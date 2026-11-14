Nhận định Palestine vs Iran: Khách quyết chặn đà sa sút Iran phải chặn đà sa sút khi chưa thắng trận nào trong 5 trận gần nhất, trong khi Palestine bất bại 4 trận liền. Trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 14/11/2026.

Iran bước vào trận gặp Palestine với yêu cầu rõ ràng: phải chặn đà sa sút. Đội khách chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, và chuỗi kết quả ấy đang tạo áp lực lớn lên đội bóng này. Trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 14/11/2026.

Iran mang theo chuỗi 5 trận không thắng

Phong độ của Iran đang đi xuống. Trong 5 trận gần nhất, đội thua 2 trận, hòa 3 trận và không có chiến thắng nào. Hai trận thua nằm ở những lần ra sân mới nhất, nên đà đi xuống vẫn chưa dừng lại.

Trước đó, Iran cầm hòa 3 trận liên tiếp. Chuỗi này cho thấy đội không phải lúc nào cũng thất thế, nhưng thiếu sự quyết đoán để chuyển những trận cân bằng thành chiến thắng. Với Iran, một kết quả tích cực ở trận này có ý nghĩa quan trọng về mặt tinh thần.

Palestine bất bại, giữ nhịp ổn định

Palestine đang ở trạng thái đối lập. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và chưa thua trận nào. Kết quả xen kẽ giữa thắng và hòa cho thấy một tập thể giữ được sự ổn định, biết cách không để thua.

Đáng chú ý, chuỗi bất bại này đến từ sự đều đặn hơn là những cú bứt phá. Palestine có lợi thế về niềm tin, và đội sẽ muốn kéo dài mạch kết quả này trước một đối thủ đang tìm lại cảm giác chiến thắng.

Thế đối đầu nghiêng về Iran

Hai đội gặp nhau gần nhất 1 lần, và Iran giành chiến thắng. Palestine chưa thắng cũng như chưa hòa trong lần chạm trán đó. Một trận đấu chưa đủ để rút ra xu hướng dài hạn, nhưng đây vẫn là điểm tựa tâm lý mà đội khách có thể tận dụng.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Iran là sự chắc chắn. Sau 3 trận hòa rồi 2 trận thua, đội cần một khởi đầu tập trung để tránh bị cuốn vào áp lực nếu trận đấu không diễn ra theo ý muốn. Một bàn thắng sớm có thể giúp họ cởi bỏ gánh nặng.

Ở phía ngược lại, Palestine không cần thay đổi nhiều. Giữ kỷ luật, duy trì sự ổn định đã giúp đội bất bại 4 trận, và tận dụng tâm lý thoải mái của một đội đang có phong độ tốt là hướng đi hợp lý.

Nhận định

Hai đội mang đến hai trạng thái trái ngược: Palestine bất bại và đều đặn, Iran chưa thắng và đang cần một lối thoát. Thế đối đầu gần nhất nghiêng về Iran, nhưng phong độ hiện tại lại có lợi cho Palestine. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giữa sự ổn định của chủ nhà và quyết tâm chấm dứt chuỗi kết quả kém của đội khách.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Palestine · 0 thắng 0 hòa Iran · 1 thắng Iran 4 - 1 Palestine IRA

Palestine 5 trận gần nhất T H T H 6 Trận 2-4-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.2) 6 Thủng lưới Iran 5 trận gần nhất B B H H H 6 Trận 3-0-3 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 8 Thủng lưới