Nhận định Orlando City SC vs New England Revolution: Khách tiếp tục bay cao? New England Revolution đang thi đấu thăng hoa với 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất và đang đứng hạng 3 bảng xếp hạng. Họ sẽ làm khách của Orlando City SC tại Exploria Stadium lúc 04:00 ngày 08/11/2026.

New England Revolution bước vào chuyến làm khách trước Orlando City SC với phong độ đáng chú ý. Đội thắng 4 trong 5 trận gần nhất, chỉ thua ở trận mới nhất, và đang giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 58 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 04:00 ngày 08/11/2026 tại Exploria Stadium.

New England Revolution: chuỗi thắng làm nên vị thế

Chuỗi 4 trận thắng liên tiếp là nền tảng giúp New England Revolution tích lũy 58 điểm và đứng hạng 3. Chuỗi thắng này cho thấy đội đang thi đấu ổn định và có sự tự tin cần thiết cho các chuyến làm khách.

Tuy nhiên, trận gần nhất của đội kết thúc bằng thất bại. Đây là điểm cần theo dõi: New England Revolution có giữ được nhịp độ trước đó hay không sau trận thua này.

Orlando City SC: phong độ chưa ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Orlando City SC thắng 1, hòa 3 và thua 1. Trận mới nhất của đội kết thúc bằng thất bại, tiếp theo là hai trận hòa liên tiếp. Việc hòa quá nhiều khiến đội chủ nhà chưa thể tạo đà tăng tốc.

Hiện Orlando City SC xếp hạng 9 với 43 điểm. Họ kém New England Revolution 15 điểm và đang ở vị trí thấp hơn 6 bậc. Khoảng cách này phản ánh rõ sự chênh lệch về phong độ giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Lịch sử đối đầu nghiêng về chủ nhà

Dù phong độ hiện tại nghiêng về New England Revolution, lịch sử gần đây lại có lợi cho Orlando City SC. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 1 trận.

Điều này cho thấy Orlando City SC từng có cách xử lý hiệu quả trước đối thủ này. Đây có thể là điểm tựa tinh thần cho đội chủ nhà, nhất là khi họ được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra hai câu hỏi lớn. Thứ nhất, New England Revolution có tiếp tục duy trì sức mạnh của chuỗi thắng gần đây trên sân khách hay không. Thứ hai, Orlando City SC có tận dụng được lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu để chấm dứt chuỗi trận thiếu bứt phá.

Cả hai đội cùng thua ở trận gần nhất, nên đều cần một phản ứng tích cực. Với New England Revolution, đó là cách để khẳng định phong độ cao vẫn còn. Với Orlando City SC, một kết quả tốt sẽ giúp đội thoát khỏi chuỗi trận nhiều trận hòa.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, New England Revolution được đánh giá nhỉnh hơn. Đội có chuỗi thắng ấn tượng, đứng hạng 3 và hơn đối thủ 15 điểm. Tuy vậy, Orlando City SC có thành tích đối đầu tốt và lợi thế sân nhà, nên đây vẫn là cặp đấu có nhiều yếu tố khó lường.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Orlando City SC · 3 thắng 1 hòa New England Revolution · 1 thắng New England Revolution 4 - 2 Orlando City SC NER New England Revolution 3 - 4 Orlando City SC OCS New England Revolution 1 - 2 Orlando City SC OCS Orlando City SC 3 - 3 New England Revolution Hòa Orlando City SC 3 - 0 New England Revolution OCS

Orlando City SC 5 trận gần nhất B H H T H 33 Trận 12-7-14 T-H-B 62 Ghi (TB 1.9) 78 Thủng lưới New England Revolution 5 trận gần nhất B T T T T 33 Trận 18-4-11 T-H-B 55 Ghi (TB 1.7) 46 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Nashville SC 33 22 8 3 +44 74 T H T H T 2 Inter Miami 33 16 11 6 +21 59 T H B T T 3 New England Revolution 33 18 4 11 +9 58 B T T T T 4 Chicago Fire 33 16 7 10 +11 55 T H T B B … 8 Columbus Crew 33 13 5 15 +6 44 T T T T T 9 Orlando City SC 33 12 7 14 -16 43 B H H T H 10 New York Red Bulls 33 11 6 16 -17 39 B B T B B …