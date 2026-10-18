Nhận định Osasuna vs Racing Santander: Cả hai cùng khát thắng Osasuna và Racing Santander cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý, cùng có 8 điểm và đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Giờ đấu: 19h00 ngày 18/10.

Osasuna và Racing Santander cùng bước vào trận đấu này với nhu cầu giống nhau: tìm lại một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 19h00 ngày 18/10/2026 trên sân Estadio El Sadar. Khi hai đội có cùng 8 điểm và chỉ cách nhau một bậc trên bảng xếp hạng, mỗi bàn thắng hay mỗi điểm số đều có thể làm thay đổi tâm lý của cả hai bên.

Hai đội cùng mang theo chuỗi trận nặng nề

Osasuna là đội có phong độ đáng lo hơn trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thua 4 trận, hòa 1 trận và chưa có chiến thắng nào. Trận gần nhất của họ là một thất bại, nối tiếp một trận hòa trước đó và chuỗi thua liên tiếp ở các trận cũ hơn.

Racing Santander cũng không có nhiều lý do để tự tin. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Điểm sáng duy nhất là một chiến thắng, nhưng đội vừa nhận thêm thất bại ở trận gần đây nhất nên chưa thể tạo được mạch phong độ ổn định.

Cuộc đua sát sao ở nhóm cuối bảng

Trên bảng xếp hạng, Racing Santander đứng hạng 15 với 8 điểm, còn Osasuna đứng ngay sau ở hạng 16, cũng với 8 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ nằm ở thứ hạng, không có chênh lệch về điểm số. Vì vậy, bên nào giành chiến thắng sẽ có thêm một bước tiến rõ rệt so với đối thủ trực tiếp.

Với Osasuna, đây là cơ hội để chấm dứt chuỗi trận không thắng và nâng cao tinh thần trước sân nhà. Với Racing Santander, một kết quả tốt trên sân khách sẽ giúp họ giữ vững vị trí cao hơn đối thủ.

Thế đối đầu nghiêng về Osasuna

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Osasuna thắng 3 trận, Racing Santander thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Lịch sử này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có kết quả rõ ràng. Osasuna chiếm ưu thế nhỉnh hơn, nhưng Racing Santander cũng đủ khả năng gây khó khăn cho đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều đang thiếu sự tự tin, yếu tố tâm lý có thể ảnh hưởng đến cách thi đấu. Osasuna cần sự chắc chắn ở khâu phòng ngự để tránh nhận bàn thua sớm, bởi một tình huống bất lợi có thể khiến áp lực từ chuỗi trận thua tăng lên. Trong khi đó, Racing Santander cần giữ được sự tập trung và tận dụng các cơ hội hiếm hoi để tạo ra khác biệt.

Ở những trận đấu giữa hai đội cùng điểm, trạng thái tinh thần thường quyết định nhiều hơn lối chơi. Đội nào bước vào trận với sự bình tĩnh và kỷ luật hơn sẽ có lợi thế lớn trong việc kiểm soát nhịp độ.

Nhận định

Đây là trận đấu của hai đội cùng khát một chiến thắng. Osasuna có lợi thế về thành tích đối đầu gần đây, nhưng phong độ của họ lại kém hơn Racing Santander ở 5 trận gần nhất. Racing Santander có nền tảng phong độ nhỉnh hơn đôi chút, song thành tích đối đầu chưa đứng về phía họ. Cán cân vì thế khá cân bằng, và một bàn thắng mở tỷ số sớm có thể là yếu tố định hướng cho diễn biến cả trận.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Osasuna · 3 thắng 0 hòa Racing Santander · 2 thắng Osasuna 2 - 0 Racing Santander OSA Osasuna 0 - 1 Racing Santander RS Racing Santander 2 - 4 Osasuna OSA Osasuna 0 - 2 Racing Santander RS Osasuna 3 - 1 Racing Santander OSA

Osasuna 5 trận gần nhất B H B B B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 18 Thủng lưới Racing Santander 5 trận gần nhất H B B T B 8 Trận 2-2-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.6) 23 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 9 9 0 0 +30 27 T T T T T 2 Atletico Madrid 9 7 1 1 +11 22 T T T T T 3 Real Betis 9 6 1 2 +2 19 B T H T T … 14 Getafe 8 2 2 4 -6 8 B T B H H 15 Racing Santander 8 2 2 4 -10 8 H B B T B 16 Osasuna 8 2 2 4 -10 8 B H B B B 17 Levante 8 1 4 3 -4 7 H H B B H …

Tình hình lực lượng Osasuna ✚ A. Bonel (Inactive) ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Injury) ✚ A. Bonel (Inactive) ✚ R. Del Castillo (Muscle Injury) ✚ J. Herrando (Muscle Injury) ✚ A. Oroz (Injury) Racing Santander ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury) ✚ S. Eriksson (Shoulder Injury)