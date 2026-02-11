Nhận định Pakhtakor vs Al-Nassr: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Al-Nassr 1 điểm. Hai đội gặp nhau lúc 20h45 ngày 02/11/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium.

Pakhtakor đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và chỉ kém Al-Nassr đúng 1 điểm trên bảng xếp hạng. Trận đấu lúc 20h45 ngày 02/11/2026 tại Pakhtakor Markaziy Stadium vì thế là cơ hội để đội chủ nhà thu hẹp khoảng cách với đối thủ đang xếp trên.

Cuộc đua sít sao ở khu vực giữa bảng

Al-Nassr hiện đứng thứ 9 với 3 điểm, còn Pakhtakor xếp thứ 12 với 2 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm, nên kết quả của trận này có thể làm thay đổi thứ tự trên bảng xếp hạng.

Với Pakhtakor, đây là cơ hội để tiến sát hơn nhóm đang xếp trên. Với Al-Nassr, một kết quả tích cực sẽ giúp họ củng cố vị trí và nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Phong độ: Al-Nassr đang hưng phấn, Pakhtakor chưa ổn định

Về phong độ, Al-Nassr đang có chuỗi kết quả rất tốt khi thắng cả 4 trận gần nhất. Mạch thắng liên tiếp cho thấy đội khách bước vào trận với tinh thần cao và sự tự tin rõ rệt.

Ngược lại, Pakhtakor chưa có được sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Điểm sáng là họ vừa có chiến thắng ở trận gần đây nhất, sau chuỗi hai trận thua và hai trận hòa trước đó.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong bối cảnh hai đội cách nhau rất ít điểm, yếu tố tâm lý có thể đóng vai trò quan trọng. Pakhtakor có lợi thế thi đấu trên sân nhà và đang mang theo hơi hướng của chiến thắng gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn ngay từ đầu trận, họ hoàn toàn có thể gây khó khăn cho đối thủ.

Về phía Al-Nassr, chuỗi 4 trận thắng liên tiếp là nền tảng để đội khách chơi tự tin và chủ động. Họ nhiều khả năng sẽ tìm cách duy trì nhịp độ ổn định, tránh để đội chủ nhà kéo trận đấu vào thế giằng co.

Nhận định

Xét phong độ gần đây, Al-Nassr nhỉnh hơn nhờ mạch thắng liên tiếp và vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ, còn Pakhtakor lại có lợi thế sân nhà cùng chiến thắng mới nhất để lấy đà.

Trận đấu vì thế được kỳ vọng sẽ cân bằng và giàu cạnh tranh. Đội nào kiểm soát tốt nhịp độ và tận dụng được cơ hội sẽ có lợi thế trong cuộc đua bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Pakhtakor 5 trận gần nhất T B B H H 4 Trận 1-2-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Al-Nassr 5 trận gần nhất T T T T 2 Trận 1-0-1 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Shabab Al Ahli Dubai 3 3 0 0 +4 9 T T T 3 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H … 8 Al-Ittihad FC 3 1 1 1 0 4 T B H T 9 Al-Nassr 2 1 0 1 -2 3 T B 10 Neftchi 3 1 0 2 -2 3 B B T 11 Al Quwa Al Jawiya 3 1 0 2 -3 3 T B B 12 Pakhtakor 3 0 2 1 -1 2 B H H T 13 Tractor Sazi 3 0 1 2 -2 1 B H B …