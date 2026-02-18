Nhận định Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen - UEFA Champions League Olympiakos Piraeus tiếp đón Bayer Leverkusen tại chảo lửa Georgios Karaiskakis trong trận cầu có ý nghĩa quyết định đến thứ hạng tại UEFA Champions League.

Trận đấu giữa Olympiakos Piraeus và Bayer Leverkusen diễn ra vào lúc 03h00 ngày 19/02/2026 trên sân vận động Georgios Karaiskakis. Đây là màn đối đầu then chốt khi cả hai đội đang bám đuổi sát sao trên bảng xếp hạng Champions League với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

03h00 ngày 19/02 - Vòng đấu UEFA Champions League

Bayer Leverkusen hiện đang xếp vị trí thứ 16 với 12 điểm, trong khi chủ nhà Olympiakos Piraeus bám đuổi ngay phía sau ở vị trí thứ 18 với 11 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp đại diện Hy Lạp vượt mặt đối thủ trực tiếp, đồng thời cải thiện đáng kể cơ hội tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Đội Vị trí Điểm Phong độ Bayer Leverkusen 16 12 Thắng 3, hòa 1, thua 1 Olympiakos Piraeus 18 11 Thắng 3, hòa 1, thua 1

Phong độ hiện tại và lịch sử đối đầu

Olympiakos Piraeus đang cho thấy sự ổn định nhất định khi được thi đấu tại thánh địa Georgios Karaiskakis. Trong 8 trận đã đấu mùa này, họ giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, hiệu số bàn thắng bại đang là vấn đề đáng lo ngại khi họ để thủng lưới trung bình 1.8 bàn mỗi trận, trong khi chỉ ghi được 1.3 bàn.

Bên phía đối diện, Bayer Leverkusen sở hữu hàng công hiệu quả hơn với trung bình 1.6 bàn/trận. Đội bóng nước Đức cũng tỏ ra khá bản lĩnh khi thi đấu xa nhà với 2 chiến thắng trong tổng số 3 trận thắng từ đầu mùa. Đáng chú ý, trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 1 năm 2026, Olympiakos Piraeus đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Leverkusen.

Tình hình lực lượng: Danh sách bệnh binh kéo dài

Cả hai huấn luyện viên đều đang phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải trước giờ bóng lăn. Đặc biệt là đội chủ nhà với hàng loạt trụ cột vắng mặt.

Olympiakos Piraeus

T. Bakoulas: Vắng mặt do chấn thương đầu gối.

Vắng mặt do chấn thương đầu gối. K. Angelakis, R. Vezo, Y. Yazici: Không thể ra sân.

Không thể ra sân. F. Ortega, M. Taremi: Khả năng ra sân hiện vẫn còn bỏ ngỏ.

Bayer Leverkusen

E. Ben Seghir: Vắng mặt do chấn thương mắt cá chân.

Vắng mặt do chấn thương mắt cá chân. M. Flekken, N. Tella: Nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Nghỉ thi đấu vì chấn thương. I. Traore: Không góp mặt trong danh sách đăng ký.

Phân tích chiến thuật và nhận định

Với lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn từ trận thắng đối đầu gần nhất, Olympiakos Piraeus được dự báo sẽ nhập cuộc chủ động. Tuy nhiên, sự vắng mặt của các trụ cột như Taremi hay Bakoulas có thể ảnh hưởng đến khả năng kết liễu trận đấu của đội bóng Hy Lạp.

Ngược lại, Bayer Leverkusen với hàng công thi đấu đa dạng sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ vốn không quá chắc chắn của chủ nhà. Các chuyên gia dự đoán đây sẽ là một trận đấu giằng co, nơi sự thận trọng của cả hai bên có thể dẫn đến một kịch bản ít bàn thắng. Khả năng trận đấu kết thúc với kết quả hòa hoặc một chiến thắng sát nút cho đội chủ nhà được đánh giá cao hơn.

Dự đoán tỷ lệ chiến thắng: