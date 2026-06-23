Thể thao Nhận định Panama vs Croatia: Đội bóng áo caro tìm lối thoát sau cú ngã trước Anh Panama và Croatia cùng bước vào lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 với áp lực phải có điểm, nhưng kinh nghiệm của Luka Modric cùng đồng đội vẫn là khác biệt đáng chú ý.

Nhận định Panama vs Croatia: Đội bóng áo caro tìm lối thoát sau cú ngã trước Anh

Panama và Croatia cùng bước vào lượt trận thứ hai bảng L World Cup 2026 với áp lực phải có điểm, nhưng kinh nghiệm của Luka Modric cùng đồng đội vẫn là khác biệt đáng chú ý.

Panama vs Croatia diễn ra lúc mấy giờ?

Panama vs Croatia diễn ra lúc 06h00 ngày 24/06/2026 trên sân BMO Field, Toronto, Canada. Đây là trận đấu thuộc bảng L World Cup 2026.

Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trận đấu trên các kênh VTV3, VTV6, VTV9 và VTV10.

Nhận định Panama vs Croatia

Sau lượt trận đầu tiên, cả Panama và Croatia đều chưa có điểm. Panama thua Ghana 0-1 bởi bàn thua ở phút bù giờ, còn Croatia nhận thất bại 2-4 trước Anh trong trận đấu mà hàng thủ để lộ nhiều khoảng trống.

Với Panama, thất bại trước Ghana để lại cảm giác đáng tiếc. Đại diện CONCACAF đã chơi kiên cường, giữ được sự tập trung trong phần lớn trận đấu và tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý. Họ không mạnh về kiểm soát bóng, nhưng lại có thể gây khó chịu bằng tốc độ, thể lực và tinh thần chiến đấu.

Croatia ở vị thế khác. Đội bóng áo caro không chỉ cần điểm, mà cần một màn trình diễn đủ thuyết phục để lấy lại sự tự tin. Trận thua Anh cho thấy Croatia vẫn có khả năng ghi bàn, nhưng khâu phòng ngự cần được chỉnh sửa, nhất là trong các pha bóng cố định.

Luka Modric tiếp tục là cái tên được chú ý nhất. Dù Croatia đang trong giai đoạn chuyển giao, kinh nghiệm và khả năng điều tiết của Modric vẫn có giá trị lớn. Khi anh kiểm soát được tuyến giữa, Croatia có thể giảm nhịp trận đấu, kéo Panama ra khỏi vị trí và tạo khoảng trống cho các cầu thủ tấn công.

Panama sẽ không dễ bị khuất phục. Đội bóng này có thói quen chơi quyết liệt, không ngại va chạm và luôn cố gắng giữ trận đấu ở trạng thái căng thẳng. Nếu Croatia nhập cuộc chậm hoặc mất bóng ở giữa sân, Panama hoàn toàn có thể phản công nguy hiểm.

Chìa khóa của trận đấu nằm ở tốc độ xử lý bóng của Croatia. Nếu đội bóng châu Âu luân chuyển bóng chậm, Panama sẽ có đủ thời gian lùi về bịt khoảng trống. Ngược lại, nếu Croatia đẩy được nhịp lên cao, sử dụng hai biên hiệu quả và khai thác tốt khoảng trống sau hàng tiền vệ Panama, cơ hội chiến thắng sẽ rộng mở.

Trận đấu được dự báo không quá dễ cho Croatia. Panama có thể gây sức ép bằng cường độ thi đấu và sự lì lợm. Tuy nhiên, đại diện châu Âu vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng đội hình, kinh nghiệm World Cup và khả năng giải quyết trận đấu của các cá nhân.

Dự đoán số bàn thắng Panama vs Croatia

Panama ghi bàn khá đều trong thời gian gần đây với 27 bàn sau 15 trận. Croatia còn ấn tượng hơn khi có 30 bàn trong 11 trận gần nhất.

Cả hai đều cần chiến thắng nên thế trận khó đóng kín trong cả 90 phút. Panama có thể đá thận trọng ở đầu trận, nhưng khi Croatia tăng sức ép, khoảng trống sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Dự đoán: Trận đấu có 2 đến 3 bàn.

Dự đoán phạt góc Panama vs Croatia

Panama có số phạt góc trung bình khá cao, đạt 5,2 quả/trận trong 15 trận gần nhất. Croatia chỉ đạt 2 quả/trận, nhưng bối cảnh phải thắng có thể khiến đội bóng áo caro tấn công biên nhiều hơn.

Dự đoán: 8 đến 10 quả phạt góc.

Dự đoán thẻ phạt Panama vs Croatia

Panama và Croatia đều không nhận quá nhiều thẻ trong chuỗi trận gần đây. Tuy nhiên, đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua đi tiếp, nên các pha tranh chấp có thể căng hơn thường lệ.

Dự đoán: 2 đến 4 thẻ vàng.

Tình hình lực lượng

Panama thiếu Adalberto Carrasquilla vì chấn thương. Đây là mất mát đáng kể ở khu vực giữa sân.

Croatia có đội hình mạnh nhất. HLV Zlatko Dalic có nhiều lựa chọn để điều chỉnh hàng công và tuyến giữa sau trận thua Anh.

Phong độ gần đây

Panama có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đại diện CONCACAF chưa đạt sự ổn định cao, nhưng vẫn duy trì được lối chơi giàu năng lượng.

Croatia thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận vừa qua. Hàng công của đội bóng áo caro hoạt động khá tốt, song hàng thủ cần tập trung hơn ở những thời điểm then chốt.

Lịch sử đối đầu

Panama và Croatia chưa từng đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Màn so tài tại World Cup 2026 là lần đầu hai đội gặp nhau.

Đội hình dự kiến

Panama: O. Mosquera, A. Andrade, J. Córdoba, J. Ramos, C. Blackman, Y. Bárcenas, C. Harvey, A. Murillo, J. L. Rodríguez, C. Waterman, C. Martínez.

Croatia: D. Livaković, J. Stanišić, J. Šutalo, L. Vušković, J. Gvardiol, P. Sučić, L. Modrić, M. Pašalić, I. Perišić, M. Baturina, P. Musa.

Những con số đáng chú ý

Panama đang có chuỗi 10 trận sân nhà bất bại trên mọi đấu trường và không thua 24/27 trận sân nhà gần nhất. Tuy nhiên, họ đã thua 4 trận liên tiếp tại các VCK World Cup.

Croatia bất bại 44/53 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Dù vậy, đội bóng áo caro chỉ thắng 2 trong 12 trận gần nhất tại World Cup, thành tích khiến họ cần một kết quả tích cực trước Panama.

Panama ghi 27 bàn trong 15 trận gần nhất, còn Croatia có 30 bàn sau 11 trận. Những số liệu này mở ra khả năng trận đấu có bàn thắng cho cả hai đội.

Dự đoán tỷ số Panama vs Croatia

Panama có thể khiến Croatia trải qua một trận đấu vất vả bằng lối chơi áp sát và phản công nhanh. Tuy nhiên, Croatia vẫn sở hữu nhiều cầu thủ có thể tạo khác biệt hơn.

Trong thế trận buộc phải thắng, đội bóng áo caro nhiều khả năng sẽ đẩy cao tốc độ ở hiệp hai. Bản lĩnh và kinh nghiệm của Croatia có thể giúp họ vượt qua thời điểm khó khăn.

Dự đoán: Panama 1-2 Croatia.