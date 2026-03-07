Nhận định Osasuna vs Mallorca - La Liga: Chủ nhà tự tin giành điểm tại Estadio El Sadar Trận đấu lúc 20h00 ngày 7/3 giữa Osasuna và Mallorca chứng kiến nỗ lực tích lũy điểm số của chủ nhà trước đội khách đang chìm sâu trong cuộc đua trụ hạng tại La Liga.

Trận đối đầu giữa Osasuna và Mallorca tại vòng đấu La Liga sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 07/03/2026 trên sân vận động Estadio El Sadar. Đây là cuộc chạm trán quan trọng giữa một đội bóng đang ổn định ở khu vực giữa bảng xếp hạng và một đối thủ đang nỗ lực trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt.

Vị trí bảng xếp hạng và phong độ hiện tại

Osasuna bước vào trận đấu này với vị thế khá vững chắc khi đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng với 33 điểm sau 26 vòng đấu. Đội chủ nhà thể hiện bộ mặt tích cực trong thời gian qua với thành tích thắng 2 trận, hòa 2 trận và để thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Đặc biệt, sân nhà Estadio El Sadar đang là điểm tựa thực sự khi 7 trong tổng số 9 chiến thắng của họ từ đầu mùa giải được ghi nhận tại đây.

Ngược lại, Mallorca đang trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn. Họ hiện đứng thứ 18 với 24 điểm, nằm trong nhóm cầm đèn đỏ. Phong độ của đội khách ở mức báo động khi để thua tới 4 trận và chỉ có duy nhất 1 chiến thắng trong 5 vòng đấu gần đây. Khả năng thi đấu xa nhà của Mallorca cũng là một dấu hỏi lớn khi họ mới chỉ giành được đúng 1 chiến thắng trên sân khách kể từ đầu mùa.

Đội bóng Thứ hạng Điểm số Phong độ (5 trận gần nhất) Osasuna 10 33 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1 Mallorca 18 24 Thắng 1, Thua 4

Lịch sử đối đầu và thống kê đáng chú ý

Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa Osasuna và Mallorca thường diễn ra kịch tính với kết quả khá cân bằng. Thống kê 5 trận gần nhất cho thấy mỗi đội đều có 1 lần giành chiến thắng, trong khi 3 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa. Ở lần chạm trán gần nhất vào tháng 11/2025, hai đội đã chia điểm trong một trận cầu có 4 bàn thắng được ghi.

Về hiệu suất, Osasuna duy trì sự ổn định với trung bình 1,2 bàn thắng ghi được mỗi trận. Phía bên kia chiến tuyến, Mallorca sở hữu hàng thủ khá lỏng lẻo khi để thủng lưới trung bình 1,6 bàn/trận, đây là điểm yếu chí mạng mà chủ nhà hoàn toàn có thể khai thác để giữ lại trọn vẹn điểm số.

Tình hình lực lượng và dự đoán chiến thuật

Osasuna

Đội chủ nhà sẽ thiếu vắng sự phục vụ của I. Benito do chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, với bộ khung hiện tại đã chơi gắn kết từ đầu mùa, Osasuna vẫn đủ khả năng triển khai lối chơi kiểm soát và tận dụng tối đa các tình huống cố định tại El Sadar.

Mallorca

Danh sách vắng mặt của Mallorca đang kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức mạnh chiều sâu. Cụ thể, T. Asano, M. Kumbulla và J. Llabres đều phải ngồi ngoài vì chấn thương cơ bắp. Ngoài ra, J. Salas cũng không thể góp mặt do gặp vấn đề ở đầu gối. Việc mất đi nhiều trụ cột cùng lúc khiến cơ hội có điểm của đội khách trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Nhận định kết quả trận đấu

Dựa trên các số liệu thống kê và lợi thế sân bãi, Osasuna được đánh giá cao hơn hẳn trong cuộc đối đầu này. Khả năng giành chiến thắng của đội chủ nhà được dự báo ở mức 45%, tương đương với tỷ lệ một kết quả hòa. Trong khi đó, cơ hội tạo nên bất ngờ của Mallorca chỉ dừng lại ở con số 10%.

Nhiều chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu mà Osasuna chủ động gây sức ép ngay từ đầu. Với sự cổ vũ của khán giả nhà cùng phong độ không tốt của đối thủ, mục tiêu giành ít nhất 1 điểm là hoàn toàn khả thi. Trận đấu được dự báo sẽ không có quá nhiều bàn thắng từ phía đội khách.

Dự đoán: Osasuna thắng hoặc hòa.