Nhận định Oviedo vs Villarreal - Thử thách cực đại cho đội cuối bảng La Liga Villarreal quyết tâm củng cố vị trí trong top 3 khi hành quân đến sân Estadio Nuevo Carlos Tartiere của Oviedo, đội bóng đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Vào lúc 02h30 ngày 24/04/2026, Oviedo sẽ có cuộc tiếp đón Villarreal trong khuôn khổ La Liga. Trận đấu diễn ra tại Estadio Nuevo Carlos Tartiere mang ý nghĩa trái ngược cho cả hai đội: một bên đang nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu, một bên cố gắng tìm kiếm tia hy vọng trụ hạng mong manh.

Vị thế chênh lệch trên bảng xếp hạng

Hiện tại, Villarreal đang đứng vị trí thứ 3 với 61 điểm sau 31 trận đấu. Đội bóng được biệt danh "Tàu ngầm vàng" đang có một mùa giải bùng nổ với 19 chiến thắng và sở hữu hàng công hiệu quả (trung bình 1,8 bàn mỗi trận). Ngược lại, Oviedo đang đứng cuối bảng (vị trí 20) với vỏn vẹn 27 điểm. Khoảng cách về trình độ và tâm lý thi đấu là rào cản lớn nhất đối với đội chủ nhà trong cuộc đối đầu này.

Phong độ và thống kê nổi bật

Villarreal thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ để thua 1 trong 5 trận gần nhất. Hiệu số bàn thắng bại của họ cũng rất ấn tượng khi đã ghi tới 56 bàn từ đầu mùa. Khả năng đá sân khách của Villarreal cũng khá ổn định với 7 chiến thắng kể từ đầu giải.

Về phía Oviedo, dù đang đứng cuối bảng nhưng phong độ 5 trận gần đây không quá tệ với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của họ nằm ở hiệu suất ghi bàn khi chỉ đạt trung bình 0,8 bàn/trận, trong khi hàng thủ lại để thủng lưới đến 48 bàn sau 31 vòng đấu.

Tình hình lực lượng và đội hình

Cả hai đội đều đối mặt với những tổn thất đáng kể về nhân sự do chấn thương và thẻ phạt:

Oviedo: Thiếu vắng L. Dendoncker, A. Fores (chấn thương), L. Ilic (chấn thương gân Achilles) và N. Fonseca (treo giò do nhận đủ thẻ vàng).

Thiếu vắng L. Dendoncker, A. Fores (chấn thương), L. Ilic (chấn thương gân Achilles) và N. Fonseca (treo giò do nhận đủ thẻ vàng). Villarreal: P. Cabanes, L. Costa (chấn thương đầu gối), J. Foyth (chấn thương gân Achilles) và S. Comesana (treo giò do thẻ vàng).

Lịch sử đối đầu và dự đoán chiến thuật

Trong lần đối đầu gần nhất vào tháng 8/2025, Villarreal đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Oviedo. Với thực lực hiện tại, Villarreal được dự báo sẽ chủ động kiểm soát thế trận và gây sức ép ngay từ đầu.

Thông số Oviedo (Chủ nhà) Villarreal (Khách) Số trận đã chơi 31 31 Số trận thắng 6 19 Số bàn thắng trung bình 0.8 1.8 Số bàn thua trung bình 1.5 1.2

Dựa trên các phân tích chuyên sâu, Villarreal nắm giữ 45% cơ hội chiến thắng, trong khi tỷ lệ hòa cũng ở mức 45%. Khả năng Oviedo tạo nên bất ngờ chỉ chiếm khoảng 10%. Các chuyên gia nhận định đây sẽ là một trận đấu chặt chẽ, nhiều khả năng tổng số bàn thắng của mỗi đội sẽ không vượt quá mốc 2,5 bàn.

Dự đoán kết quả: Villarreal thắng hoặc hòa.