Thể thao Nhận định Paraguay vs Australia hôm nay 26/6: Trận cầu quyết định vé đi tiếp Paraguay vs Australia diễn ra lúc 9h00 ngày 26/6 tại San Francisco Bay Area Stadium. Trận đấu thuộc lượt cuối bảng D World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Paraguay vs Australia diễn ra lúc 9h00 ngày 26/6 tại San Francisco Bay Area Stadium. Trận đấu thuộc lượt cuối bảng D World Cup 2026 và được trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV9.

Thông tin nhanh Paraguay vs Australia

Paraguay và Australia đều còn cơ hội đi tiếp trước lượt trận cuối. Paraguay cần hướng tới chiến thắng, còn Australia chỉ cần một kết quả hòa để nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Paraguay vừa thắng Thổ Nhĩ Kỳ 1-0 sau khi thua Mỹ 1-4. Australia thắng Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 ở trận ra quân, sau đó thua Mỹ 0-2.

Nhận định Paraguay vs Australia

Paraguay bước vào trận đấu này với tinh thần tốt hơn sau chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, đại diện Nam Mỹ gặp tổn thất lớn khi Miguel Almiron bị treo giò sau thẻ đỏ ở lượt trận trước.

Việc thiếu Almiron khiến Paraguay mất đi một cầu thủ có khả năng tạo đột biến. Chưa kể, Julio Enciso, Matias Galarza và Diego Gomez cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân, khiến sức tấn công của đội bóng Nam Mỹ bị đặt dấu hỏi.

Phong độ của Paraguay không quá ổn định. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3, thua 2, ghi 8 bàn và thủng lưới 7 lần. Hàng công vẫn có khả năng tạo bàn thắng, nhưng hàng thủ chưa thật sự chắc chắn.

Australia có lợi thế hơn về cục diện. Socceroos chỉ cần hòa để có cơ hội lớn đi tiếp. Đại diện châu Đại Dương ghi 8 bàn và nhận 5 bàn thua trong 5 trận gần nhất.

Điểm mạnh của Australia nằm ở thể lực, tổ chức phòng ngự và khả năng tận dụng bóng bổng. Các cầu thủ trẻ như Irankunda, Volpato, Velupillay hoặc Touré cũng giúp hàng công Socceroos có thêm tốc độ.

Trận đấu nhiều khả năng diễn ra chặt chẽ. Paraguay cần thắng nhưng không thể quá vội, còn Australia có thể chơi chắc chắn và chờ thời cơ phản công.

Tình hình lực lượng

Paraguay mất Miguel Almiron vì án treo giò. Julio Enciso, Matias Galarza và Diego Gomez bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Australia bỏ ngỏ khả năng sử dụng Mathew Leckie sau chấn thương ở trận gặp Mỹ.

Phong độ Paraguay vs Australia

Paraguay thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Đại diện Nam Mỹ ghi 8 bàn, thủng lưới 7 lần.

Australia thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Socceroos ghi 8 bàn, nhận 5 bàn thua.

Lịch sử đối đầu Paraguay vs Australia

Hai đội từng gặp nhau 3 lần. Australia có thành tích tốt hơn với 2 chiến thắng và 1 trận hòa.

Đội hình dự kiến

Paraguay: O. Gill; J. Alonso, O. Alderete, G. Gómez, J. Cáceres; M. Galarza, D. Gómez, A. Cubas; Mauricio, J. Enciso, I. Pitta.

Australia: P. Beach; J. Italiano, A. Circati, H. Souttar, C. Burgess, J. Bos; M. Leckie, A. O'Neill, P. Okon-Engstler; N. Velupillay, M. Touré.

Thống kê đáng chú ý

Paraguay thắng 3/5 trận gần nhất.

Paraguay ghi 8 bàn và thủng lưới 7 bàn trong 5 trận gần đây.

Paraguay giữ sạch lưới 4/6 trận gần nhất.

Australia ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 4 bàn trong 6 trận gần đây.

Australia ghi bàn ở 5/6 trận gần nhất.

Paraguay hưởng trung bình 5,17 quả phạt góc/trận.

Australia hưởng trung bình 3,83 quả phạt góc/trận.

Paraguay nhận trung bình 1,83 thẻ vàng/trận.

Australia chỉ nhận trung bình 0,67 thẻ vàng/trận.

Australia chỉ cần hòa để giữ lợi thế lớn, còn Paraguay buộc phải hướng tới chiến thắng.

Dự đoán tỷ số Paraguay vs Australia

Paraguay có tinh thần tốt sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng mất Almiron là bất lợi lớn. Australia có quyền chơi an toàn và đủ khả năng bảo vệ kết quả cần thiết.

Dự đoán: Paraguay 1-1 Australia.