Nhận định Nottingham Forest vs Wolves - Premier League: Cơ hội bứt phá của chủ nhà Nottingham Forest đứng trước cơ hội lớn để tích lũy điểm số khi tiếp đón Wolves, đội bóng đang chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng và chưa có chiến thắng nào trên sân khách mùa này.

Vào lúc 02:30 ngày 12/02/2026, sân vận động City Ground sẽ chứng kiến cuộc đối đầu quan trọng giữa Nottingham Forest và Wolves trong khuôn khổ Premier League. Đây được xem là trận chiến mang tính bước ngoặt cho nỗ lực trụ hạng của cả hai đội, đặc biệt là với đội khách đang đứng cuối bảng xếp hạng.

Bối cảnh và vị trí trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Nottingham Forest đang xếp ở vị trí thứ 17 với 26 điểm sau 25 vòng đấu. Khoảng cách giữa họ và nhóm xuống hạng đang khá mong manh, do đó một chiến thắng tại sân nhà là mục tiêu bắt buộc. Trong khi đó, tình cảnh của Wolves trở nên bi đát hơn bao giờ hết khi họ xếp cuối bảng (vị trí thứ 20) với vỏn vẹn 8 điểm.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Nottingham Forest 17 26 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Wolves 20 8 Hòa 2, Thua 3

Phân tích phong độ và hiệu số

Phong độ của Nottingham Forest trong thời gian qua có dấu hiệu khởi sắc nhẹ với 2 chiến thắng trong 5 trận gần nhất. Tính từ đầu mùa, họ đã giành được 7 trận thắng, trong đó có 3 trận diễn ra tại City Ground. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn là bài toán đau đầu với 38 lần thủng lưới, trung bình nhận 1.5 bàn thua mỗi trận.

Ngược lại, Wolves đang trải qua một mùa giải thảm họa. Họ mới chỉ có duy nhất 1 chiến thắng sau 25 vòng đấu và chưa một lần được tận hưởng niềm vui thắng trận trên sân khách (thua 9, hòa 3). Với hàng công chỉ ghi được 16 bàn (tệ nhất giải đấu) và hàng thủ nhận tới 48 bàn thua, đội bóng vùng West Midlands đang thiếu đi cả sự sắc bén lẫn tính tổ chức để có thể lật ngược thế cờ.

Lịch sử đối đầu ưu thế cho chủ nhà

Lịch sử đối đầu gần đây đang ủng hộ hoàn toàn Nottingham Forest. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Forest bất bại với 2 chiến thắng và 3 trận hòa. Đáng chú ý, trong hai lần gặp nhau gần nhất vào năm 2025, Forest đều giữ sạch lưới và giành chiến thắng thuyết phục (3-0 và 1-0).

04/12/2025: Wolves 0 - 1 Nottingham Forest

07/01/2025: Wolves 0 - 3 Nottingham Forest

31/08/2024: Nottingham Forest 1 - 1 Wolves

13/04/2024: Nottingham Forest 2 - 2 Wolves

09/12/2023: Wolves 1 - 1 Nottingham Forest

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Cả hai đội đều đang phải đối mặt với những tổn thất về nhân sự quan trọng. Nottingham Forest chắc chắn thiếu vắng thủ thành M. Sels vì chấn thương bẹn và tiền đạo chủ lực C. Wood do chấn thương đầu gối. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của hậu vệ Murillo và N. Savona vẫn còn bỏ ngỏ.

Phía bên kia chiến tuyến, Wolves thiếu vắng Toti vì chấn thương gân kheo. Những trụ cột như Andre và Hwang Hee-Chan cũng chưa chắc chắn có mặt trong đội hình xuất phát do các vấn đề thể lực khác nhau.

Với lợi thế sân nhà và tâm lý tự tin hơn, Nottingham Forest được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát trận đấu. Khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà được đánh giá lên tới 50%, trong khi tỷ lệ này với Wolves là gần như bằng không dựa trên phong độ sân khách yếu kém hiện tại. Nhiều khả năng trận đấu sẽ khép lại với một chiến thắng sát nút cho Forest hoặc một kết quả hòa có ít bàn thắng.