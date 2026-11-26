Nhận định OFI vs Anderlecht: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu OFI đang bám sát Anderlecht trong cuộc đua thứ hạng, chỉ kém một bậc dù cùng 6 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 03:00 ngày 27/11/2026 tại Pankritio Stadium.

OFI đang bám sát Anderlecht trong cuộc đua thứ hạng: chủ nhà xếp thứ 16 với 6 điểm, chỉ kém đối thủ một bậc dù hai đội có cùng số điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 27/11/2026 trên sân Pankritio Stadium và có thể làm thay đổi vị trí của cả hai trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua sít sao trên bảng xếp hạng

Anderlecht đang đứng thứ 15 với 6 điểm, còn OFI xếp ngay sau ở vị trí thứ 16 với đúng 6 điểm. Khoảng cách giữa hai đội gần như không tồn tại, nên kết quả trận này có thể đảo vị trí của họ.

Với OFI, đây là cơ hội để vượt qua chính đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Với Anderlecht, trận đấu là dịp củng cố vị trí đang có và nới rộng khoảng cách với đội xếp ngay phía sau.

Phong độ: Anderlecht nhỉnh hơn

OFI thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 trận gần nhất. Điều đáng lưu ý là đội chủ nhà vừa nhận thất bại ở trận gần đây nhất. Trước đó, họ có một trận hòa và hai trận thắng liên tiếp.

Ngược lại, Anderlecht thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang ở trạng thái tinh thần tốt hơn khi thắng trận mới nhất, sau chuỗi kết quả không thua nhiều hơn một lần.

Nhìn chung, Anderlecht có nhịp độ kết quả ổn định hơn. OFI vẫn có lý do để tự tin khi đang chơi trên sân nhà và nằm sát đối thủ về điểm số.

Hai lần gần nhất đều chia điểm

Trong 2 lần gặp nhau gần nhất, OFI và Anderlecht đều hòa, chưa bên nào giành chiến thắng. Điều này cho thấy hai đội khó tạo ra khác biệt khi chạm trán nhau.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi hai đội cùng 6 điểm và khoảng cách thứ hạng chỉ là một bậc, sai lầm nhỏ có thể quyết định cục diện. OFI cần phản ứng nhanh sau trận thua gần nhất để lấy lại nhịp độ. Anderlecht muốn tận dụng đà thắng để giữ vị trí cao hơn.

Nếu thế trận giằng co như hai lần gặp nhau gần đây, một trận hòa không phải kịch bản lạ. Tuy nhiên, với mong muốn cải thiện vị trí của cả hai, trận đấu nhiều khả năng sẽ diễn ra với tinh thần quyết liệt ngay từ đầu.

Nhận định

Anderlecht nhỉnh hơn về phong độ gần đây, trong khi OFI có lợi thế sân nhà và đang bám sát đối thủ trên bảng xếp hạng. Cán cân giữa hai đội khá cân bằng, và đây là trận đấu mà chi tiết nhỏ có thể tạo nên khác biệt.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất OFI · 0 thắng 2 hòa Anderlecht · 0 thắng OFI 1 - 1 Anderlecht Hòa Anderlecht 1 - 1 OFI Hòa

OFI 5 trận gần nhất B H T T B 6 Trận 4-0-2 T-H-B 10 Ghi (TB 1.7) 4 Thủng lưới Anderlecht 5 trận gần nhất T H T T B 10 Trận 7-1-2 T-H-B 20 Ghi (TB 2.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 14 AZ Alkmaar 4 2 0 2 +3 6 B T T B 15 Anderlecht 4 2 0 2 +3 6 T T B B 16 OFI 4 2 0 2 +1 6 T B B T 17 Rennes 4 1 3 0 +1 6 H H T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng OFI ✚ A. Chatzigiovanis (Off the roster) ✚ B. Gonzalez (Inactive) ✚ K. Kodro (Injury) ✚ A. Leya Iseka (Inactive) ✚ N. Marinakis (Off the roster) ✚ A. Poungouras (Inactive) Anderlecht ✚ I. Camara (Foot Injury) ✚ L. Hey (Broken Leg) ✚ I. Koutsoupias (Off the roster)