như Fabian Schar hay Livramento sẽ là cơ hội để các chân sút đội chủ nhà khai thác. Tuy nhiên, bản năng của một đội bóng lớn và sự ủng hộ từ lịch sử đối đầu có thể giúp Newcastle tạo ra những tình huống phản công nguy hiểm.

Các chuyên gia nhận định khả năng giành điểm của Nottingham Forest là rất cao. Với tỷ lệ dự đoán chiến thắng hoặc hòa lên tới 90% (45% thắng, 45% hòa), đội chủ nhà đang nắm lợi thế lớn để giữ lại ít nhất 1 điểm tại City Ground.

Dự đoán kết quả: Nottingham Forest thắng hoặc hòa.