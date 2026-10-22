Nhận định Olympiakos Piraeus vs Sparta Praha: Màn so tài của hai đội vào phom Olympiakos Piraeus và Sparta Praha cùng có phong độ cao: chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, đội khách bất bại 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026.

Cả Olympiakos Piraeus lẫn Sparta Praha đều bước vào trận đấu này với phong độ cao. Chủ nhà thắng trọn vẹn 5 trận gần nhất, còn đội khách chưa nếm mùi thất bại nào trong cùng khoảng thời gian. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 23/10/2026 trên sân Karaiskakis Stadium.

Olympiakos Piraeus: chuỗi 5 trận thắng liên tiếp

Olympiakos Piraeus đang ở trạng thái hưng phấn hiếm có. Đội chủ nhà thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và tinh thần thi đấu rất tốt.

Chuỗi toàn thắng này cũng mang lại niềm tin lớn cho đội bóng trước một trận đấu được đánh giá cân bằng. Việc thi đấu trên sân nhà tại Karaiskakis Stadium là lợi thế đáng kể nếu họ duy trì được nhịp độ hiện tại.

Sparta Praha: bất bại 5 trận, thắng 3 hòa 2

Trong khi đó, Sparta Praha cũng không kém cạnh. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào.

Tuy nhiên, thứ tự kết quả đáng chú ý hơn. Sparta Praha hòa 2 trận gần đây nhất, sau khi thắng 3 trận liên tiếp trước đó. Hai trận hòa liên tiếp cho thấy đà thăng hoa đã chững lại đôi chút, dù đội vẫn giữ được sự chắc chắn khi không thua trận nào.

Vị trí trên bảng xếp hạng sát nhau

Trên bảng xếp hạng, hai đội đứng liền kề nhau. Olympiakos Piraeus xếp hạng 10 với 6 điểm, còn Sparta Praha đứng thứ 11 với 4 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 2 điểm.

Điều đó khiến mỗi điểm số trong trận này đều có trọng lượng. Đội nào giành chiến thắng sẽ có thêm động lực để tiếp tục cải thiện vị thế của mình, còn kết quả hòa gần như không làm thay đổi đáng kể cục diện giữa hai đội.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai lối đi khác nhau dẫn đến cùng một trạng thái phong độ cao. Olympiakos Piraeus mang theo sức mạnh của chuỗi thắng liên tiếp, còn Sparta Praha dựa vào sự bền bỉ của một đội bóng không thua trong 5 trận.

Yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Chủ nhà cần giữ vững sự tự tin và khai thác lợi thế sân bãi, trong khi đội khách phải chứng minh rằng hai trận hòa gần nhất chỉ là khoảng lặng ngắn trước khi trở lại với mạch thắng.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc gặp gỡ giữa hai đội đang vào phom, với khoảng cách rất nhỏ trên bảng xếp hạng. Olympiakos Piraeus nhỉnh hơn về mạch kết quả và lợi thế sân nhà, nhưng Sparta Praha có đủ sự ổn định để khiến trận đấu trở nên khó lường. Một cuộc đấu giằng co, cạnh tranh từng pha bóng là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Olympiakos Piraeus 5 trận gần nhất T T T T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Sparta Praha 5 trận gần nhất H H T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Juventus 2 2 0 0 +6 6 T T 2 Bayer Leverkusen 2 2 0 0 +6 6 T T 3 Benfica 2 2 0 0 +5 6 T T … 8 Lyon 2 2 0 0 +2 6 T T 9 Sunderland 2 2 0 0 +2 6 T T 10 Olympiakos Piraeus 2 2 0 0 +2 6 T T 11 Sparta Praha 2 1 1 0 +3 4 H T 12 Union St. Gilloise 2 1 1 0 +3 4 H T … 24 Levski Sofia 2 0 1 1 -1 1 H B 25 Hapoel Beer Sheva 2 0 1 1 -1 1 B H … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Olympiakos Piraeus ✚ L. Bailey (Injury) ✚ Clayton (Off the roster) ✚ A. El Kaabi (Broken Leg) ✚ K. Fortounis (Muscle Injury) ✚ M. Mouandilmadji (Off the roster) ✚ B. Popovic (Off the roster) ✚ J. Roca (Off the roster) ✚ L. Scipioni (Off the roster) Sparta Praha ✚ M. Andersen (Knee Injury) ✚ E. Cobbaut (Groin Injury) ✚ J. Grimaldo (Inactive) ✚ A. Karabec (Ankle Injury) ✚ J. Mercado (Calf Injury) ✚ O. Penxa (Knee Injury) ✚ M. Rynes (Ankle Injury) ✚ A. Sevinsky (Injury)