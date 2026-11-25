Nhận định Paris Saint Germain vs AS Roma: Cơ hội bám đuổi ngôi đầu Paris Saint Germain đang đứng hạng 2 với 12 điểm và còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi tiếp AS Roma trên sân Parc des Princes. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 26/11/2026.

Paris Saint Germain còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đón AS Roma trên sân Parc des Princes lúc 03:00 ngày 26/11/2026. Đội chủ nhà đang đứng hạng 2 với 12 điểm và bước vào trận với chuỗi 5 trận thắng liên tiếp.

Paris Saint Germain giữ đà thăng hoa

Phong độ là điểm tựa lớn nhất của Paris Saint Germain. Đội thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Vị trí thứ 2 với 12 điểm cho phép đội chủ nhà vẫn nằm trong nhóm bám sát ngôi đầu. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ tiếp tục duy trì sức ép ở nhóm đầu bảng.

AS Roma mang phong độ tốt nhưng xếp thấp

Điều đáng chú ý là AS Roma không đến Paris với tâm thế sa sút. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, trận thua đó nằm ở lượt thứ ba tính từ trận mới nhất.

Tuy nhiên, bảng xếp hạng lại phản ánh một bức tranh khác. AS Roma đang đứng hạng 23 với 4 điểm, cách khá xa Paris Saint Germain cả về vị trí lẫn số điểm. Chuỗi kết quả tích cực gần đây là cơ sở để đội khách kỳ vọng cải thiện hình ảnh, nhưng nhiệm vụ trên sân của đối thủ đang đứng hạng 2 sẽ không dễ dàng.

Lần chạm trán gần nhất kết thúc với kết quả hòa

Hai đội từng gặp nhau 1 lần gần đây nhất, và kết quả là hòa. Paris Saint Germain không thắng, AS Roma cũng không thắng. Đây là một lần gặp duy nhất nên chưa thể xem là xu hướng, nhưng nó cho thấy AS Roma từng giữ được thế cân bằng trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Với đội chủ nhà, thử thách lớn nhất là giữ nhịp thắng khi áp lực bám đuổi ngôi đầu luôn hiện hữu. Chuỗi 5 trận thắng liên tiếp giúp họ có sự tự tin, đồng thời đặt ra yêu cầu phải duy trì sự tập trung trước một đối thủ đang thắng nhiều hơn thua.

Với AS Roma, bài toán nằm ở việc biến phong độ tích cực thành điểm số trên bảng xếp hạng. Đội khách đang ở vị trí thấp nên mỗi điểm giành được trên sân Parc des Princes đều có giá trị.

Nhận định

Xét vị trí trên bảng xếp hạng và chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, Paris Saint Germain được đánh giá nhỉnh hơn. Dù vậy, phong độ tốt gần đây của AS Roma và kết quả hòa ở lần gặp gần nhất cho thấy đội chủ nhà vẫn phải nỗ lực để giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Paris Saint Germain · 0 thắng 1 hòa AS Roma · 0 thắng AS Roma 1 - 1 Paris Saint Germain Hòa

Paris Saint Germain 5 trận gần nhất T T T T T 4 Trận 4-0-0 T-H-B 20 Ghi (TB 5.0) 5 Thủng lưới AS Roma 5 trận gần nhất T T B T T 4 Trận 1-1-2 T-H-B 10 Ghi (TB 2.5) 8 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Real Madrid 5 5 0 0 +10 15 T T T T T 2 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 3 Como 5 4 0 1 +14 12 T T T B T … 8 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 9 Aston Villa 5 3 0 2 +5 9 B B T T T … 22 Fenerbahçe 4 1 2 1 -5 5 T H B H 23 AS Roma 4 1 1 2 +2 4 B T B H 24 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4 B B T H 25 Viking 4 1 1 2 -1 4 T B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Paris Saint Germain ✚ D. Doue (Knee Injury) ✚ K. Kvaratskhelia (Knee Injury) ✚ A. Longoni (Thigh Injury) AS Roma ✚ L. Pellegrini (Thigh Injury) ✚ D. Rensch (Muscle Injury) ✚ D. S. Vasquez Llach (Inactive)