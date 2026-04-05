Nhận định Oviedo vs Sevilla - Quyết chiến tại Carlos Tartiere cho hy vọng trụ hạng La Liga Sevilla đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội cuối bảng Oviedo vào lúc 23h30 ngày 05/04/2026 để bứt phá khỏi nhóm nguy hiểm và củng cố vị thế tại La Liga.

Trận đấu giữa Oviedo và Sevilla vào đêm ngày 05/04/2026 mang ý nghĩa sống còn đối với cả hai đội trong cuộc đua trụ hạng tại La Liga mùa này. Trong khi Sevilla đang nỗ lực thoát khỏi sự đeo bám của nhóm cầm đèn đỏ, Oviedo lại đang đứng trước nguy cơ xuống hạng rõ rệt khi bị kẹt ở vị trí cuối bảng xếp hạng.

Chi tiết trận đấu

Địa điểm: Estadio Nuevo Carlos Tartiere

Estadio Nuevo Carlos Tartiere Khuôn khổ: La Liga

Vị trí trên bảng xếp hạng và mục tiêu thực tế

Hiện tại, Sevilla đang tạm an toàn ở vị trí thứ 16 với 31 điểm, nhưng khoảng cách này có thể bị san lấp bất cứ lúc nào nếu họ sảy chân. Ngược lại, Oviedo đang trải qua một mùa giải thảm họa khi chỉ có được 21 điểm sau 29 vòng đấu, kém nhóm an toàn một khoảng cách khá xa.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Sevilla 16 31 1 thắng, 2 hòa, 2 thua Oviedo 20 21 1 thắng, 1 hòa, 3 thua

Phân tích phong độ và lối chơi

Oviedo: Nỗi lo từ hàng công nghèo nàn

Đội chủ nhà Oviedo đang cho thấy sự hụt hơi rõ rệt. Với hiệu suất ghi bàn chỉ dừng lại ở con số 0.7 bàn/trận (tổng cộng 20 bàn sau 29 trận), đây là hàng công kém nhất giải đấu. Dù được thi đấu trên sân nhà Estadio Nuevo Carlos Tartiere, nhưng việc chỉ giành được 3 chiến thắng tại đây từ đầu mùa cho thấy lợi thế sân bãi không còn là điểm tựa vững chắc cho thầy trò huấn luyện viên trưởng Oviedo.

Sevilla: Sự bất ổn nơi hàng phòng ngự

Sevilla dù có thứ hạng cao hơn nhưng cũng không mang lại sự an tâm tuyệt đối. Hàng thủ của đội bóng xứ Andalusia đã để lọt lưới tới 49 bàn, tương đương 1.7 bàn/trận. Tuy nhiên, khả năng tấn công của Sevilla vẫn là một điểm sáng nếu so với đối thủ, khi họ đã có 37 lần sút tung lưới đối phương. Phong độ 1 thắng, 2 hòa và 2 thua trong 5 trận gần nhất cho thấy sự phập phù của đội khách trước chuyến hành quân này.

Lịch sử đối đầu và thống kê then chốt

Lịch sử đang nghiêng hẳn về phía Sevilla. Trong lần chạm trán gần nhất vào tháng 12/2025, Sevilla đã hủy diệt Oviedo với tỷ số 4-0. Tâm lý vượt trội từ chiến thắng này có thể là chìa khóa giúp đội khách tự tin triển khai thế trận. Ngược lại, Oviedo cần phải cải thiện tối đa khả năng tận dụng cơ hội nếu muốn giữ lại ít nhất 1 điểm.

Tình hình lực lượng: Khó khăn bủa vây

Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với danh sách bệnh binh khá dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các toan tính chiến thuật.

Danh sách vắng mặt của Oviedo

L. Ahijado, D. Carmo, L. Dendoncker, O. Ejaria, A. Fores: Vắng mặt do chấn thương.

Vắng mặt do chấn thương. L. Ilic: Chấn thương gân Achilles.

Danh sách vắng mặt của Sevilla

L. Agoume: Án treo giò do tích lũy đủ thẻ vàng.

Án treo giò do tích lũy đủ thẻ vàng. C. Azpilicueta: Vắng mặt do chấn thương.

Vắng mặt do chấn thương. Marcao: Chấn thương đầu gối.

Nhận định chiến thuật và dự đoán

Dựa trên các chỉ số thống kê, Sevilla được đánh giá cao hơn với 45% khả năng giành chiến thắng, trong khi cơ hội của Oviedo chỉ là 10%. Với hàng công thiếu sắc bén của chủ nhà, trận đấu nhiều khả năng sẽ không có quá nhiều bàn thắng. Sevilla được dự đoán sẽ chủ động kiểm soát bóng và tìm kiếm sơ hở từ hàng thủ vốn cũng không mấy chắc chắn của Oviedo.

Dự đoán kết quả: Sevilla thắng hoặc Hòa (Cơ hội kép).

Cập nhật đội hình lúc 23:01 05/04/2026

Đội hình chính thức

Oviedo

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Guillermo Almada Alves Jorge

Đội hình xuất phát:

13. Aarón Escandell (G)

22. Nacho Vidal (D)

2. Eric Bailly (D)

12. Dani Calvo (D)

25. Javi López (D)

6. Kwasi Sibo (M)

23. Nicolas Fonseca (M)

7. Ilyas Chaira (M)

5. Alberto Reina (M)

15. Thiago Fernández (M)

9. Federico Viñas (F)

Dự bị:

11. Santiago Colombatto

1. Horațiu Moldovan

8. Santi Cazorla

17. Thiago Borbas

27. Pablo Agudín

3. Abdel Rahim

26. Miguel Narvaez

10. Haissem Hassan

4. David Costas

Sevilla

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Luis Garcia Plaza

Đội hình xuất phát:

1. Odysseas Vlachodimos (G)

2. José Ángel Carmona (D)

5. Tanguy Nianzou (D)

4. Kike Salas (D)

36. Oso (D)

19. Batista Mendy (M)

6. Nemanja Gudelj (M)

20. Djibril Sow (M)

16. Juanlu Sánchez (F)

9. Akor Adams (F)

11. Ruben Vargas (F)

Dự bị: