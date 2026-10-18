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Nhận định Paris FC vs Rennes: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu

Văn Thể18/10/2026 17:15

Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, đứng hạng 6 với 11 điểm, kém Rennes hạng 4 hai điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22h15 ngày 18/10 tại Stade Jean Bouin.

Paris FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 11 điểm, chỉ kém Rennes ở vị trí thứ 4 đúng hai điểm. Vì vậy, cuộc tiếp đón lúc 22h15 ngày 18/10/2026 trên sân Stade Jean Bouin là phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội bóng thủ đô.

Khoảng cách hai điểm tạo nên sức hút

Rennes đang giữ hạng 4 với 13 điểm, còn Paris FC xếp ngay phía dưới ở hạng 6 với 11 điểm. Khoảng cách này đủ nhỏ để kết quả của trận đấu có thể làm thay đổi bức tranh nhóm đầu bảng.

Với Paris FC, đây là cơ hội để áp sát đối thủ trực tiếp ngay trên sân nhà. Với Rennes, trận đấu là dịp củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu và kéo giãn khoảng cách với đội đang bám đuổi.

Phong độ: Paris FC ổn định hơn, Rennes đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Paris FC thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, thất bại duy nhất đến ở trận mới nhất, nên đội chủ nhà cần phản ứng ngay để không để cú vấp này kéo dài.

Ngược lại, Rennes cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, đoàn quân khách đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất. Họ sẽ đến Stade Jean Bouin với tinh thần hưng phấn.

Bức tranh phong độ vì thế khá cân bằng. Paris FC có chuỗi kết quả tổng thể tốt hơn, trong khi Rennes mang theo đà đi lên rõ nét ở thời điểm hiện tại.

Thế đối đầu nghiêng về Rennes

Trong hai lần chạm trán gần nhất, Rennes thắng cả hai, còn Paris FC chưa có chiến thắng hay trận hòa nào. Đây là điểm cộng về mặt tâm lý cho đội khách, dù hai trận là quãng thời gian chưa đủ dài để khẳng định một xu hướng cố định.

Paris FC vì thế có thêm động lực để đảo ngược thế cờ, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Điểm then chốt về chiến thuật

Bài toán lớn nhất của Paris FC là phục hồi nhanh sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được sự ổn định đã giúp họ thắng 3 trong 5 trận gần đây, đội chủ nhà hoàn toàn có thể gây khó cho đối thủ nằm ngay trên họ trên bảng xếp hạng.

Về phía Rennes, hai trận thắng liên tiếp là nền tảng để họ chơi tự tin. Tuy vậy, chuỗi hai trận thua ở giai đoạn trước đó cho thấy đội khách chưa thật sự vững vàng. Việc duy trì sự tập trung suốt 90 phút sẽ quyết định khả năng họ giữ lại điểm số từ chuyến làm khách này.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu cân bằng giữa hai đội cách nhau chỉ hai điểm. Paris FC có lợi thế sân nhà và phong độ tổng thể tốt, trong khi Rennes có đà thăng hoa gần đây cùng hai lần thắng ở các lần gặp nhau gần nhất.

Kết quả trận đấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng, nên cả hai đội đều có lý do để thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Paris FC · 0 thắng0 hòaRennes · 2 thắng
11/05/2026
Rennes
2 - 1
Paris FC
REN
08/11/2025
Paris FC
0 - 1
Rennes
REN
Paris FC
5 trận gần nhất
BTHTT
6
Trận
3-2-1
T-H-B
8
Ghi (TB 1.3)
4
Thủng lưới
Rennes
5 trận gần nhất
TTBBH
6
Trận
4-1-1
T-H-B
12
Ghi (TB 2.0)
10
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain7421+514TTTTB
2Lille7421+514HTBTT
3Monaco6420+514HTHTT
4Rennes6411+213TBTTT
5Lyon6321+711BTHTH
6Paris FC6321+411BTHTT
7Lens7313+310TTBHB
Tình hình lực lượng
Paris FC
J. Ikone (Thigh Injury)
N. Sangui (Muscle Injury)
S. Chergui (Knee Injury)
V. Marchetti (Inactive)
J. Ikone (Thigh Injury)
N. Sangui (Muscle Injury)
S. Chergui (Knee Injury)
V. Marchetti (Inactive)
Rennes
Không có thông tin

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Nhận định Paris FC vs Rennes: Điểm nóng cuộc đua tốp đầu
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