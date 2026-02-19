Nhận định PAOK vs Celta Vigo - UEFA Europa League PAOK đối đầu Celta Vigo trong trận cầu then chốt tại Toumba Stadium, nơi đại diện Hy Lạp nỗ lực bảo vệ mạch bất bại sân nhà trước đối thủ khó chịu từ Tây Ban Nha.

Vào lúc 00:45 ngày 20/02/2026, sân vận động Toumba Stadium sẽ là tâm điểm của cuộc đối đầu giữa PAOK và Celta Vigo trong khuôn khổ UEFA Europa League. Trận đấu mang ý nghĩa quan trọng khi cả hai đội đang bám đuổi sát sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

Bối cảnh và vị trí bảng xếp hạng

Hiện tại, Celta Vigo đang đứng thứ 16 với 13 điểm sau chuỗi thành tích thắng 2, hòa 1 và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Ngay phía sau là PAOK ở vị trí thứ 17 với 12 điểm. Đội bóng Hy Lạp đang có phong độ ổn định với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ 1 thất bại trong 5 trận gần nhất.

Đội Vị trí Điểm Phong độ (5 trận gần nhất) Celta Vigo 16 13 Thắng 2, Hòa 1, Thua 2 PAOK 17 12 Thắng 2, Hòa 2, Thua 1

Phân tích phong độ và thống kê

PAOK: Điểm tựa Toumba Stadium

PAOK bước vào trận đấu này với một thông số cực kỳ ấn tượng trên sân nhà. Dù xếp dưới đối thủ, nhưng trong 12 trận đã chơi mùa này, họ chưa để thua bất kỳ trận nào tại Toumba Stadium (thắng 5, hòa 4). Lối chơi của đại diện Hy Lạp dựa trên sự bùng nổ của hàng công với hiệu suất ghi 1.9 bàn/trận.

Celta Vigo: Thách thức bản lĩnh sân khách

Ngược lại, Celta Vigo đang gặp khó khăn khi thi đấu xa nhà. Trong 8 trận mùa này, họ mới chỉ giành được 1 chiến thắng trên sân khách. Dù có hiệu suất ghi bàn tương đương đối thủ (1.9 bàn/trận), nhưng hàng thủ của đội bóng Tây Ban Nha vẫn để lộ nhiều kẽ hở với trung bình 1.4 bàn thua mỗi trận.

Lịch sử đối đầu và tình hình lực lượng

Về lịch sử đối đầu, trong cuộc chạm trán gần nhất vào tháng 10/2025, Celta Vigo đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước PAOK. Tuy nhiên, tình hình lực lượng hiện tại đang gây bất lợi lớn cho đội chủ nhà.

PAOK: Danh sách vắng mặt kéo dài với G. Giakoumakis (treo giò vì nhận đủ thẻ vàng), G. Konstantelias (thẻ đỏ), L. Ivanusec (chấn thương ngón chân). Ngoài ra, khả năng ra sân của K. Despodov và S. Meite vẫn còn bỏ ngỏ do chấn thương.

Celta Vigo: Đội khách chỉ thiếu vắng hai nhân sự là A. Nunez (chấn thương vùng bẹn) và H. Sotelo (chấn thương mắt cá chân).

Dự đoán chiến thuật

Dù phải thi đấu trên sân khách, Celta Vigo được đánh giá nhỉnh hơn về khả năng giành điểm nhờ lực lượng ổn định hơn. Tuy nhiên, sức ép từ khán đài Toumba Stadium và thành tích bất bại sân nhà của PAOK là rào cản không nhỏ. Các chuyên gia dự báo một kịch bản trận đấu cân bằng, với khả năng cao sẽ kết thúc bằng một kết quả hòa hoặc chiến thắng sít sao cho đội khách.

Dự đoán kết quả: Celta Vigo thắng hoặc hòa.