Nhận định Olympiakos Piraeus vs AC Milan: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Olympiakos Piraeus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 10 điểm. Trận tiếp AC Milan trên sân Karaiskakis Stadium diễn ra lúc 00:45 ngày 27/11/2026.

Olympiakos Piraeus đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, với vị trí thứ 6 và 10 điểm trên bảng xếp hạng. Khi tiếp AC Milan lúc 00:45 ngày 27/11/2026 trên sân Karaiskakis Stadium, đội chủ nhà có cơ hội củng cố vị thế của một đội luôn hiện diện ở nhóm đầu.

Olympiakos Piraeus: ổn định và chưa biết thua

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của đội chủ nhà. Trong 5 trận gần nhất, Olympiakos Piraeus thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào.

Chuỗi kết quả này cho thấy một tập thể vận hành đều tay. Trận gần nhất của họ là chiến thắng, nối tiếp hai trận hòa liên tiếp trước đó. Đội bóng Hy Lạp biết cách giữ nhịp và không để những cú vấp kéo dài.

AC Milan: phong độ thất thường, vị trí khó khăn

Ở chiều ngược lại, AC Milan đang ở vị trí thứ 28 với 3 điểm. Khoảng cách với đội chủ nhà là 7 điểm, cùng 22 bậc trên bảng xếp hạng.

Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Hai trận thắng gần nhất mang lại tín hiệu tích cực, nhưng chuỗi kết quả trước đó xen kẽ thắng và thua. Đây là dấu hiệu của một đội thiếu sự ổn định, dễ bị tổn thương khi gặp đối thủ biết kiểm soát nhịp độ.

Hai lần chạm trán gần nhất cân bằng

Hai đội từng gặp nhau 2 lần gần đây. Olympiakos Piraeus thắng 1 trận, AC Milan thắng 1 trận. Kết quả này cho thấy hai bên không có bên nào áp đảo, và trận đấu sắp tới hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng hơn so với khoảng cách trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, yếu tố quan trọng nhất là duy trì sự chắc chắn đã giúp họ không thua trong 5 trận liên tiếp. Sân Karaiskakis Stadium là nơi họ có thể tận dụng sự hưng phấn từ chuỗi kết quả tích cực để chủ động tạo thế trận.

Với AC Milan, bài toán là biến đà thắng trong hai trận gần nhất thành sự ổn định thực sự. Đội khách cần sớm tìm ra tiếng nói chung trên hàng phòng ngự và tận dụng cơ hội khi chúng đến. Nếu để đối thủ dẫn trước, nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn hơn nhiều.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí hiện tại, Olympiakos Piraeus có lợi thế rõ rệt: chuỗi 5 trận bất bại, đứng hạng 6 và chơi trên sân nhà. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng cho thấy AC Milan hoàn toàn có thể gây khó khăn nếu tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt. Đội chủ nhà nghiêng về phía được đánh giá cao hơn, nhưng trận đấu vẫn đòi hỏi sự tập trung trong suốt 90 phút.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Olympiakos Piraeus · 1 thắng 0 hòa AC Milan · 1 thắng Olympiakos Piraeus 3 - 1 AC Milan OP AC Milan 3 - 1 Olympiakos Piraeus AM

Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T H H T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 1 Thủng lưới AC Milan 5 trận gần nhất T T B T B 4 Trận 1-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Benfica 4 4 0 0 +10 12 T T T T 2 Bournemouth 4 4 0 0 +9 12 T T T T 3 Ferencvarosi TC 4 4 0 0 +8 12 T T T T … 5 Juventus 4 3 1 0 +7 10 T H T T 6 Olympiakos Piraeus 4 3 1 0 +3 10 H T T T 7 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 +7 9 B T T T 8 Beşiktaş 4 2 1 1 +3 7 B H T T 9 Dinamo Zagreb 4 2 1 1 +1 7 T B T H … 24 Sturm Graz 4 1 1 2 -3 4 B T B H 25 Celje 4 1 1 2 -4 4 T H B B … 27 Celta Vigo 4 1 0 3 -2 3 B T B B 28 AC Milan 4 1 0 3 -3 3 B B T B 29 Jagiellonia 4 1 0 3 -3 3 B B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Olympiakos Piraeus ✚ L. Bailey (Inactive) ✚ Chiquinho (Foot Injury) ✚ C. Fernandes Silva (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ S. Hezze (Knee Injury) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ G. Puerta (Injury) AC Milan ✚ D. Bartesaghi (Leg Injury) ✚ W. Bondo (Off the roster) ✚ F. Camarda (Ankle Injury) ✚ S. Chukwueze (Hip Injury) ✚ M. Gabbia (Thigh Injury) ✚ R. Loftus-Cheek (Thigh Injury) ✚ L. Modric (Thigh Injury) ✚ S. Pavlovic (Illness)